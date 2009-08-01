DirectX 11 destekli ATi ekran kartlarının detayları netleşiyor

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DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Eylül ayında lanse etmeyi ve Windows 7 öncesinde pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD-ATi'nin bu yöndeki çalışmalar son sürat devam ediyor. Haziran ayı başında Donanimhaber.com olarak bizim de katıldığımız Computex 2009 fuarında DirectX 11 destekli 40nm GPU demosu gerçekleştiren firma, Evergreen kod adıyla anılan RV870 tabanlı yeni kartlarını Eylül ayı için planlarken farklı segmentlere yönelik alternatif model çalışmalarını da sürdürüyor. Yüksek performans, orta segment, maliyet odaklı ve giriş seviyesi sistemler için DirectX 11 destekli yeni GPU çözümleri hazırlayan firma cephesi henüz sessizliğini korurken, yeni modeller için kullanılan kod adlarının hangi seriye karşılık geldiği sonunda netliğe kavuştu.

İşte kod adlarıyla AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni modelleri;

- Cypress - RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak yeni "X2" modeli, bilinen kod adıyla R800.

- Juniper - RV770 tabanlı Radeon HD 4800 serisinin yerine geçecek olan RV870 GPU'lu yeni seri.

- Redwood - RV730 tabanlı Radeon HD 4600 serisinin yerine geçecek RV830 tabanlı yeni seri.

- Cedar - RV710 tabanlı Radeon HD 4300 serisinin yerini alacak RV810 tabanlı yeni seri.

- Hemlock - Henüz detayları bilinmiyor.

AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni modellerini hangi seri altında lanse edeceği de henüz resmiyet kazanmış değil. Uzunca bir süredir yeni modellerin geleneksel isimlendirmenin devamı olarak Radeon HD 5000 serisi altında lanse edilecekleri konuşulsa bile, AMD-ATi'nin Windows 7 rüzgarından da faydalanabilmek adına yeni kartları "Radeon 7" serisi altında duyurabileceği de konuşuluyor.

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