Digitus DN-3019 Bluetooth Headset

Daha çok cep telefonu kullanıcıların tercih ettiği Bluetooth teknolojisi ile haberleşen kablosuz kulaklıklar, kullanıcılara cep telefonlarını ellerine almadan görüşme yapabilme ve müzik dinleyebilme olanağı sunuyor. Konu telefon görüşmesi olunca kablosuz kulaklık setinin mikrofonu büyük önem kazanırken, müzik dinlenmek istendiğinde ise kulaklık kalitesi ön plana çıkıyor. Digitus'un Mini Stereo Headset kablosuz kulaklık adaptörü kullanıcılara istedikleri bir kulaklığı, Bluetooth destekli kablosuz set haline getirmelerini sağlıyor.

Kutu içeriğinde her ne kadar kulaklık yer alıyor olsa da cihazı müzik dinlemek için alan kullanıcılar büyük ihtimalle kulaklığı kendi zevklerine uygun bir modelle değiştirmek isteyeceklerdir. Bluetooth adaptörü üzerinde yer alan 3,5mm kulaklık girişine istediğiniz kulaklığı takarak kullanabiliyorsunuz. Mikrofon adaptör üzerinde yer aldığı için taktığınız kulaklığın mikrofona sahip olması gerekmiyor.

Küçük boyutları (60x26x8mm) ve 20 gram ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda herhangi bir sorun yaratmayan Bluetooth adaptörünün telefon özelliğinin rahat kullanımı için; mutlaka ağıza yakın bir yere konumlandırılması gerekiyor gerekiyor. Arkasında mandalsız bir tutaç yer aldığı için cepsiz tişört veya benzeri bir giysi ile kullanımda sorunlar yaşanabiliyor. Cihazı tutturacak bir yer bulamıyorsunuz.

Kullanım ve ses kalitesi ile ilgili detaylara gelecek olursak; Digitus Bluetooth Headset DN-3019, 4 saatlik şarj ardından 120 saat bekleme, 6,5 saat kullanım süresi sunuyor. 6,5 saat kullanım süresi telefon görüşmeleri için ideal bir süreyken müzik dinleyenleri tatmin etmeyecektir. Yerleşik gelen mikrofonun gürültü kesici özelliği olmaması görüşme sırasında karşı tarafa çevredeki seslerin de iletilmesine neden oluyor. Bu araç içinde veya gürültülü bir alanda rahat görüşme yapamayacağınız anlamına geliyor.

Müzik dinlerken ses kalitesi ise kabul edilebilir bir seviyede. Özellikle ses seviyesi, yüksek sesle müzik dinlemekten hoşlanan kullanıcıları tatmin edebilecek düzeyde. Digitus DN-3019, düşünce olarak iyi fakat geliştirilmesi gereken bir cihaz. Mikrofonun gürültü kesme özelliği olmaması cep telefonu ile görüşme esnasında zorluk yaşamamıza neden oluyor. 6,5 saat pil ömrü ise müzik severleri tatmin etmeyecektir.

KÜNYE Türkiye temsilcisi

Bimel

Bimel WEB Sitesi

www.bimel.com.tr

www.bimel.com.tr Toplam Puan

5/10

5/10 Fiyat/Performans

3/10

3/10 Fiyat

60$+KDV ARTILAR Hafif ve küçük

Bluetooth ses profili destekli tüm cihazlarla uyumlu

Kulaklığı değiştirilebiliyor EKSİLER Mikrofonu gürültü kesme özelliğine sahip değil

Kullanım süresi müzik dinlemek için yetersiz

Cepsiz tişört ve benzeri giysilerle kullanılamıyor