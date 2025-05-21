Huawei Watch Fit 4 Pro incelemesi: Serinin ilk "Pro" modeli!

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Tam Boyutta Gör Huawei’in kare ekranlı akıllı saati Huawei Watch Fit 4 ve Huawei Watch Fit 4 Pro lanse edildi. Bu içeriğimizde Huawei Watch Fit 4 Pro’yu inceleyecğiz. Huawei Watch Fit 3 ve Huawei Watch Fit 4 modelleri ile karşılaştıracağız.

Huawei Watch Fit 3’ün devamı olarak geliştirilen Huawei Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro’da önemli geliştirmeler sunuyor. Huawei Watch Fit serisinin ilk Pro modeli olan Huawei Watch Fit 4 Pro, spor ve sağlık takibine yönelik özellikleriyle Pro adının hakkını veriyor. Ayrıca daha yüksek dayanıklılık vaat ediyor.

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Huawei Watch Fit 4 Pro'nun Huawei Watch Fit 3'e Göre Artıları

Safir ekran, titanyum çerçeve, uçak sınıfı alüminyum gövde

3.000 nit parlaklık

0,6 mm daha ince

EKG

Barometre

Kablosuz şarj

Gelişmiş konumlandırma desteği

NFC ile ödeme

Yeni saat yüzleri

Bildirimlere klavyeden yanıt yazabilme

Geliştirilmiş mikrofon kalitesi

Geliştirilmiş uyku takibi

Yürüyüş ve koşularda rota desteği

Geliştirilmiş konumlandırma sistemi (Fit 3'e göre %30 daha iyi)

Ekipmansız 40 metreye kadar dalış dayanıklılığı

Su sporlarında rota takibi

3D haritalı yeni Golf Modu

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Huawei Watch Fit 4 Pro'nun Watch Fit 4'e Göre Artıları Neler?

Safir ekran, titanyum çerçeve, uçak sınıfı alüminyum gövde

3.000 nit parlaklık

EKG

3D dokulu özel kayış

Ekipmansız 40 metreye kadar dalış dayanıklılığı

3D haritalı yeni Golf Modu

Profesyonel patika koşusu

⌚️ Huawei Watch Fit 4 Pro Tasarımı ve Ekranı

Huawei Watch Fit 4 Pro’da 1,82 inç büyüklüğünde, 480x480 piksel çözünürlüğünde, 60 Hz yenileme hızında AMOLED ekran bulunuyor. Wath Fit 4 Pro’nun ekranı maksimum 3.000 nit parlaklık değeri ile Watch Fit 4’e kıyasla 1.000 nit daha yüksek, Watch Fit 3’e kıyasla iki kat daha yüksek parlaklık sunuyor.

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Pro modelde safir cam ve titanyum alaşımlı çerçeve kullanılmış. Kasasında ise “alüminyum gövde” yerine “havacılık sınıfı alüminyum gövde” kullanılıyor. Böylece çizilmelere, düşmelere ve darbelere karşı çok daha dayanıklı hale gelmiş. Açık havada spor yapan ve doğa sporları ile uğraşan kullanıcılar gönül rahatlığıyla spor yapabilecek.

Watch Fit 4 Pro’da 3D dokulu (girintili çıkıntılı) kayış kullanılıyor. 3D tasarım sayesinde suya karşı kolay şekilde drenaj ve kuruma elde ediliyor. Bu da su sporları ile uğraşan ya da çok terleyen kullanıcılar için konfor sağlıyor.

Huawei Watch Fit 4 Pro, siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleri sunuyor. Saat 32 gr ağırlık ve 9,3 mm kalınlık değerlerine sahip. Huawei Watch Fit 4 Pro, tasarımsal açıdan oldukça başarılı. Ekranı canlı ve net. Tasarımsal açıdan saatin görünümü etkileyici. Malzeme kalitesi yüksek. Watch Fit 3'e kıyasla kolda daha rahat hissettiriyor.

❤️ Sağlık

Huawei Watch Fit 4 Pro’da yeni nesil Huawei TruSense sensör sistemi, EKG, deri sıcaklığı ölçer, arteriyel sertlik algılama, daha gelişmiş uyku takibi, uyku nefes farkındalığı, duygu takibi, stres takibi ve yaşam asistanı özellikleriyle sağlığınızı takip ediyor.

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Huawei Watch Fit 4 Pro ile sadece 30 saniyede EKG ölçümü yapabilirsiniz. Yaptığınız ölçümleri analiz ederek kalp rahatsızlığınız olup olmadığı hakkında bilgi veriyor. Atriyal fibrilasyonu (A-fib) tespit ederek sizi uyarıyor. Kalp ritmi veya kalp atışlarındaki düzensizliklerinizi görmeye yardımcı oluyor. Ölçüm yaptığınızda kalp ritminiz normalse “sinüs ritmi”, kalp ritminiz düzensizse “A-Fib” sonucu alırsınız. A-Fib tespit edilen kişilerin sağlık kuruluşuna gözükmesinde fayda var.

