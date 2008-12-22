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DirectX 11: Ekran kartları 2009'da, oyunlar ise 2010'da gelebilir

10 yıl
34,1b
1
45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11: Ekran kartları 2009'da, oyunlar ise 2010'da gelebilir
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Hem donanım hem de yazılım üreticilerinin / oyun geliştiricilerinin gözü kulağı Microsoft'un üzerinde çalıştığı DirectX 11'de. Windows 7 ile birlikte gelmesi beklenen yeni API için ATi ve Nvidia'nın kapalı kapılar ardındaki çalışmaları da devam ediyor. 2009 yılının sonlarına doğru lanse edilmesi beklenne işletim sistemiyle gelecek olan DirectX 11, yeni nesil GPU'lar savaşında da en önemli argümanlardan biri olacak.

Açıkçası DirectX 9 ile sağlanan ortak platform anlayışının DirectX 10 ile tekrarlanabildiğini söylemek zor. Nvidia, DirectX 10 ile yoluna devam ederken AMD-ATi geçtiğimiz yıldan bu yana DirectX 10.1 desteği sunuyor fakat sağladığı ekstra özellikler ve uygulama geliştiriciler için sunduğu iddia edilen kolaylıklara rağmen DirectX 10.1 destekli yeterli oyun ve uygulamanın olmaması ise bu yönde belkide en önemli sorun.

DirectX 11 ile DirectX 10 ile yaşanan sorunların aşılması ve başta GPGPU olmak üzere donanım üreticilerince takip edilen yeni nesil akımlara destek sunulması hedefleniyor. Tesselation gibi teknolojilere destek vermesi fizik hesaplamalara yeni bir boyut kazandırması ve GPU'ların paralel işlem yeteneklerinden daha fazla yararlanması beklenilen DirectX 11 API'si için bekleyiş sürüyor.

Daha önceki haberlerimizde de dile getirdiğimiz üzere DirectX 11, temel aldığı mimari itibariyle DirectX 10 ile ortak noktalara da sahip olacak. İşte bu sayede DirectX 10'a geçiş sürecinde yaşanan sancıların DirectX 11 ile tekrarlanmaması bekleniyor. Zira ayrı bir paket olarak ta sunulması bekelnen DirectX 11'in Windows Vista ile de çalışabileceği söyleniyor ki bu kullanıcılar açısından önemli bir detay.

DirectX 11'in Windows 7 ile birlikte önümüzdeki yılın ikinci yarısında muhtemelen son çeyrekte duyurulması bekleniyor. Bu noktada merak edilen detay, Redmond merkezli yazılım devinin DirectX 11 API'sini Windows 7 işletim sisteminden önce kullanıma sunup sunmayacağı. Bu yönde çeşitli iddialar olsa da firmanın DirectX 11'i yeni işletim sistemiyle lanse edebileceği üzerinde durulmakta. Peki ya donanım cephesi?

Hem AMD-ATi hem de Nvidia yeni jenerasyon GPU'ları ile DirectX 11 desteği sunması bekleniyor. Her iki GPU üreticisinde de 40nm GPU'lar ile birlikte DirectX 11 desteği sunacağı iddia edilse de bu yönde gün ışığına çıkan yeni gelişmeler beklentilere farklı bir boyut kazandırıyor. Zira AMD-ATi'nin kullanıma sunulması muhteleme ilk 40nm GPU'su RV740 olacak ve muhtemelen DirectX 10.1 desteği ile gelecek.

Tabii RV740 için "muhtemelen" ibaresini kullanmamazın nedeni firmanın sürpriz yapıp yapmayacağı. Zira R600'den RV670 GPU'suna geçiş sürecinde 55nm üretim teknolojisiyle birlikte DirectX 10'dan 10.1'e geçiş yapan AMD-ATi'nin benzeri bir adımı RV740 ile tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merak ediliyor her ne kadar DirectX 11, 10.1 güncellemesinin yanında çok daha büyük bir sıçrama olsa bile.

Nvidia cephesinde ise bilinmezlikler çok daha fazla. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ilk GPU'nun GT300 olacağı ve DirectX 11 desteği sunabileceği iddia ediliyordu. Fakat Digitimes'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberde GT300 GPU'sunun 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve 2009'un ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde duyurulacağını belirtmesi kafaları karıştırmadı değil.

Tabii Nvidia ile ilgili olarak G80 hatırlatması yapmakta da fayda var. Hatırlanacağı üzere firma DirectX 10 destekli G80 GPU'sunu ve G80 tabanlı GeForce 8800 serisini Microsoft'un Windows Vista lansmanında önce duyurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi kulislerde firmanın benzer bir hamlesi Windows 7 öncesinde tekrarlayıp tekrarlayamayacağı konuşulmakta.

DirectX 11 için bekleyiş içerisinde olan sektörlerden biri de oyun endüstrisi. Stüdyolar hem donanım üreticilerinin hem de Microsoft'un atacağı adımlar çerçevesinde programlarına devam ediyorlar. Açıkçası DirectX 11'in önümüzdeki yılın son çeyreğinde gelme ihtimali DirectX 11 destekli oyunlar için 2010 yılının bekleneceği izlenimi de doğurmuyor değil. Artık hem donanım hem de oyun firmalarının gözü kulağı Microsoft'da.


