Tansiyon ölçebilen Huawei Watch D2 Türkiye'de satışa sunuldu!

Huawei Watch D2, Huawei Online Mağaza’da 15.999 TL’lik fiyatı ile satışa sunuldu. Lansmana özel olarak müşterilere sepette 1.500 TL indirim, Huawei Akıllı Tartı 3 ve 1 yıl ek garanti hizmeti hediye ediliyor. Siyah ve Altın/Beyaz olarak iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
Huawei Watch D2 neler sunuyor?
Kapsamlı sağlık takibi yapmak isteyenler için bir akıllı saatte bulunabilecek tüm sağlık teknolojileri mevcut. Şişebilen pompaya sahip kayışı sayesinde tansiyonunuzu doğru bir şekilde ölçüyor. 24 saat anlık olarak tansiyon takibi yapabiliyor. Buna ek olarak EKG analizi, SpO2 izleme, kalp atış hızı, stres seviyesi, vasküler esneklik, solunum kontrolü, uykuda nefes alma farkındalığı ve cilt sıcaklığını ölçerek sağlık risklerini belirlemeye yardımcı oluyor. “Sağlığa Genel Bakış” özelliği ile bir dakikada kalp atış hızı, kan basıncı, kan oksijeni (SpO2), stres, cilt sıcaklığı, EKG, vasküler esneklik, solunum kontrolü ve uykuda nefes alma farkındalığı verilerini içeren bir rapor oluşturuyor.
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
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