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EKG sensörü, arteriyel sertlik tespiti de yapabiliyor. Damarlardaki sertleşme veya esneklik kaybı hakkında sizi bilgilendiriyor. Kalp, damar, hipertansiyon hastalıklarının erken tespitini sağlayabilir.

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Saate ilk kez eklenen deri sıcaklığı ölçer özelliği vücudunuzun ateşini ölçüyor. Dilediğiniz zaman ölçüm yapabileceğiniz gibi gün içerisinde otomatik olarak ölçüm de yapıyor. Farkında olmadan ateşiniz yükselmiş olabilir. Hastalıkların ve enfeksiyonların tespitinde fayda sağlayacaktır.

Huawei yenilenen TruSleep algoritmasıyla uykunuzu tam detaylı bir şekilde takip ediyor. Uyku esnasında kalp atış hızı, SpO2 ve solunum hızınızı takip ediyor. Uyandığınızda uykunuz hakkındaki tüm detayları ve uyku kalitenizi iyileştirmeniz için önerileri görebiliyorsunuz.

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🏃‍♀️ Spor

Huawei Watch Fit 4 Pro ile Watch Fit serisinde ilk kez barometre, 40 metreye kadar dalış, profesyonel patika koşusu, golf sahası haritaları, rota takibi ve su sporları rota takibi özellikleri geliyor. Egzersiz takibi açısından dört dörtlük bir cihaz bizleri karşılıyor. 100’den fazla egzersiz çeşidinde detaylı veri ve analiz sağlıyor

Barometre özelliği yalnızca rakım göstermekle kalmıyor dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü, patika koşusu, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı dahil olmak üzere 100’den fazla egzersizde verileri optimize ediyor.

Saatin navigasyon yetenekleri iyileştirildi. HUAWEI L1+L5 ile Ayçiçeği Konumlandırma Sistemi eklendi. Bu da Huawei Watch Fit 3’e kıyasla yüzde 30 daha iyi konum tespiti sağlıyor. Spor aktivitesi esnasında kontur çizgileriyle rotanızı gösteriyor. Saatin yanındaki çark ile haritaya yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Bu özellik kat ettiğiniz mesafeyi, hızı ve doğa yürüyüşlerinde geri dönüş rotaları için büyük fayda sağlıyor.

Huawei Watch Fit 4 ve 4 Pro ile su sporlarında rota takibi özelliği geliyor. Sörf, yelken, jetski, paddleboard, kürek, rüzgar sörfü, kano, kayaking gibi sporlarda hangi rotada ne kadar mesafe kat ettiğinizi görebilirsiniz.

Saat ayrıca koruyucu ek ekipman gerekmeden 40 metreye kadar dalışlarda dayanıklılık sergiliyor. Sporlar arasından serbest dalışı seçerek yeni derinlik sensörünün verileriyle harmanlanan gerçek zamanlı dalış verilerinizi takip edebiliyorsunuz. Huawei Watch Fit 4 Pro, EN13319 Dalış Standardına sahip.

Saate yeni golf modu eklendi. Bu ekranda golf yaparken ihtiyaç duyacağınız verileri görebilirsiniz. Üstelik dünyada 15 binden fazla golf sahasının ayrıntılı 3D görünümü mevcut. Ağaçlar, sular, Fairway, bunker ve tehlikeleri kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Saatin içerisine rota koşuları yükleyebilmek mümkün. İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli rotalar bulunuyor. Sunflower çift bantlı konumlandırma sisteminden yararlanarak bulunduğunuz konumu hassas bir şekilde tespit ediyor. Rotanın dışına çıkmanız durumunda sizi uyarıyor. Ayrıca dönüşler ve rota üzerindekiler hakkında sesli bilgilendirmeler yapıyor.

Huawei Watch Fit 4, serinin önceki modelinde olduğu gibi animasyonlu egzersizler barındırıyor. 3D animasyonlardan destek alarak 7 egzersiz modunda ısınma hareketleri yapabilirsiniz.

🎨 Arayüz ve Yazılımsal Özellikler

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Huawei Watch Fit 4 Pro, önceki modele kıyasla çeşitli yazılımsal yenilikler ile geliyor. Telefonunuza gelen tüm uygulamaların bildirimlerini saatte görüntüleyebiliyorsunuz. Bu defa Android telefon sahipleri için bildirimlere klavyeden yanıt yazma özelliği eklendi. Daha önce sadece hazır mesajlar arasından yanıt yazılabiliyordu. Şimdi Türkçe destekli şekilde klavyeden dilediğiniz yanıtı atabilirsiniz. Yanıt yazma özelliği WhatsApp, SMS gibi çeşitli uygulamalarda destekleniyor.

