DirectX 11: Ekran kartları 2009'da, oyunlar ise 2010'da gelebilir

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Hem donanım hem de yazılım üreticilerinin / oyun geliştiricilerinin gözü kulağı Microsoft'un üzerinde çalıştığı DirectX 11'de. Windows 7 ile birlikte gelmesi beklenen yeni API için ATi ve Nvidia'nın kapalı kapılar ardındaki çalışmaları da devam ediyor. 2009 yılının sonlarına doğru lanse edilmesi beklenne işletim sistemiyle gelecek olan DirectX 11, yeni nesil GPU'lar savaşında da en önemli argümanlardan biri olacak.

Açıkçası DirectX 9 ile sağlanan ortak platform anlayışının DirectX 10 ile tekrarlanabildiğini söylemek zor. Nvidia, DirectX 10 ile yoluna devam ederken AMD-ATi geçtiğimiz yıldan bu yana DirectX 10.1 desteği sunuyor fakat sağladığı ekstra özellikler ve uygulama geliştiriciler için sunduğu iddia edilen kolaylıklara rağmen DirectX 10.1 destekli yeterli oyun ve uygulamanın olmaması ise bu yönde belkide en önemli sorun.

DirectX 11 ile DirectX 10 ile yaşanan sorunların aşılması ve başta GPGPU olmak üzere donanım üreticilerince takip edilen yeni nesil akımlara destek sunulması hedefleniyor. Tesselation gibi teknolojilere destek vermesi fizik hesaplamalara yeni bir boyut kazandırması ve GPU'ların paralel işlem yeteneklerinden daha fazla yararlanması beklenilen DirectX 11 API'si için bekleyiş sürüyor.

Daha önceki haberlerimizde de dile getirdiğimiz üzere DirectX 11, temel aldığı mimari itibariyle DirectX 10 ile ortak noktalara da sahip olacak. İşte bu sayede DirectX 10'a geçiş sürecinde yaşanan sancıların DirectX 11 ile tekrarlanmaması bekleniyor. Zira ayrı bir paket olarak ta sunulması bekelnen DirectX 11'in Windows Vista ile de çalışabileceği söyleniyor ki bu kullanıcılar açısından önemli bir detay.

DirectX 11'in Windows 7 ile birlikte önümüzdeki yılın ikinci yarısında muhtemelen son çeyrekte duyurulması bekleniyor. Bu noktada merak edilen detay, Redmond merkezli yazılım devinin DirectX 11 API'sini Windows 7 işletim sisteminden önce kullanıma sunup sunmayacağı. Bu yönde çeşitli iddialar olsa da firmanın DirectX 11'i yeni işletim sistemiyle lanse edebileceği üzerinde durulmakta. Peki ya donanım cephesi?

Hem AMD-ATi hem de Nvidia yeni jenerasyon GPU'ları ile DirectX 11 desteği sunması bekleniyor. Her iki GPU üreticisinde de 40nm GPU'lar ile birlikte DirectX 11 desteği sunacağı iddia edilse de bu yönde gün ışığına çıkan yeni gelişmeler beklentilere farklı bir boyut kazandırıyor. Zira AMD-ATi'nin kullanıma sunulması muhteleme ilk 40nm GPU'su RV740 olacak ve muhtemelen DirectX 10.1 desteği ile gelecek.

Tabii RV740 için "muhtemelen" ibaresini kullanmamazın nedeni firmanın sürpriz yapıp yapmayacağı. Zira R600'den RV670 GPU'suna geçiş sürecinde 55nm üretim teknolojisiyle birlikte DirectX 10'dan 10.1'e geçiş yapan AMD-ATi'nin benzeri bir adımı RV740 ile tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merak ediliyor her ne kadar DirectX 11, 10.1 güncellemesinin yanında çok daha büyük bir sıçrama olsa bile.

Nvidia cephesinde ise bilinmezlikler çok daha fazla. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ilk GPU'nun GT300 olacağı ve DirectX 11 desteği sunabileceği iddia ediliyordu. Fakat Digitimes'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberde GT300 GPU'sunun 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve 2009'un ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde duyurulacağını belirtmesi kafaları karıştırmadı değil.

Tabii Nvidia ile ilgili olarak G80 hatırlatması yapmakta da fayda var. Hatırlanacağı üzere firma DirectX 10 destekli G80 GPU'sunu ve G80 tabanlı GeForce 8800 serisini Microsoft'un Windows Vista lansmanında önce duyurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi kulislerde firmanın benzer bir hamlesi Windows 7 öncesinde tekrarlayıp tekrarlayamayacağı konuşulmakta.

DirectX 11 için bekleyiş içerisinde olan sektörlerden biri de oyun endüstrisi. Stüdyolar hem donanım üreticilerinin hem de Microsoft'un atacağı adımlar çerçevesinde programlarına devam ediyorlar. Açıkçası DirectX 11'in önümüzdeki yılın son çeyreğinde gelme ihtimali DirectX 11 destekli oyunlar için 2010 yılının bekleneceği izlenimi de doğurmuyor değil. Artık hem donanım hem de oyun firmalarının gözü kulağı Microsoft'da.