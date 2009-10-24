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DisplayPort'lu LED LCD Lenovo L2440x video inceleme

9 yıl
70,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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24" 1920x1200 ekranda LED aydınlatma ve DisplayPort birarada

Daha çok dizüstü bilgisayarlarıyla tanıdığımız Lenovo, ThinkVision model ismini taşıyan LCD monitörler de üretiyor. Bu videomuzda incelediğimiz Lenovo ThinkVision L2440x, 24" ekranı, LED aydınlatması ve DisplayPort'a sahip olmasıyla göz dolduruyor.


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SJess 9 yıl
güzelllll
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tanak 9 yıl
display port güzel bir özellikmiş.
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Gt95 9 yıl
inceleme icin tesekkurler mesut kardesim guzel bir video olmus elerin dert gormesin tam istegim gibi urun bu dusunuyorum almayi fiyati ucuk olmaz insallah turkiye pazarinda harika bir urun bu tesekkurler donanim haber
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StreamRolleR 9 yıl
1) 2ms deil
2) Göze hitap etmez (g24 den sonra oyuncak gibi :D)
3)Plastikten yapılmış (dış kasa)
4) F/P oranı az
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yekoo 9 yıl
yurtdışından bir tanıdığımız arsıtasıyla rahatlıkla sokabiliriz tabi ama tanıdık şart:)
@Speed-step
bu arada led lerin direk ışık yaydığı doğrudur ayarlanıp ayarlanmaaması önemli değil direk olarak yayarlar. ama göz sağlığına etkilerini uzman kişiler değerlendirmelidir.
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Speed-Step 9 yıl
@yekoo

Ledlerden yayılan ışık üzerlerinde kullanılan optik lens ile kontrol edilebilmektedir. Lazer benzeri doğrusal bir ışık yayma söz konusu değildir. Ek olarak ışık ister lambadan ister florasandan geliyor olsun LCD paneldeki pikselleri aydınlatabilmesi için doğrusal hale getirilmelidir.

Özetlemek gerekirse lazer benzeri doğrusal bir ışık yayma ve gözlere zarar verme gibi bir durum yok. İç rahatlığıyla kullanabilirsiniz :)
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derbeder.53 9 yıl
ben sadece goze hos geldıgı ıcın ekran kartı degısmıs adamım goruntusu tasarımını begenmedım :D
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Speed-Step 9 yıl
@expertdh

Ne yazık ki 100$ üzerinde fiyat etiketi taşıyan ürünleri yurtdışından direkt getirtemiyorsunuz. Bu monitörü satın almak için Türkiye pazarına girmesini bekleyeceğiz.
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karapenam 9 yıl
biraz tuzluymuş fiyatı,
Lenovo ThinkVision L2440x Wide Ekim ayından itibaren 860 dolara temin edilebilecek (yurtdışı fiyatı).
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WoXeD 9 yıl
10 sene öncesinin think vision monitörlerinden kullanılıyor şirkette.Tasarım olarak aynı.IBM ruhunu yaşatmak adına takozluktan,estetiksizlikten ve kullanışsızlıkdan ödün vermedikleri bir ürün çıkarmışlar.Umarım başka markalarda da display port u görebiliriz.
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Speed-Step 9 yıl
@karepenam

Ürün hali hazırda yurtdışında satışta ve 400$ civarında bir fiyata sahip...
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yekoo 9 yıl
en kötü samsung philips alıcan? sony jvc ASUS alıcan? hepten karıştımış arkadaş bedava erseler anca kullanırım asus samsung philips ie o yazdıklarından daha kaliteliler..
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Rockmania01 9 yıl
@Speed-Step

sayın mesut bey evet gözümden kaçmıştır kişisel zevkler ama şunu unutmayın ülkemizdeki potansiyel bunu gösteriyor : ) aslında delikanlıca diyim dogru diyorsunuz yigidi öldür hakkını yeme kolay ciziliyorlar ama bakıldıgı zaman öyle olmuyor ben samsung syncmaster 2233 21" kulanıyorum parlak bıraz iz yapıyor ama hoş bu kadarda sade olması gerekmiyor aslında tam anlatmak istedigim o bunun orta yolu yokmudur.
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mahruti 9 yıl
Lenovo'dan ne beklenir ki odun gibi tasarım biraz yenilikçi olun yahu. Hareket katmak için dalgalı tuş kullanmışlar o ne öyle düz yapsan daha iyi olurdu. samsung lg philips gibi markalar tsarımları daha hoş.
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