Saat yüzleri yenilenmiş ve çeşitlilik artmış. Hazır saat yüzlerinden birini seçebileceğiniz gibi yeni eklenen Sticker saat arayüzü özelliği ile kendi stickerlarınız ve emojileriniz ile kendi saat görünümünüzü oluşturabilirsiniz. Sticker yüzlerine ek olarak Koşu, doğa yürüyüşü, golf, yüzme gibi sporlarla uğraşanlara özel yüzler var. İlgili spor türüne yönelik bilgiler ana ekranda gösteriliyor.

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Bu modeldeki yeni saat yüzlerini epey başarılı buldum. Görsel açıdan ve gösterdiği bilgi bakımından gayet tatmin edici. Saatlerin hemen hemen tamamında Widget desteği var ve bu widgetları özelleştirebiliyorsunuz.

Huawei Watch Fit 4 Pro’yu Android ve iOS destekli telefonlarınızda kullanabilirsiniz. Android’de bildirimleri yanıtlama ve uygulama indirme gibi ek özellikler sunuyor. Saatte NFC ile ödeme desteği mevcut fakat bunun için destekli bir uygulamaya ihtiyacınız bulunuyor. Henüz bu saat için NFC ile ödeme yapabileceğiniz uygulama bulunmuyor. Huawei Watch serisi için geliştirilen Akbank uygulaması güncellenerek bu modelle uyumlu hale getirilebilir.

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Pek çok kullanıcı için saatten görüşme özelliği büyük önem taşıyor. Huawei Watch Fit 4 Pro’da Bluetooth üzerinden çağrı yapabilir ve çağrılara yanıt verebilirsiniz. Telefonu cebinizden çıkarmaya gerek kalmıyor. Watch Fit 3’e göre mikrofonda çeşitli iyileştirmeler yapılmış. Artık kolunuzu uzakta tutsanız dahi sesiniz net bir şekilde iletiliyor. Karşı taraf sizi duymakta güçlük çekmiyor.

🔋 Pil Ömrü

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Huawei Watch Fit serisi pil performansı bakımından oldukça iddialı değerler sunuyordu. Bu modelde de eklenen tüm yeniliklere rağmen uzun pil ömrü korunuyor. Standart kullanımda 7 gün, düşük kullanımda ise 10 güne varan kullanım sunuyor. Yaptığım testlerde bu vaatlerini tutturduğunu tecrübe ettim. Her gün saatlerce spor yapan birisi değilseniz Huawei Watch Fit 4 Pro’yu haftada bir şarj etmeniz yeterli olacak.

Huawei Watch Fit serisi artık kablosuz şarjı destekliyor. Kutudan çıkan kablosuz şarj aleti ile 60 dakikada tamamen şarj oluyor.

📲 Mobil uygulama: Huawei Sağlık

Huawei Sağlık uygulamasının akıllı saatler için en kapsamlı mobil uygulama olduğunu düşünüyorum. Saat ve sağlık hakkında ihtiyaç duyabileceğinizden fazlasını sunuyor. Saat ile ilgili tüm ayarları yapabiliyor, saat yüzleri indirebiliyor, yeni yüzler oluşturabiliyor, saate uygulama indirebiliyorsunuz.

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Sağlık ekranında sensörlerden elde edilen verileri, EKG grafiğinizi, uyku analizinizi, egzersiziniz hakkındaki analizleri, stres seviyenizi ve duygu geçmişini görebilirsiniz. Uygulamaya VIP üyelik başlatarak egzersiz planları oluşturabilir, uyku müziği gibi ek özellikleri açabilirsiniz.

✅ Sonuç

Bir akıllı saatten bekleyeceğiniz ne varsa Huawei Watch Fit 4 Pro bunları sunuyor. EKG, ateş ölçer, barometre gibi yeni sensörlerin yanı sıra dalış, golf gibi zorlayıcı spor modlarını kapsamlı şekilde analiz ediyor. Doğa yürüyüşlerinizde size yol gösteriyor. Telefona gelen bildirimlere telefon olmadan yanıtlama imkanı sunuyor. Bluetooth üzerinden sesli görüşme yapılabiliyor. Safir ekranı ve titanyum çerçvesi ile dayanıklılık sunuyor. 40 metreye kadar dalışı destekliyor.

Kare ekranlı bir saat satın almayı planlıyorsanız ve bütçenize uyuyorsa Huawei Watch Fit 4 Pro kullanıcısını kesinlikle mutlu edecektir.

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Huawei Watch Fit 4 Pro incelemesi: Serinin ilk "Pro" modeli