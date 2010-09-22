DH Özel: HP'nin eStation AIO ile gelen entegre Tablet Bilgisayarını denedik

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden HP, bugün İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Innovation Summit 2010 etkinliği ile baskı ve yazıcı teknolojilerindeki son yeniliklerini basın mensuparıyla paylaştı. Yarın devam edecek etkinlik kapsamında HP'nin tanıtımını gerçekleştirdiği en sansasyonel cihaz, entegre tablete sahip yeni eStation AIO oldu.

Apple iPad'e rakip tablet bilgisayar çözümleri üzerinde çalışan HP, bu konudaki ilk denemesini eStation AIO ile yapıyor. Aslına bakılırsa bu bağımsız bir tablet bilgisayar değildi. Yenilikçi bir yaklaşım sergileyen HP, hepsi bir arada formundaki çok fonksiyonlu yazıcısının kontrol ekranını tablet bilgisayar formunda hazırlayarak değişik bir çözüme imza atıyor.

7-inç büyüklüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan ARM tabanlı tablet bilgisayar, Androd 2.1 platformunu kullanıyor. WiFi ile kablosuz internet erişimine olanak tanıyan cihaz, eStation AIO için adeta uzaktan kumanda vazifesi görüyor ve çok fonksiyonlu cihazın tüm kontrollerini kendi üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Bir tabletin yapabildiği hemen hemen tüm fonskiyonlara sahip olan çıkartılabilir tablet, sahip olduğu eklentiler sayesinde ana ekranda hava durumu bilgisi, saat ve haberleri gösterebiliyor. Dahili hafızasına ek olarak daha yüksek depolama için SD kart desteğine de sahip olan cihaz, müzik ve video dosyalarını (Flash desteği yok) oynatabiliyor.