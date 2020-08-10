Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı

    Amazon mobil uygulamasından yapacağınız alışverişlerde geçerli 20 TL indirim fırsatı sizi bekliyor. Katılım koşulları ve ayrıntılı bilgiler haberimizde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5b
    1
    23
    Mobil U...
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı
    Tam Boyutta Gör

    Amazon Türkiye, yeni başlattığı yaz mobil promosyonu ile Amazon.com.tr mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış

    120 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 20 TL Amazon indirim kodu

    10-14 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanya ile Amazon.com.tr mobil uygulaması üzerinden yapılacak ve satıcısı Amazon.com.tr olan ürünleri kapsıyor. Bu şartları sağlayan 120 TL ve üzeri alışverişlerde, aynı alışveriş için 20 TL tutarındaki promosyon kodu kullanıma açılacak.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ne zaman çıkacak? Tahmini iOS 14 çıkış tarihi"

    Yalnızca Android ve iOS telefonlardaki Amazon.com.tr uygulamasında geçerli olan kampanya, yeni veya mevcut Amazon.com.tr müşterisi fark etmeksizin promosyon kodunu kullanan ilk 17.000 kullanıcı için sınırlı tutulmuş. Toplamda 5 gün sürecek kampanyaya ilişkin indirim kodları, müşteri hesaplarının "Hediye kartları ve promosyon kodları" bölümünde otomatik olarak tanımlanmış halde geliyor. 

    Promosyon kodu: AMAZONAPP20

    Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı
    Tam Boyutta Gör



    https://www.amazon.com.tr/b?ie=UTF8&node=21875783031 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alemburda34 1 hf. en beğenilen
    Bu kampanya ise Trendyol bedava ürün hediye ediyor diyebiliriz.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    PunkBunny (Erdem ) 1 hf.
    trendyol gg surekli yapiyordu boyle şaşalı konu acilmamisti
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 1 hf.
    Mi box s 20tl indirim ve ürün indirimiyle 374tl. Almayı düşünenlerin bilgisine.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Maestro26 (Volkan Baysal) 1 hf. (düzenlendi)
    Amazondan aşağıdaki ürünü almak istiyorum.119,80 fiayatı. Kuponu dahil etmek için ne yapabilirim. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.https://www.amazon.com.tr/gp/product/B07CVVCTYK/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1UNQM1SR2CHM&psc=1
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yigit+ 1 hf.
    Yararlandım teşekkürler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kronikyorgun 1 hf.
    Baktik benim hesapta yok manuel yuklemede gecersiz diyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Artizt (Mert ) 1 hf. kronikyorgun
    O kuponu ödeme esnasinda giriyoruz ve sadece Amazon satıcısındaki ürünlerde geçerli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold (R S) 1 hf.
    Alışveriş yapacaklar için ufakta olsa iş görür yinede.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Formani 1 hf.
    Amma laf ettiniz ha benim işime yaradı
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fuckulteli 1 hf.
    Bu haber görünümlü reklam gibi, sıcak fırsatlar daki Amazon ana konuları da reklam amaçlı diyorum anlatamıyorum. Reklam olması değil, reklam olduğunun bildirilmesi sorun.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hypericum (Y H) 1 hf. fuckulteli
    Gerçekten öyle. Amazon'da sağlam indirimler oluyor bazen, birkaç üye farkedip yazarsa haberimiz oluyor. Yoksa habire sıcak fırsatla alakası olmayan amazon dip fiyatları konusu ve içinden nadiren fırsat çılan amazon ana konusu!
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Water 1 hf.
    Editör arada sıcak fırsatlara bakıyormuş. Bu gözler ne kampanyalar gördü, DH'nin paylaştığına bak. Ayrıca konusu açılmıştı, o yüzden DH Yöneticileri bu konuyu silmeli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    iriven (iriven ) 1 hf.
    Moderatörler sıcak fırsatçı olmus
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    120 tl fazla
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 1 hf. yeni yorumcu homosapiens17
    gayet normal bir değer,20 tllik indirimi 50 tlye vermez kimse
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4972 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, uygulama haber ve
    8 etiket daha indirim sıcak fırsat amazon indirim amazon indirim kodu amazon indirim kuponu Mobil Teknolojiler Web Siteleri Internet
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Oppo Watch ve Enco W51'in Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı 1 hf. Katlanabilir ekranlar elektronik kağıtlara da geldi 1 hf. iPhone 12'nin uygun fiyatlı 4G versiyonu da yolda 1 hf. Google Haritalar iOS uygulaması iki önemli özelliğe kavuştu 1 hf. Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi 1 hf. Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu 1 hf. Dünyanın ilk HDMI 2.1 sertifikalı monitörleri Asus’tan geldi 1 hf. Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir 1 hf. Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu 1 hf. Apple bu kez armut logosuna savaş açtı 1 hf. Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu 1 hf. Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı (video) 1 hf. Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda 1 hf. Vaka sayısında son bir ayın en yüksek rakamı 1 hf. Excalibur oyuncu monitörü alınır mı? "Excalibur E27QHD-G'yi denedik" 1 hf. 2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 hf. Zırhlı askeri araçların kurtarıcısı M4K'ların teslimatı tamamlandı 1 hf. Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir 1 hf. AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu 1 hf. Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı Sonraki Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor 1 hf. EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat 1 hf. Bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM seri üretime hazır 1 hf. Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek 1 hf. Hyundai, yeni alt markası Ioniq'i duyurdu 1 hf. Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor 1 hf. Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı 1 hf. PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası 1 hf. Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı 1 hf. 1 kere al her yerde kullan "SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox Edition inceleme" 1 hf. Android TV ara yüzü abonelik tarafında önemli bir değişiklik alacak 1 hf. Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı 1 hf. Zoom; aydınlatma ve eğlence odaklı yeni optimizasyonlar aldı 1 hf. Mars'a giden Çinli uzay aracının çektiği müthiş Dünya ve Ay görüntüsü 1 hf. Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem” 1 hf. Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirli davranılmazsa vaka sayıları 1500’lü rakamlara ulaşır 1 hf. iOS 14 ne zaman çıkacak? Tahmini iOS 14 çıkış tarihi 1 hf. Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ağustos 2020 1 hf. Google Play Music, Ekim’de kapanıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız