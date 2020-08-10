Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda

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Watch GT 2 modeliyle adından sıkça söz ettiren Huawei, yeni bir akıllı saat duyurmaya hazırlanıyor. Huawei Watch Fit adındaki bu saat; kavisli ekranı, dikdörtgen kasası ve renkli kordonlarıyla genç işi olsun diyenler için geliyor.

Dikdörtgen gövde, kavisli ekran

Şimdiye dek yuvarlak kasalı saatler duyuran Huawei, ilk kez dikdörtgen kasalı bir model ile karşımıza çıkacak. Buna bağlı olarak hafiften kavisli bir ekran üzerine kurulacak olan saatte, 456 x 280 piksel çözünürlük sunan 1.64 inç büyüklüğünde AMOLED panel yer alacak.

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Kasa tarafında ise gri, siyah ve altın renklerinde metal bir gövdeyle gelecek olan Huawei Watch Fit, 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip olacak. Sağ tarafında bir güç düğmesi bulunduran bu göve, üst kısımda ise mikrofona ait olduğu tahmin edilen bir deliğe ev sahipliği yapıyor.

Nabız, ivmeölçer, ortam ışığı, yerleşik GPS ve barometre sensörleriyle donatılan akıllı saat; yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklete binme aktivitelerini destekleyecek. Aynı zamanda uyku takibi, stres testi ve nefes alma egzersizleri de Huawei Watch Fit'in sağlık özellikleri arasında yerini alacak.

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Huawei Watch Fit fiyatı

10 güne kadar pil ömrü sunacağı söylenen saatin Android 5 ve iOS 9 üzeri işletim sistemi yüklü akıllı telefonlarla çalışacağı belirtiliyor. Eylül ayında duyurulacağı söylenen Huawei Watch Fit'in 119 € fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1292835027441483777

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