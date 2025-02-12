Tansiyon ölçebilen Huawei Watch D2 Türkiye'de satışa sunuldu!

Tam Boyutta Gör Huawei, tansiyon ölçen akıllı saati Huawei Watch D’nin yeni versiyonu olan Huawei Watch D2’yi Türkiye’de satışa sundu. Huawei Watch D2 ile tansiyon takibi özellikleri geliştirildi ve Bluetooth arama gibi fonksiyonlar eklendi.

Huawei Watch D2 fiyatı

Huawei Watch D2, Huawei Online Mağaza’da 15.999 TL’lik fiyatı ile satışa sunuldu. Lansmana özel olarak müşterilere sepette 1.500 TL indirim, Huawei Akıllı Tartı 3 ve 1 yıl ek garanti hizmeti hediye ediliyor. Siyah ve Altın/Beyaz olarak iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Huawei Watch D2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Watch D2 ile birlikte ekran boyutu 1,62 inçten 1,82 inçe yükseltildi. 480x480 çözünürlükte, her zaman açık özellikli AMOLED ekrana yer veriliyor. Maksimum 1.500 nit parlaklık verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Serinin önceki versiyonu tansiyon ölçüm cihazı olarak kullanılabilirken artık Watch D2 modeli ile birlikte Ambulator tansiyon takibi özelliği de geldi. Tansiyonunuzda dalgalanma tespit ettiğinde bildirimde bulunuyor. Huawei Watch D2’nin Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı bir medikal cihaz olduğunu da belirtelim.

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Kapsamlı sağlık takibi yapmak isteyenler için bir akıllı saatte bulunabilecek tüm sağlık teknolojileri mevcut. Şişebilen pompaya sahip kayışı sayesinde tansiyonunuzu doğru bir şekilde ölçüyor. 24 saat anlık olarak tansiyon takibi yapabiliyor. Buna ek olarak EKG analizi, SpO2 izleme, kalp atış hızı, stres seviyesi, vasküler esneklik, solunum kontrolü, uykuda nefes alma farkındalığı ve cilt sıcaklığını ölçerek sağlık risklerini belirlemeye yardımcı oluyor. “Sağlığa Genel Bakış” özelliği ile bir dakikada kalp atış hızı, kan basıncı, kan oksijeni (SpO2), stres, cilt sıcaklığı, EKG, vasküler esneklik, solunum kontrolü ve uykuda nefes alma farkındalığı verilerini içeren bir rapor oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei Watch D2’nin yeni özelliklerinden biri de Bluetooth ile telefon görüşmesi ve mesajlara hızlı yanıt özelliği oldu. 84 farklı antrenman modu bulunuyor. Huawei Watch D2’yi Huawei’in kendi sitesinden, e-ticaret sitelerinden veya teknoloji mağazalarından satın alabilirsiniz.

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