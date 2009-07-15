DisplaySearch: 2009 yılı netbook satışları 33 milyona ulaşabilir

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Pazar araştırmaları ve piyasa analizleri yapan DisplaySearch firması, netbook'larla ilgili yeni raporunu yayımladı. Son dönemde global ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak talebin düştüğü dolayısıyla sene başında ön görülen rakamın tutturulamayacağı iddia edilen netbook pazarı, DisplaySearch'ın yeni çalışmasına göre büyümesini sürdürüyor. Firmanın raporunda belirttiği detaylara göre, netbook pazarının bu sene diğer hiçbir PC kategorisinde olmadığı kadar büyümesini bekleniyor.

Tabii bu beklentinin oluşmasında yüksek taşınabilirlik ve düşük fiyat gibi kritelerinde ekili olduğu belirtilirken sene sonunda netbook'ların toplam PC pazarının %20'sini ele geçirebileceği ve 33 milyon adetlik satışa ulaşabileceği belirtiliyor. Bölge bazlı değerlendirmeye göre, 2009 sonu itibariyle Latin Amerika bilgisayar pazarının %26'sı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan oluşan EMEA bölgesinde %22'si, APAC olarak bilinen Asya-Pasifik, Kuzey Amerika ve Çin pazarında ise daha düşük bir kısmını netbook'ların oluşturması bekleniyor.

Bilgisayar üretiminde iddialı pek çok firmanın en az bir model ile var olduğu netbook pazarına ivme kazandıracak isimlerden birisi de Apple. Uzunca bir süredir kendi özgün netbook tasarımı üzerinde çalıştığı iddia edilen firmanın pazara girmesi ve rekabete dahil olmasıyla birlikte netbook'larda kullanım oranının artacağı düşünülüyor.