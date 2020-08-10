Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı

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Amazon Türkiye, yeni başlattığı yaz mobil promosyonu ile Amazon.com.tr mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı sunuyor.

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120 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 20 TL Amazon indirim kodu

10-14 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanya ile Amazon.com.tr mobil uygulaması üzerinden yapılacak ve satıcısı Amazon.com.tr olan ürünleri kapsıyor. Bu şartları sağlayan 120 TL ve üzeri alışverişlerde, aynı alışveriş için 20 TL tutarındaki promosyon kodu kullanıma açılacak.

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Yalnızca Android ve iOS telefonlardaki Amazon.com.tr uygulamasında geçerli olan kampanya, yeni veya mevcut Amazon.com.tr müşterisi fark etmeksizin promosyon kodunu kullanan ilk 17.000 kullanıcı için sınırlı tutulmuş. Toplamda 5 gün sürecek kampanyaya ilişkin indirim kodları, müşteri hesaplarının "Hediye kartları ve promosyon kodları" bölümünde otomatik olarak tanımlanmış halde geliyor.

Promosyon kodu: AMAZONAPP20

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https://www.amazon.com.tr/b?ie=UTF8&node=21875783031

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