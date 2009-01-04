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Digital Foci firması 160GB'lık portatif fotoğraf göstericisini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digital Foci firması 160GB'lık portatif fotoğraf göstericisini tanıttı
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Dijital Foci firması yüksek depolama kapasitesiyle dikkat çeken yeni taşınabilir resim gösterecisini tanıttı. Firmanın Picture Porter 35 adını verdiği portatif cihaz 160GB'lık yüksek kapasitesiyle kullanıcıların pek çok resmi yanlarında taşımasına olanak tanıyor ve özellikle sık sık seyahate çıkan kullanıcılar ile fotoğrafla ilgilenen profesyonelleri hedef alıyor.

USB arabirimi üzerinden fotoğraf transferine olanak tanıyan Picture Porter 35'e kapasitesi 1GB'a ulaşan resimlerin sadece iki dakika içerisinde taşınabileceği iddia ediliyor. Kullanıcıların resimlerin gösterimi için kendi özel listelerini hazırlayabildiği cihaz, RAW dosya formatına da destek vermekte. Ayrıca Picture Porter 35 ile AAC/MP3/WMA ile MPEG-1, MPEG-4 Simple Profile ve Motion JPEG gibi dosya türleri de oynatılabiliyor.

CompactFlash, SDHC/MMC, miniSD, xD-Picture ve Memory Stick gibi farklı bellek kartlarını okuyabilen ve renkli ekrana sahip cihaz sahip olduğu butonlar yardımıyla kontrol ediliyor. Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda da tanıtılması beklenen Digital Foci'nin yeni resim göstericisi için şimdilik açıklanmış lansman tarihi ve herhangi bir fiyatı bilgisi bulunmmuyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
satılmayacağını düşünselerdi üretmezlerdi kanımca
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babaluga 10 yıl
İşte tam böyle birşey arıyordum...
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max975 10 yıl
hiç birşey gereksiz değildir.
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SnRkRkMn 10 yıl
benım içinde bi anlam ifade etmiyo ama pro fotocuların işine yarayabilir
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fearlessboy 10 yıl
uzun seyahatlere çıkanlar için ideal bir çözüm 4gb karta 400 adet 10mp raw kaydettiğimizi düşünürsek 16000 civarı fotoğraf yapar kaba bir hesapla
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baycalh 10 yıl
ultra gereksiz
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fatihcanery 10 yıl
lüzümsuzluk
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