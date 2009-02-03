Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Digitus DN-3019 Bluetooth Headset

Digitus'dan hem müzik hem cep telefonu görüşmesi için kablosuz set.
10 yıl
9,4b
1
1
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Daha çok cep telefonu kullanıcıların tercih ettiği Bluetooth teknolojisi ile haberleşen kablosuz kulaklıklar, kullanıcılara cep telefonlarını ellerine almadan görüşme yapabilme ve müzik dinleyebilme olanağı sunuyor. Konu telefon görüşmesi olunca kablosuz kulaklık setinin mikrofonu büyük önem kazanırken, müzik dinlenmek istendiğinde ise kulaklık kalitesi ön plana çıkıyor. Digitus'un Mini Stereo Headset kablosuz kulaklık adaptörü kullanıcılara istedikleri bir kulaklığı, Bluetooth destekli kablosuz set haline getirmelerini sağlıyor.

Digitus DN-3019 Bluetooth Headset
Tam Boyutta Gör
Digitus DN-3019 Bluetooth Headset
Tam Boyutta Gör

Kutu içeriğinde her ne kadar kulaklık yer alıyor olsa da cihazı müzik dinlemek için alan kullanıcılar büyük ihtimalle kulaklığı kendi zevklerine uygun bir modelle değiştirmek isteyeceklerdir. Bluetooth adaptörü üzerinde yer alan 3,5mm kulaklık girişine istediğiniz kulaklığı takarak kullanabiliyorsunuz. Mikrofon adaptör üzerinde yer aldığı için taktığınız kulaklığın mikrofona sahip olması gerekmiyor.

Digitus DN-3019 Bluetooth Headset
Tam Boyutta Gör

Küçük boyutları (60x26x8mm) ve 20 gram ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda herhangi bir sorun yaratmayan Bluetooth adaptörünün telefon özelliğinin rahat kullanımı için; mutlaka ağıza yakın bir yere konumlandırılması gerekiyor gerekiyor. Arkasında mandalsız bir tutaç yer aldığı için cepsiz tişört veya benzeri bir giysi ile kullanımda sorunlar yaşanabiliyor. Cihazı tutturacak bir yer bulamıyorsunuz.

Digitus DN-3019 Bluetooth Headset
Tam Boyutta Gör

Kullanım ve ses kalitesi ile ilgili detaylara gelecek olursak; Digitus Bluetooth Headset DN-3019, 4 saatlik şarj ardından 120 saat bekleme, 6,5 saat kullanım süresi sunuyor. 6,5 saat kullanım süresi telefon görüşmeleri için ideal bir süreyken müzik dinleyenleri tatmin etmeyecektir. Yerleşik gelen mikrofonun gürültü kesici özelliği olmaması görüşme sırasında karşı tarafa çevredeki seslerin de iletilmesine neden oluyor. Bu araç içinde veya gürültülü bir alanda rahat görüşme yapamayacağınız anlamına geliyor.

Müzik dinlerken ses kalitesi ise kabul edilebilir bir seviyede. Özellikle ses seviyesi, yüksek sesle müzik dinlemekten hoşlanan kullanıcıları tatmin edebilecek düzeyde. Digitus DN-3019, düşünce olarak iyi fakat geliştirilmesi gereken bir cihaz. Mikrofonun gürültü kesme özelliği olmaması cep telefonu ile görüşme esnasında zorluk yaşamamıza neden oluyor. 6,5 saat pil ömrü ise müzik severleri tatmin etmeyecektir.

KÜNYE
  • Türkiye temsilcisi
    Bimel
  • WEB Sitesi
    www.bimel.com.tr
  • Toplam Puan
    5/10
  • Fiyat/Performans
    3/10
  • Fiyat
    60$+KDV
ARTILAR
  • Hafif ve küçük
  • Bluetooth ses profili destekli tüm cihazlarla uyumlu
  • Kulaklığı değiştirilebiliyor
EKSİLER
  • Mikrofonu gürültü kesme özelliğine sahip değil
  • Kullanım süresi müzik dinlemek için yetersiz
  • Cepsiz tişört ve benzeri giysilerle kullanılamıyor

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
eksileri çok kötü hele gürültü benim için çok önemli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl WD VelociRaptor 300GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim