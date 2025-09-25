Giriş
    İnternetsiz iletişim ağı Bitchat, Nepal'deki sosyal medya kısıtlamalarına çözüm oldu

    Nepal'de sokaklara dökülen protestocular, bu süreçte internette uygulanan kısıtlamaları aşabilmek için Jack Dorsey'nin internetsiz iletişim ağı BitChat'i kullandılar.    

    İnternetsiz iletişim ağı Bitchat, Nepal'deki internet kısıtlamalarını anlamsız kıldı Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda protesto gösterileriyle gündeme gelen Nepal'de yaşananlar, sosyal medyanın hem gücünü hem de tehlikeli yüzünü gözler önüne serdi. Sosyal ağları tamamen kapatma kararı alan yönetime isyan eden Z kuşağının başlattığı gösteriler, hükûmetin düşmesine ve parlamento binasının yakılmasına kadar gitti.

    Günlerce devam eden protestolar artık büyük ölçüde durulmuş durumda. Ancak internet üzerindeki bu tehdit, Nepal'de önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi. Halkın, özellikle de gençlerin internet ve sosyal medya üzerindeki kısıtlamalara karşı çözüm araması, internetsiz iletişim ağı BitChat'i bir anda en çok indirilen uygulamalardan biri hâline getirdi. BitChat'in Nepal'deki indirme rakamları, gösterilerin başlamasıyla birlikte %1400 arttı.

    Üstelik Nepal bu konuda tek değil. Ağustos ayında benzer protestoların yaşandığı Endonezya'da da BitChat kullanımının hızla arttığı görülüyor. Aynı şekilde Rusya'da da BitChat hızla yaygınlaşıyor. İnternet ve sosyal medya kısıtlamaların arttığı ülkelerde, BitChat alternatif bir iletişim aracı olarak yaygınlaşmaya başlıyor.

    BitChat, Tüm İletişimi Bluetooth Low Energy Üzerinden Gerçekleştiriyor

    Twitter’ın kurucusu olarak tanınan Jack Dorsey'nin Temmuz ayında yayınladığı BitChat uygulaması, internetsiz ve merkeziyetsiz bir iletişim ağı kurulmasına olanak sağlıyor. BitChat, tüm iletişimi Bluetooth Low Energy (BLE) üzerinden gerçekleştiriyor ve herhangi bir merkezi sunucuya bağlı kalmadan mesaj alışverişi yapılmasına imkan tanıyor. Bluetooth mesh teknolojisini temel alan bu sistemde, her cihaz hem bir gönderici hem de bir ara istasyon gibi çalışıyor. Bu sayede mesajlar, doğrudan bağlantı kurulamayan uzak cihazlara dahi diğer cihazlar üzerinden aktarılabiliyor. Kullanıcılar herhangi bir e-posta adresi, telefon numarası ya da hesap oluşturmadan sisteme dâhil olabiliyor.

    Bitchat’in en dikkat çekici yönlerinden biri, tamamen merkeziyetsiz ve kimliksiz bir altyapıya sahip olması. Mesajlar yalnızca geçici olarak cihaz belleğinde tutuluyor; merkezi bir veri deposu kullanılmıyor. Üstelik uygulamada bir "panik modu" da bulunuyor. Ekrana üst üste üç kez tıkladığınızda açılan bu mod, tüm verileri anında temizliyor.

    BitChat, şifreli grup sohbetleri, hashtag tabanlı sohbet odaları ve çevrimdışı cihazlara mesaj iletimi gibi özellikleri de destekliyor. “Sakla ve ilet” modeli sayesinde, mesajlar çevrimdışı olan cihazlarda geçici olarak depolanabiliyor ve uygun bağlantı kurulduğunda alıcısına ulaştırılıyor.

    Jack Dorsey, ileride Bitchat’e WiFi desteği de getirmeyi planlıyor. Bu sayede daha büyük dosyaların aktarımı da mümkün hâle gelecek. Böylelikle Bitchat yalnızca metin tabanlı iletişim değil, daha geniş veri aktarım ihtiyaçlarını da karşılayabilecek. Wi-Fi desteği de eklenirse Bitchat özellikle sosyal medya yasakları sırasında kritik bir iletişim aracına dönüşebilir.

