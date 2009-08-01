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DirectX 11 destekli ATi ekran kartlarının detayları netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ATi ekran kartlarının detayları netleşiyor
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DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Eylül ayında lanse etmeyi ve Windows 7 öncesinde pazarda yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD-ATi'nin bu yöndeki çalışmalar son sürat devam ediyor. Haziran ayı başında Donanimhaber.com olarak bizim de katıldığımız Computex 2009 fuarında DirectX 11 destekli 40nm GPU demosu gerçekleştiren firma, Evergreen kod adıyla anılan RV870 tabanlı yeni kartlarını Eylül ayı için planlarken farklı segmentlere yönelik alternatif model çalışmalarını da sürdürüyor. Yüksek performans, orta segment, maliyet odaklı ve giriş seviyesi sistemler için DirectX 11 destekli yeni GPU çözümleri hazırlayan firma cephesi henüz sessizliğini korurken, yeni modeller için kullanılan kod adlarının hangi seriye karşılık geldiği sonunda netliğe kavuştu.

İşte kod adlarıyla AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni modelleri;

- Cypress - RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak yeni "X2" modeli, bilinen kod adıyla R800.
- Juniper - RV770 tabanlı Radeon HD 4800 serisinin yerine geçecek olan RV870 GPU'lu yeni seri.
- Redwood - RV730 tabanlı Radeon HD 4600 serisinin yerine geçecek RV830 tabanlı yeni seri.
- Cedar - RV710 tabanlı Radeon HD 4300 serisinin yerini alacak RV810 tabanlı yeni seri.
- Hemlock - Henüz detayları bilinmiyor.

AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni modellerini hangi seri altında lanse edeceği de henüz resmiyet kazanmış değil. Uzunca bir süredir yeni modellerin geleneksel isimlendirmenin devamı olarak Radeon HD 5000 serisi altında lanse edilecekleri konuşulsa bile, AMD-ATi'nin Windows 7 rüzgarından da faydalanabilmek adına yeni kartları "Radeon 7" serisi altında duyurabileceği de konuşuluyor.

DirectX 11 destekli ATi ekran kartlarının detayları netleşiyor
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fatihcanery 10 yıl
EŞREF_37 bende senin gibi düşünenlerdenim :D
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tcebeci 10 yıl
Birde şu CCC programını düzenleseler tam olacak. Laptoplara bir üst versiyon CCC kurmada ciddi sıkıntılar var.
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msw 10 yıl

tcebeci

Birde şu CCC programını düzenleseler tam olacak. Laptoplara bir üst versiyon CCC kurmada ciddi sıkıntılar var.


riva tuner ın yaptığı işi yapsın yeter bana, otomatik fan ayarı yapıyosun kart yanıyor
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CeFurkan 10 yıl
dx 10.1 diye bas bas bagiran ati onerenler vardi
aha 10.1 li oyun cikmadan 11 cikiyor
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VenomS 10 yıl
mav1li
sana katılıyorum bu şekilde olursa tam bir wintel yerine ms7amd olabilir bence :)
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hellmare 10 yıl
"Radeon 7" ilginç olacak galiba yıllar öncesine tekrar dönmek gibi! Radeon 7000 li yılları hala hatırlıyorum.
"Back to past!!!"
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mav1li 10 yıl
İsimlendirme dediğin böyle olur.
Radeon 7 Ultimate Gamer (5870x2)
Radeon 7 Pro Gamer (5870)
Radeon 7 Premium Gamer (5850)
Radeon 7 Basic Gamer (5600 serisi)
Radeon 7 Starter Gamer (5400- 5300 serisi)
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XenonMan58 10 yıl
parayı hazırladık ama d11 lere bir bakalım ilk kartlar nasıl performans sunacak
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musandia 10 yıl
Radeon 7, Win7 ile iyi gider diye düşünüyorum.
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Tinúviel 10 yıl
Radeon 7 nasıl olacakki 7870,7890 mı yoksa 770,790 gibimi?
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Master_Evil 10 yıl

musandia

Radeon 7, Win7 ile iyi gider diye düşünüyorum.

bu isimlendirmenin amacı insanlar böyle düşünsün diye zaten
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msw 10 yıl

musandia

Radeon 7, Win7 ile iyi gider diye düşünüyorum.


zaten onlar da bu mantıkla iyi bir satış taktiği çıkarmışlar, herkes kendi cebini düşünüyor zaten atinin bizi düşündüğü felan yok merak etmeyin
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