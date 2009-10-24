DisplayPort'lu LED LCD Lenovo L2440x video inceleme

24" 1920x1200 ekranda LED aydınlatma ve DisplayPort birarada

Daha çok dizüstü bilgisayarlarıyla tanıdığımız Lenovo, ThinkVision model ismini taşıyan LCD monitörler de üretiyor. Bu videomuzda incelediğimiz Lenovo ThinkVision L2440x, 24" ekranı, LED aydınlatması ve DisplayPort'a sahip olmasıyla göz dolduruyor.