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DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden HP, bugün İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Innovation Summit 2010 etkinliği ile baskı ve yazıcı teknolojilerindeki son yeniliklerini basın mensuparıyla paylaştı. Yarın devam edecek etkinlik kapsamında HP'nin tanıtımını gerçekleştirdiği en sansasyonel cihaz, entegre tablete sahip yeni eStation AIO oldu.

DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik
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Apple iPad'e rakip tablet bilgisayar çözümleri üzerinde çalışan HP, bu konudaki ilk denemesini eStation AIO ile yapıyor. Aslına bakılırsa bu bağımsız bir tablet bilgisayar değildi. Yenilikçi bir yaklaşım sergileyen HP, hepsi bir arada formundaki çok fonksiyonlu yazıcısının kontrol ekranını tablet bilgisayar formunda hazırlayarak değişik bir çözüme imza atıyor.

DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik
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7-inç büyüklüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan ARM tabanlı tablet bilgisayar, Androd 2.1 platformunu kullanıyor. WiFi ile kablosuz internet erişimine olanak tanıyan cihaz, eStation AIO için adeta uzaktan kumanda vazifesi görüyor ve çok fonksiyonlu cihazın tüm kontrollerini kendi üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik
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Bir tabletin yapabildiği hemen hemen tüm fonskiyonlara sahip olan çıkartılabilir tablet, sahip olduğu eklentiler sayesinde ana ekranda hava durumu bilgisi, saat ve haberleri gösterebiliyor. Dahili hafızasına ek olarak daha yüksek depolama için SD kart desteğine de sahip olan cihaz, müzik ve video dosyalarını (Flash desteği yok) oynatabiliyor.

DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik
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DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik
Tam Boyutta Gör

DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik
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Hakanonur 8 yıl
saçma bi cihaz 6 ay sonra esamesi okunmaz verdiğin para da boşa gider.
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stradivardi 8 yıl
Yazıcı alaaksam yazıcı alırım tablet alacaksam tablet bu tip hareketlere ne gerek var ki Tamamen kullanışsın olacaktır
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muratti 8 yıl
Flash desteği olmaması bencede dezavantaj ...
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karacaayt 8 yıl
Güzel bişeye benziyor para yokki alalım.
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DH Misafiri 8 yıl
Flash Desteği Yoksa diğer özelliklerine de gerek yok benim açımdan :/ Flash Desteği Önemli Bi Husus . . .
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Pamk 8 yıl
Şu tür cihazlar nedense bana hiç kullanışlı gelmiyor.
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A.E.C 8 yıl
Şu an için lüks...
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marsis 8 yıl

Pamk

Şu tür cihazlar nedense bana hiç kullanışlı gelmiyor.


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