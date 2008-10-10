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Dokunmatik ekranlı ve çift çekirdekli Atom kullanan Eee PC'ler yolda

10 yıl
6,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz ay içerisinde 700.000 adet satılan bu ay içinse 800.000 hedefi konulan Eee PC için 2009'da yaşanması muhtemel gelişmeler de gün ışığına çıkmaya başladı. Asus'un Eee PC operasyonlarından sorumlu yöneticisi Samson Hu yaptığı açıklamasında önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde dokunmatik ekranlı Eee PC modelini pazara sunmayı planladıklarını, yeni modellerin özellikleriyle ilgili henüz net bir karar vermediklerini fakat firmanın yeni modellerini CES 2009 fuarında sergilemeyi umduğunu ifade etti.

Ayrıca Hu, Intel'in satışına aşlamasıyla birlikte çift çekirdekli Atom işlemcinin kullanıldığı netbook modellerini de pazara sunacaklarını ifade etti. Dokunmatik ekranlı ve çift çekirdekli Eee PC modellerinin yanı sıra Asus başkanı Jerry Shen, gelecek yıl içerisinde fiyatı 307 doların altında olan yeni bir modeli de kullanıcıların beğenisine sunacaklarını açıkladı.


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magicool 10 yıl
eger ekran ters olarak kiye katlanabiliyorsa muthiş olur dokunmatık ekran

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Cem 10 yıl
Valla laptopum var ama bu gidişle bu şirin şeylerden alacam. Daha bugun bir arkadaşa azdaha atomlu Acer alacaktık çok tatlıydı ama dvdrom yok diye vazgeçtik. Bunlarda dokunmatik ekran olursa dadından yenmez.
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