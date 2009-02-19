Digitus USB Extender inceleme

USB arayüzünü kullanan cihazların sayısı her geçen gün artarken, bu cihazların ev veya ofislerde konumlandırılması konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. USB cihazları kablosuz olarak uzatma ürünleri de yüksek fiyatlarından dolayı tercih edilmemekte.

Digitus’un USB EXTENDER isimli ürünü bu soruna oldukça pratik bir çözüm getiriyor. Yerel ve uzak olmak üzere 2 farklı üniteden oluşan ürün, yerel ünitesiyle USB arayüzünü Ethernet bağlantısına çeviriyor. Daha sonra USB cihazınızın bağlı olacağı bilgisayardan olan uzaklığa göre CAT5 kablo kullanarak kabloyu uzak üniteyle sonlandırıyorsunuz. Uzak unitenin usb ucundan da gerekli bağlantıyı tamamladıktan sonra usb cihazınız kullanıma hazır hale geliyor.

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Ürünün usb arayüzünü uzatma şekli basit bir dönüştürücüden daha fazla. Ürün, usb bağlantı noktalarını CAT5 hatlarına iletmekten daha fazlasını yapıyor. İçindeki kontrolcü yonga sayesinde aktif olarak usb sinyallerini takip edip cihaz, gerektiğinde verileri önbelleğine alarak sinyallerin kesintisiz olarak bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlıyor.

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Digitus’un bu ürünüyle usb cihazlarınızı 198Ft(~60m)’ye kadar uzatabilmeniz mümkün. Tabiki bu mesafede sinyalizasyon problemi olacağından, uzak ünitenin dışarıdan 5v’luk bir güç kaynağı ile desteklenmesi gerekiyor. 60m’lik mesafeye ancak bu güç kaynağı desteğiyle ulaşabiliyorsunuz. Biz 9 metrelik bir CAT5 kabloda ürünü güç kaynağı olmadan sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Ürünün olumsuz yanı ise sadece usb 1.1 arayüzünü desteklemesi. Bu yüzden ürün usb sabit ve flash diskler gibi yüksek hızda veri transferi gerçekleştiren cihazlarda gösterecek düşük performans verecektir. Bu da ürünü daha çok web kamerası, yazıcı ve tarayıcı tarzı ürünler için ideal kılıyor. Eğer ürünü kullanacagınız mesafe uzaksa, adaptörü de kendiniz teğmin etmeniz gerekmekte.

KÜNYE Türkiye temsilcisi

Bimel

Bimel WEB Sitesi

http://www.bimel.com.tr/

http://www.bimel.com.tr/ Toplam Puan

9/10

9/10 Fiyat/Performans

3/10

3/10 Fiyat

54$ + KDV ARTILAR Cat5 üzerinden USB uzatma EKSİLER Sadece USB 1.1 destekliyor

Adaptörü ayrı temin etmeniz gerekmekte