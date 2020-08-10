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    Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda

    Huawei Watch Fit akıllı saat modelinin özellikleri, tasarımı ve fiyatı sızdırıldı. Kavisli ekranı, dikdörtgen kasası ve renkli kordonlarıyla dikkat çeken saat, genç işi olsun diyenler için geliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,2b
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    Cep Tel...
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Watch GT 2 modeliyle adından sıkça söz ettiren Huawei, yeni bir akıllı saat duyurmaya hazırlanıyor. Huawei Watch Fit adındaki bu saat; kavisli ekranı, dikdörtgen kasası ve renkli kordonlarıyla genç işi olsun diyenler için geliyor.

    Dikdörtgen gövde, kavisli ekran

    Şimdiye dek yuvarlak kasalı saatler duyuran Huawei, ilk kez dikdörtgen kasalı bir model ile karşımıza çıkacak. Buna bağlı olarak hafiften kavisli bir ekran üzerine kurulacak olan saatte, 456 x 280 piksel çözünürlük sunan 1.64 inç büyüklüğünde AMOLED panel yer alacak. 

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    Kasa tarafında ise gri, siyah ve altın renklerinde metal bir gövdeyle gelecek olan Huawei Watch Fit, 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip olacak. Sağ tarafında bir güç düğmesi bulunduran bu göve, üst kısımda ise mikrofona ait olduğu tahmin edilen bir deliğe ev sahipliği yapıyor.

    Nabız, ivmeölçer, ortam ışığı, yerleşik GPS ve barometre sensörleriyle donatılan akıllı saat; yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklete binme aktivitelerini destekleyecek. Aynı zamanda uyku takibi, stres testi ve nefes alma egzersizleri de Huawei Watch Fit'in sağlık özellikleri arasında yerini alacak.

    Huawei Watch Fit fiyatı

    10 güne kadar pil ömrü sunacağı söylenen saatin Android 5 ve iOS 9 üzeri işletim sistemi yüklü akıllı telefonlarla çalışacağı belirtiliyor. Eylül ayında duyurulacağı söylenen Huawei Watch Fit'in 119 € fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1292835027441483777 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Das Boot 1 hf.
    Çok cirkin ve fazlasiyla apple watch'lara benziyor.
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf.
    Güzel ama bildiğin uzun apple watch tasarımı olmuş.
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    cumur ( cmr) 1 hf. mehmehcik_71
    zaten ya apple yada samsung tasarımlarını araklamaktan başka işleri yok
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    ona97 1 hf.
    Fit saat için pahalı bence. Burada 1000 TL den aşağı olmaz 119 € ise. O yüzden ya normal akıllı saat alınır yada Xiaomi mi band 5 alınabilir.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Farklı saat kadranlarıyla güzel görünebilir belki ama bu kadranlarla pek hoş görünmüyor bence
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    akilsizadam (Selim Berkay Koş) 1 hf.
    Yuvarlak saat tasarımlarını daha çok beğeniyorum ben, çok daha şık duruyor bence.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Apple watch kopyası tasarımlar.
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    34Tarik (Tarık ) 1 hf.
    Bu saatin bi kola yakisabilmesi icin şöyle okkalı bir kol lazım bence ya. Apple watch bile bircok kolda büyük kalıyor. Bu ondan da uzun gözüküyor
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 1 hf.
    Valla şekil açısından güzel olmuş ben beğendim. Türkiyeye Watch GT 2 Fiyatına gelir. Huawei yılmıyor helal olsun her koldan deniyor şansını. Adamlar haftada bir yeni ürün çıkarıyorlar hangisi tutarsa onun devamını yapıyorlar.
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    GENÇ_EFENDİ 1 hf.
    İğrenç olmuş.
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