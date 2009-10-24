DisplayPort'lu LED LCD Lenovo L2440x video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
24" 1920x1200 ekranda LED aydınlatma ve DisplayPort birarada
Daha çok dizüstü bilgisayarlarıyla tanıdığımız Lenovo, ThinkVision model ismini taşıyan LCD monitörler de üretiyor. Bu videomuzda incelediğimiz Lenovo ThinkVision L2440x, 24" ekranı, LED aydınlatması ve DisplayPort'a sahip olmasıyla göz dolduruyor.
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2) Göze hitap etmez (g24 den sonra oyuncak gibi :D)
3)Plastikten yapılmış (dış kasa)
4) F/P oranı az
@Speed-step
bu arada led lerin direk ışık yaydığı doğrudur ayarlanıp ayarlanmaaması önemli değil direk olarak yayarlar. ama göz sağlığına etkilerini uzman kişiler değerlendirmelidir.
Ledlerden yayılan ışık üzerlerinde kullanılan optik lens ile kontrol edilebilmektedir. Lazer benzeri doğrusal bir ışık yayma söz konusu değildir. Ek olarak ışık ister lambadan ister florasandan geliyor olsun LCD paneldeki pikselleri aydınlatabilmesi için doğrusal hale getirilmelidir.
Özetlemek gerekirse lazer benzeri doğrusal bir ışık yayma ve gözlere zarar verme gibi bir durum yok. İç rahatlığıyla kullanabilirsiniz :)
Ne yazık ki 100$ üzerinde fiyat etiketi taşıyan ürünleri yurtdışından direkt getirtemiyorsunuz. Bu monitörü satın almak için Türkiye pazarına girmesini bekleyeceğiz.
Lenovo ThinkVision L2440x Wide Ekim ayından itibaren 860 dolara temin edilebilecek (yurtdışı fiyatı).
Ürün hali hazırda yurtdışında satışta ve 400$ civarında bir fiyata sahip...
sayın mesut bey evet gözümden kaçmıştır kişisel zevkler ama şunu unutmayın ülkemizdeki potansiyel bunu gösteriyor : ) aslında delikanlıca diyim dogru diyorsunuz yigidi öldür hakkını yeme kolay ciziliyorlar ama bakıldıgı zaman öyle olmuyor ben samsung syncmaster 2233 21" kulanıyorum parlak bıraz iz yapıyor ama hoş bu kadarda sade olması gerekmiyor aslında tam anlatmak istedigim o bunun orta yolu yokmudur.