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DH Misafiri 9 yıl
yha bütcemiz az ben daha dx10 oynamadım alıcaktım vaazgeciriyorlar 4730 alacaktım sizce almalıyım
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cato16 9 yıl
Bu hıyardan iyi cacık olmaz.Cık :) Dx10'a oyun çıkarın yeterli.(Şimdilik...)
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ToR 9 yıl
dx10' u doğru düzgün kullanamadık 11 geliyor çok geri kaldım ben...
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John___Doe 10 yıl
Dx 11 destekli kartlar ne zaman çıkıcak?en geç yazın gtx 275 almak istiyordum,şimdi gene mi beklicez???
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Hiper-Nova 10 yıl

Orjinalden alıntı: John___Doe

Dx 11 destekli kartlar ne zaman çıkıcak?en geç yazın gtx 275 almak istiyordum,şimdi gene mi beklicez???




Beklemeye gerek yok ki, sen böyle beklersen hiç ekran kartı alamazsın.
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Repeating Yesterday 10 yıl
dx10 çıktığından beri okadar çok oyun konusunda nimetlerinden yararlandıkki bide şidmi dx11 başımıza çıktı hadi bakalım zırt pırt ekran kartı değiştirmekden evde enran kartı yığılması var resmen bari şu dx11 çıkana kadar dx10 ile alakalı oyunlar birazdaha çoğalsada dx10 un nimetlerinden biraz faydalansak sonrada dx11 destekli kart peşinden koştursak
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Aspart 10 yıl
API kelimesini duyunca anlamaniz lazim; Teknik cikarimlar/yorumlar yapacak bilginiz yok zira bu API'ler uygulama gelistiricileri ilgilendiriyor. API : Application Programming Interface. Shader kodu, oyun motoru vb yazmiyorsaniz komik yorumlarda da bulunmayin.
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yugams 10 yıl
yine para tuzagı olmaz insallah dx10 bence son kullanıcıya bir darbe idi ilk tokadı microsoft attı vista xp polemiği ikinci darbe donanımcılardan geldi nvidia-ati üçüncü ve son darbe oyun yazılımcılarından hala dx10 esamesi yok gibi bişi kelime olarak bir dx10 hatta 10.1 bile var ama görünürde bişi yok hatırlarsınız dx10 ilk çıkacagı zamanlarda bir resim site site dolaşıyor idi bir dag bulutlar deniz vs vs hatırladınız sanırım dx9 da ve dx10 da diye ben hala uygulamada göremedim bir iki oyun var onlarıda millet oynayacagız diye göbegi çatladı yeni cpu + ram + vga yok gene istenildiği gibi olmadı bide bunlar yetmiyormuş gibi nvidia ati oyun paylaşımı gibi vs vs vs ............. insallah win7 xp gibi uzun soluklu olur dx11 de dx9 gibi olur yoksa parlar çuval çuval sokaga
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Knisath 10 yıl
Orjinalden alıntı: Aspart

API kelimesini duyunca anlamaniz lazim; Teknik cikarimlar/yorumlar yapacak bilginiz yok zira bu API'ler uygulama gelistiricileri ilgilendiriyor. API : Application Programming Interface. Shader kodu, oyun motoru vb yazmiyorsaniz komik yorumlarda da bulunmayin.



Şayet yanlış biliyorsam doğrusunu siz söyleyin ben de bu konuda yanlış yorum yapmayayım bir daha.Siz de komik yorumları okumayın tekrardan.
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aligatorX 10 yıl
Knisath...dediğin gibi Bencede directX sonlarına yaklaşıyor.Opengl ise bir hayli gelişmeye başladı.Opengl evrensel bir api haline geldi denebilir bence.Cep telefonundan workstation'lara kadar her yerde.
Khronos Group OpenGL,OpenGl-SC,OpenCL,OpenSL gibi bi sürü açık api standardı geliştiriliyor.Bunlar galiba directX'in tahtını elinden alacak.Bu saydığım api'ler directX'in yaptığı işi fazlasıyla yapıyor.Sitedeki bilgilere göre.Bence aşağıdaki linki bir inceleyin..Opengl-SC bana çok etkileyici geldi.
khronos.org/...
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By.DeaD 10 yıl
Daha millet DX10u göremedi gerçi daha var dx11e 2010'a kadar zaten herkes DX10nun işini bitirmiş olur..
bu gidişlede ben sistem filan topliyamicam anlaşılan..
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dark alien 10 yıl
valla şu an için beni ilgilendirmiyo ben bu hafta zotac amp2 mi alıyorum
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
HD4870 den bir an once kurtulmak istiyodun yeni bişi çıksada satsam diye düşünüyodum. çünkü çok gürültülü ve sistemi çok ısıtıyo. bu haberden sora vazgeçtim ;)
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Fallout 10 yıl
Daha adam akıllı dx10 kullanmak nasip olmadı ki
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FadeToßlack 10 yıl
2010'a kadar rahatız.En azından kartımın maksimum kaç yıl yaşayacağını hafiften kestirmiş oldum.
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iktyas 10 yıl
dx10 a bıle oyunlar yenı geçtı 2009 yılına gelmişiz daha doğru düzgün dx10 desteklı oyun yok bence dx11 desteklı oyunlar 2011 ı falan bulur
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