Dizüstü bilgisayarlara işlemci dopingi; Core 2 Extreme QX9770 mobilize oldu

Eee PC ile başlayan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar akımı popülaritesini giderek arttırırken yüksek performans segmentindeki beklenti ve ihtiyaçları karşılayabilecek çözümler de hazırlanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere "Desktop Replacement" olarak tanımlanan segmentte sistem üreticileri taşınabilirlik ve uzun pil ömründen öte masaüstü platformuna yakın veya denk performans sunabilen dizüstü bilgisayar çözümlerini kullanıcıları sunmayı hedefliyorlar. Bir süredir işbirliği içerisinde olan AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden Diamond MM ve tasarım odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Smooth Creations firması, hazırladıkları yeni dizüstü bilgisayar ile ses getireceğe benziyorlar.

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Smooth Creations'ın Broodling kod adını verdiği ve önümüzdeki hafta başlayacak olan Computex fuarında görücüye çıkması beklenen yeni dizüstü bilgisayar başta işlemcisi olmak üzere sahip olduğu konfigürasyonla oldukça iddialı. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Broodling, Intel'in masaüstü için hazırladığı en güçlü işlemci olan Core 2 Extreme QX9770'i kullanan ilk dizüstü bilgisayar. Daha önce de masaüstü platformu için hazırlanan çeşitli işlemcilerin dizüstü bilgisayarlarda kullanıldığına tanık olmuştuk fakat özellikle QX9770 modelinin mobilize olması merak uyandırmıyor değil. Zira 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan işlemci Intel cephesinde 1600MHz FSB desteğiyle gelen ilk model olma durumunda. Intel'in ürün gamında 1600MHz FSB desteği sunan bir diğer işlemci olarak QX9775 yer alıyor olsa da bu işlemcinin Skulltrail platformuna özel olarak hazırlandığını biliyoruz.

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3.2GHz'de çalışan ve 12MB bellek ile gelen oldukça güçlü bir işlemciye sahip olan Smooth Creaitons'ın yeni modeli Broodling sahip olduğu diğer konfigürasyon detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Diamond MM ile yapılan işbirliğinin sonucu olduğu için sistemin grafik alt yapısının ATi'nin çözümlerinden biri olan Radeon HD 3850 karşılıyor. Puma platformu ile birlikte AMD-ATi çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2'nin mobil varyasyonu duyuracak olmasına rağmen HD 3850 de sunduğu performans ile dizüstü bilgisayarın hitap ettiği kullanıcıların beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Tabi sistemin diğer detayları da işlemci ve ekran kartının iddiasını destekler nitelikte.

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Broodling üzerinde G.Skill tarafından hazırlanan 4GB kapasiteli DDR2 bellek kullanılıyor. Tabi kullanılan bellekten tam verim alabilmek için 64-bit işletim sistemi kullanılması gerektiğini de belirtmekte yarar var. Depolama cephesinde Western Digital'in Caviar SE16 kod adlı ve 500GB kapasiteli sabit diskiyle donatılan sistem üzerinde Lite-on tarafından hazırlanan ve 20x hızında kayıt yapabilen dvd yazıcı da yer alıyor. Ürünün sunabildiği performansa ışık tutması açısından 3DMark 2006 sonucu da açıklandı. Standart ayarlarda yapıldığı belirtilen test sonucunda Smoot Creations Broodling 12822 puan almayı başararak sahip olduğu performans potansiyeline yönelik olarak önemli bir sinyal de vermiş oldu.

Taşınabilirlik ve uzun pil ömründen ziyade masaüstü bilgisayarların sunabildiği performansı kompak bir kılıf içerisinde kullanıcılara sunmayı hedefleyen ürün zaten ülkemizde olmasa bile yurt dışında oldukça popüler olan LanParti etkinliklerine kendi sistemleriyle katılmayı arzulayan kullanıcılar hedef alıyor. Sistem özelliklerinin yanı sıra dış kaplamasıyla da oldukça merak uyandıracak gibi görünen Smooth Creation Broodling'in başta pil ömrü olmak üzere merak edilen diğer detayların Computex ile birlikte gün ışığına çıkması bekleniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere resmi duyurusunun fuarda yapılması beklenen ürünün fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih ile ilgili olarak şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Editörün Notu: Intel'in dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırladığı dört çekirdekli ilk mobil işlemcisi Core 2 Quad 9300 yılın üçüncü çeyreği içerisinde firma tarafından anons edilecek ve Centrino 2 platformunda kullanılmaya başlanacak.

http://www.tweaktown.com/news/9551/smoothcreations_introduce_core_2_qx9770_notebook/index.html