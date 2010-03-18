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Digital Storm yeni iş istasyonu DAVINCI'yi tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digital Storm yeni iş istasyonu DAVINCI'yi tanıttı
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Yüksek performanslı sistemler hazırlayan Digital Storm, profesyoneller için geliştirdiği DAVINCI isimli yeni iş istasyonunu duyurdu. Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Core i7 ya da iki adet Xeon işlemci ile konfigüre edilebilen DAVINCI, 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği ile geliyor. Özellikle grafik profesyonellerini hedefleyen sistem, 3D Studio Max gibi grafik ağırlıklı uygulamalarla çalışanlar için Nvidia'nın Quadro FX serisi grafik kartlarını kullanıyor. 24TB'a kadar depolama kapasitesi sunabilen bu özel çözümde aynı zamanda DVD yazıcı / Blu-ray okuyucu kombo sürücüye de yer veriliyor.

Pencereli kasası ile oyuncu sistemlerini andıran ve 1500 Watt kapasiteli güç kaynağı ile beslenen sistemin sıvı soğutma ile serinletildiğini görüyoruz. Digital Storm ürün geliştirme müdürü Rajeev Kuruppu açıklamasında "Intel ve Nvidia'nın en iyi komponentlerini aldıklarını ve uygulama performansını maksimum seviyeye çıkartarak, profesyonellerin, kendi üreticiliklerini hızlandırmasını sağladık." ifadelerine yer verdi. İşletim sistemi olarak Windows XP veya Windows 7 ile tercih edilebileceği belirtilen Digital Storm DAVINCI, 2952 dolar seviyesindeki başlangıç fiyatıyla firmanın resmi sitesinde satışa sunuldu.

Digital Storm yeni iş istasyonu DAVINCI'yi tanıttı
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artenis 9 yıl
xeon + quadro ;) beyaz fanlar cok yakısmıs
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