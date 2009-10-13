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DirectX 11 için orta segment hazır: ATi Radeon HD 5700 serisi bugün çıkıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 için orta segment hazır: ATi Radeon HD 5700 serisi bugün çıkıyor
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ATi Radeon HD 5770

DirectX 10.1 destekli GeForce G210 ve GT220 modellerini dün yaptığı resmi açıklamayla satışa sunan Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için meraklı bekleyiş devam ededursun AMD-ATi yeni modellerle DirecX 11 serüvenine tam gaz devam ediyor. Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinden sonra firma, yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülen Radeon HD 5700 serisini bugün satışa sunuyor. Radeon HD 5800 serisinde olduğu gibi iki model ile temsil edilecek seri kapsamında Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modelleri kullanıcılarla buluşacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT (5770) ve Juniper LE (5750) GPU'larının güç verdiği yeni modeller, Radeon HD 5800 serisi ile başlayan "Batmobil" tasarımını sürdürüyorlar. Enerji veirmliliğinde iddialı olan düşük güç tüketimli yeni nesil ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteği ve GDDR5 bellek teknolojisiyle geliyorlar. AMD-ATi'nin yeni modellerinden Radeon HD 5770, 800x paralel işlem birimi ve 40 doku ünitesi ile alt versiyonu olan Radoen HD 5750 modeliyse 720x paralel işlem birimi ve 36x doku ünitesini içeriyor ve her iki ekran kartında da 16x ROP birimine yer veriliyor.

AMD-ATi'nin Radeon HD 5770 modeli 850MHz GPU ve 4.8GHz bellek saat hızlarına sahip. 1.36 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının bellek bant genişliği ise 76.8GB/sn olarak açıklandı. Çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan Eyefinity teknolojisine destek veren ayrıca uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan ATi Radeon HD 5770, UVD 2.0 teknolojisiyle HD video hızlandırma desteği de sunuyor. Güç tüketim değerleri 18 Watt ve 108 Watt olarak açıklanan kart sınıfının en verimli çözümlerinden birisi olarak tanıtılıyor.

Radeon HD 5750 modeli ise 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 1008 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan ekran kartında bellek bant genişliği ise 73.6GB/sn olarak açıklandı. Eyefinity, Crossfire X ve UVD 2.0 teknolojilerine destek veren ekran kartı, bekleme durumunda 16 Watt, yük altında ise 86 Watt güç çekiyor. Elimize ulaşan bilgilere göre ilk etapta Radeon HD 5770 modelinin referans tasarım ile sunulması beklenirken, Radeon HD 5750 modeli için üretici firmaların özelleştirilmiş çözümler üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda satışa sunmayı planladıkları belirtiliyor.

ATi Radeon HD 5770 modelinin sadece 1GB bellek seçeneği ile 159$, Radeon HD 5750 modelinin ise 109$ (512MB) ve 129$ (1GB) seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

DirectX 11 için orta segment hazır: ATi Radeon HD 5700 serisi bugün çıkıyor
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ATi Radeon HD 5750


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Momo-Oz 10 yıl
bişey sorucam 5770 mi daha performanslı yoksa 4890 mı ?? hangisini almalı , dx11 yada 10 farketmez
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NemesisR3 10 yıl

DungeonKeeper

bişey sorucam 5770 mi daha performanslı yoksa 4890 mı ?? hangisini almalı , dx11 yada 10 farketmez

4890 daha performanslı
5770 defult hızda 4850 gücünde diye biliyorum
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N-0NE 10 yıl
Sırf 40 nm olduğu için 5750 alıcam.Hem dx11 hemde kullandığım 8800gt'ye yakın perf. sunuyor hemde kart yeni çıktığı halde bile ucuz...
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XivA 10 yıl
5750 yi alsak gpu 850 mhz clock yapsak aynı 5770 gibi performans veririmi yoksa yapısal değişiklşik varmıdır.
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showstopper41 10 yıl
5770@1GHz olu mu acaba? DH den video inceleme bekliyoruz. 108W TDP çok iyi bir değer.
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MsTmS 10 yıl
ATi Radeon HD 5750


soğutucunun üzerindeki aparat ne alaka? tipini bozmuş olmasa daha iyi olurdu
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kamikazeden 10 yıl

XivA

5750 yi alsak gpu 850 mhz clock yapsak aynı 5770 gibi performans veririmi yoksa yapısal değişiklşik varmıdır.


vermez çünkü 5770 800 paralel işlemciye sahip,5850 ise 720 ,ama yaklaşır o kesin
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subaortik 10 yıl
Bence fiyatların düşmesini bekleyip 5000 serisi alınmalı
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demirparcasi 10 yıl
Verimlilikte çok iyi kartlar. Sadece fiyat konusunda $159 5770 fiyat/performans isteyenler için biraz çok. 4850 ile devam daha iyi. Ama güç tüketimini göz önüne alınca işler değişiyor. Özellikle 5750 çok az güç tüketiyor 86Watt hem iyi hız aşırtma olur hem bilgisayarı zorlamaz. Bu gidişle ATI sadece kendi ile yarışıcak çoğu kullanıcı 4000 serisi mi yoksa 5000 serisi mi alayım diyecek? Nvidia fiyat/performans ve güç tüketiminde ATI'nin gerisinde, 5000 serisi bunun açık kanıtı.
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benben2009 10 yıl
9800gt almayı düşünüyordum ama radoen hd 5750 beklyecem
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