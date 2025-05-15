Huawei Watch 5, Watch Fit 4 ve Freebuds 6 Türkiye’de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Huawei yeni tanıttığı akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklığını Türkiye’de satışa sundu. Huawei Watch 5, Huawei Watch Fit 4, Huawei Watch Fit 4 Pro ve Huawei FreeBuds 6 modelleri müşterilerin beğenisine sunuldu.

Huawei Watch 5 fiyatı

Huawei Watch 5’in 46 mm titanyum kasalı versiyonu 27.999 TL’den satışa sunuldu. Lansmana özel olarak yedek kayış ve 6 aylık ekran hasarı garantisi hediye ediliyor.

Huawei Watch 5 özellikleri

Huawei Watch 5, X-TAP adındaki yeni ölçüm teknolojisi ve dayanıklı yapısı ile dikkat çekiyor. X-TAP teknolojisi parmaktan tek dokunuşta çeşitli ölçümleri aynı anda yaparak sağlık özetinizi hazırlıyor. Satın aldığınız modele göre titanyum kasa veya 904L paslanmaz çelik ile geliyor. Ekranda safir cam kullanılıyor. eSIM ile telefonsuz şekilde görüşme yapabiliyor. EKG, parmak ucundan SpO2 ölçümü, 100’den fazla spor modu, gelişmiş uyku takibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Standart modda 4,5 güne kadar, pil tasarrufu modunda ise 11 güne kadar kullanım süresi vaat ediyor.

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Huawei Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro fiyatı

Tam Boyutta Gör

Huawei Watch Fit 4 modeli 5.699 TL’ye, Watch Fit 4 Pro modeli 9.699 TL’ye satılıyor. Lansmana özel olarak Watch Fit 4 Pro’yu satın alan müşterilere FreeBuds SE 2 kulaklık hediye edilecek.

Huawei Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro özellikleri

Ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşan Huawei Watch Fit 3’ün devamı olarak Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro olarak iki farklı model karşımıza çıkıyor. 1,82 inç boyutundaki AMOLED ekran korunurken Watch Fit 4’te maksimum parlaklık 2.000 nite, Watch Fit 4 Pro’da 3.000 nite ulaşmış. Watch Fit 4 Pro’da safir cam ve titanyum ekran çerçevesi kullanılıyor. İki modele de barometre eklendi ve egzersiz takip yetenekleri geliştirildi. HUAWEI Sunflower Konumlandırma Sistemi sayesinde GPS yeteneği iyileştirildi. Doğa yürüyüşünde ve su sporlarında rota takibi yapabilir hale geldi. En önemli yeniliklerden birisi ise Huawei Watch Fit 4 Pro’ya EKG eklenmesi oldu. Her iki saat de standart kullanımda 7 gün, maksimum 11 gün pil ömrü sunuyor.

Huawei Freebuds 6 fiyatı

Huawei Freebuds 6’nın fiyatı 6.999 TL olarak açıklandı. Hediye olarak 1 yıl kayıp kulaklık desteği veriliyor.

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Huawei Watch 5, Watch Fit 4 ve Freebuds 6 Türkiye fiyatı