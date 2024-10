JPG nedir? JPEG to WebP, PDF, PNG, Word & Excel dönüştürme (Ücretsiz)

Görsel odaklı dijital dünyamızda fotoğraflar her yerde. Kelimelerin tek başına iletemeyeceği mesajları iletirler, anları ölümsüz kılarlar, hikayeleri anlatırlar… Mevcut sayısız resim formatı arasında, bir tanesi popülerlikte en üst sırada yer alır: JPG. Peki, JPEG ne demek, açılımı nedir? İster deneyimli bir fotoğrafçı olun ister her gün paylaştığınız fotoğrafların arkasındaki teknolojiyi merak ediyor olun, JPG dosyaları hakkında her şey burada.

JPG nedir, ne işe yarar ℹ️

Tam Boyutta Gör JPEG açılımı; Joint Photographic Experts Group’tur. JPG, yaygın kullanılan görüntü dosya formatlarından biridir. JPG veya JPEG, görüntü kalitesinden ödün vermeden 10:1 oranına kadar dijital görüntü sıkıştırma için yaygın olarak kullanılan bir dosya biçimidir. Kullanıcı, sıkıştırma miktarını gerektiği gibi ayarlayabilir.

JPG dosyası nedir ❓

JPG dosyası, uzantısı “.jpg” veya “.jpeg” olan bir görüntü dosyasıdır. Ekran görüntüleri, memler, alıntılar, profil resimleri, infografikler ve diğer birçok türdeki görüntüler JPG biçiminde kaydedilebilir. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ve WhatsApp dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformu, görüntü paylaşımı için JPG formatını destekler.

JPEG dosyaları kayıplı sıkıştırma kullanır; yani orijinal görüntüdeki bazı bilgiler dosya boyutunun küçültülmesi için çıkarılır. Bu sıkıştırma, yüksek düzeyde veya birden çok kez yapılırsa görüntü kalitesinde kayba neden olabilir.

İçerik üreticileri, fotoğrafçılar, tasarımcılar ve sanatçılar, sosyal medya platformlarına kaliteli görseller yüklemek için JPG formatını kullanırlar. Dosya formatı daha az yükleme süresi gerektirir; bu da JPEG’i kullanıcılar arasında en çok kullanılan resim formatlarından biri yapar. 24-bit renk desteğiyle yüksek çözünürlüklü ve canlı görseller sağlama, zahmetsiz sıkıştırma sağlayarak orijinal kaliteyi koruma gibi başka avantajları da vardır.

JPG dönüştürme nasıl yapılır 🔄

Tam Boyutta Gör JPG'den PDF yapma veya JPG'den PNG'ye çevirme nasıl yapılır sıkça merak edilir. Bir JPG resmini farklı bir formata dönüştürmek için en basit yol JPG dönüştürücü programları kullanmaktır. Ancak, online ücretsiz JPG dönüştürme araçları çok daha pratiktir ve bilgisayarınızda yer açmanız gerekmez.

JPG’den PDF’e çevirme adımları 📄

Tam Boyutta Gör

JPG to PDF sitesine gidin. PDF’e dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı seçin. JPEG dosyasını PDF’e çevirme işlemi başlayacak. PDF dosyasını indirin.

JPG’den PNG’ye çevirme adımları 🗂️

Tam Boyutta Gör

JPG PNG çevirme sitesini açın. JPG to PNG seçeneğini seçin. Upload Files’a tıklayın. PNG’ye dönüştürmek istediğiniz fotoğrafları seçin. JPEG resmi PNG formatına dönüştürülecektir.

JPG fotoğrafı Word’e çevirme adımları 📝

Tam Boyutta Gör

JPG to Word sitesine gidin. JPG DOC seçili olduğundan emin olun. Word’e dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı yükleyin. Dönüştür butonuna tıklayın. JPEG fotoğrafı Word’e çevrilecektir.

JPG resmi Excel’e çevirme adımları 📊

Tam Boyutta Gör

Smallpdf JPG to Excel sitesini açın. Choose Files’a tıklayın ve Excel’e çevirmek istediğiniz JPG’i seçin. Convert butonuna tıklayın. Export As’e tıklayın. Excel’i (.xlsx) seçin. İlk seçeneğeni seçip Convert’e tıklayın. Download’a basarak JPG’den Excel’e dönüştürülmüş dosyayı indirin.

JPG dosyası nasıl yapılır 📁

Tam Boyutta Gör Windows 10 veya 11 kullanıyorsanız, Microsoft'un yerleşik Paint uygulamasını kullanarak görüntü dosyalarını hızlıca dönüştürebilirsiniz. macOS’te yüklü gelen Önizleme ile bir dosyayı JPG yapabilirsiniz. Dosya türü nasıl JPG yapılır adım adım görelim:

Windows’ta resmi JPG olarak kaydetme ⬇️

Dosya Gezgini’ni, ardından dönüştürmek istediğiniz resmi açın. Resme sağ tıklayın ve menüden Paint ile Aç’ı seçin. Fotoğrafınız veya resminiz Paint uygulamasında açılır. Dosyaya tıklayıp menüden JPEG olarak kaydet’i seçin. Kayıt türünün JPEG seçildiğinden emin olun. Kaydet’e tıklayın.

Mac’te fotoğrafı JPEG yapma ⬇️

Dosyaya sağ tıklayın, Birlik Aç’a gelin ve Önizleme’yi seçin. Dosya menüsüne, ardından Dışa Aktar’a tıklayın. Biçim olarak JPEG’i seçin. Kaliteyi değiştirmeyin. Kaydet butonuna tıklayın. Önizleme yeni JPEG dosyasını orijinaliyle aynı yere kaydeder.

Telefondan fotoğrafı JPEG yapma 📲

Fotoğraflar uygulamasında dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı bulun. Paylaş’a dokunun. Fotoğrafı Kopyala’ya dokunun. iPhone’da Dosyalar uygulamasını açın. iPhone’umda dokunun. Boş bir alana uzun basın ve Yapıştır’a dokunun. Fotoğraf otomatik olarak JPG’e dönüştürülecek.

JPG resmi nasıl açılır 🖼️

Tam Boyutta Gör Bir JPG dosyasını açmak basittir. Windows PC’de JPG dosyalarını Fotoğraflar uygulamasıyla açabilirsiniz. Alternatif olarak, JPG resmine sağ tıklayıp, “Birlikte Aç”ı seçip başka bir programla açabilirsiniz. Mac bilgisayarda Önizleme uygulamasıyla JPG fotoğrafını açabilirsiniz.

