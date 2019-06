DUALphone, kablosuz Skype ve sabit telefon aynı anda tek cihazda

DUALphone, sabit hatlı bir telefonla, Skype'nin bir araya getirildiği ilgi çekici bir ürün. Özellikle kablosuz olması, 5 dakika gibi kısa bir sürede kurulabilecek kadar basite indirgenmiş yapısı ve normal bir telefondan farksız kullanımı, ürünün her seviye kullanıcıya hitap etmesini sağlıyor. Ofisimizde kullanma şansı bulduğumuz ürün ilk başta görünüşü ile heyecan yaratmasa da kullanmaya başladıktan sonra oldukça beğenimizi kazandı ve emektar kablosuz telefonumuzun hızlıca yerini aldı.

Kutusundan kullanma kılavuzu, kurulum CD'si, AC-DC adaptör, 1 adet kablosuz el terminali ve merkez bağlantı istasyonu çıkan DUALphone, oldukça kolay bir kuruluma sahip. Merkez bağlantı istasyonunu USB üzerinden PC ye bağlayıp, kurulum CD'sini bilgisayara yüklendikten sonra Skype üzerinden kullanıma hazır hale gelen ürün, sabit telefon hattı merkez üniteye bağlandıktan sonra normal telefon görüşmelerine de açılmış oluyor. DUALphone, sadece sabit telefon olarak kullanılacaksa bilgisayara ihtiyaç duymuyor, bilgisayar bağlantısı ve CD kurulumu sadece Skype kullanımı için gerekmekte.

Tam Boyutta Gör

4 adet el terminaline kadar destek veren merkez bağlantı ünitesi aynı zamanda el terminallerini şarjı etmek için de kullanılmakta. Merkez ünite üzerinden normal veya kalpalı devre sesli görüşme yapılamıyor. Gelen çağrıların hepsine el terminali üzerinden cevap vermek gerekmekte. Merkez ünite üzerinde şarj durum ledi ve el terminali kaybolduğunda sesli sinyal vererek yerini belli etmesi için kullanılan Page tuşu haricinde bir şey bulunmamakta.

Arama, gelen çağrıları cevaplama ve kayıt tutma işlemlerinin hepsinin birden yapıldığı el terminali, her biri 16 karekterden oluşen 2 satır LCD ekrana sahip. Gelen çağrının, online olan Skype kullanıcılarının ve benzeri durumların rahatlıkla takip edilebildiği ekran aynı zamanda tarih, saat ve belli durum göstergeleri için de ayrı alanlara sahip. El terminali üzerinde rehber, çağrı geçmişi, Skype veya normal telefon hattı üzerinden çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma gibi işlemlerin kontrolü için ayrı kontrol tuşları bulunmakta. Ekranın hemen altında yer alan kontrol takımı tuşlarından sonra, yazı ve rakam yazabilmek için kullanılan tuş takımı gelmekte.

Tam Boyutta Gör

El terminalinde LCD ekran üzerinde ve tuş takımında ne yazık ki arkadan aydınlatma bulunmuyor. Gerçi bu durum pek sorun yaratacak bir şey değil, zira ev ve ofisler genel olarak aydınlık mekanlardır fakat en azından LCD ekran da aydınlatma bulunması karanlıkta işinizi kolaylaştıracaktır. El terminali, arayan numaraları gösterme, cevapsız çağrıları kayıt altına alma, telefon rehberi gibi günümüz telefonlarında bulunan özelliklerin hepsine sahip. DUALphone'u özel kılan asıl konu Skype kullanımında ön plana çıkıyor. El terminali, Skype listenizde biri online olduğunda ismini görüntüleyerek uyarı sesi çıkartıyor veya listenizdeki biri size yazılı mesaj gönderdiğinde bilgisayarınıza yazılı mesaj geldiğini yine kullanıcı ismi ve sesli sinyal ile size bildiriyor.

Skype üzerinden birini arayacaksanız PC yazan yeşil telefon simgeli tuşa basarak o an Skype listenizde aktif olan kullanıcıların listesine ulaşabiliyor ve aşağı, yukarı tuşları yardımıyla listede arayacağınız kişiyi seçip, arama işlemini başlatabliyorsunuz. Eğer Skype Out hizmetinden faydalanacaksanız, numarayı tuşlayıp PC tuşuna bastığınızda Skype üzerinden yazdığınız numarayı arıyorsunuz. Ofisimizde Skype Out hizmetini kullanma şansımız olmasa da Skype üzerinde VoIP ile ücretsiz olarak bir çok görüşme gerçekleştirdik. Online olan kullanıcıların isimlerinin görüntülenmesi, mesaj bildirim notları ve online kullanıcılar arasında gezinme oldukça hızlı ve sorunsuz gerçekleşmekte. DUALphone'da ürün kablosuz olarak haberleşmesine rağmen herhangi bir gecikme veya yavaşlama yaşamadık.

Cihazın görüşme kalitesinden söz etmek gerekirse, normal telefon görüşmelerinde standart sabit telefonlardan eksik veya fazla bir yanı yok. Skype görüşmelerinde ise karşı taraftan gelen ses kalitesinde herhangi bir kalite kaybı söz konusu değilken ürünün karşı tarafa ilettiği ses aşağı yukarı AM bandında yayın yapan radyo kalitesinde kalıyor. Ses kalitesi karşı tarafı rahatsız etmeyecek ve konuşmaların anlaşılır kalmasına yetecek düzeyde fakat biraz daha iyi olabilirdi. Ayrıca kapalı alanda 50 metre kapsama alanı olduğu söylensede çok odalı ve kalın duvarlı bir evdeyseniz kapsama alanı 20-25 metreyle sınırlı kalmakta.

Genel işçiliği ve tasarımı orta kalite olan DUALphone, artık sabit hatlı telefonlarınızıda değiştirmeniz gerektiğinin işaretçisi. Skype'nin size sunduğu arkadaşlarınız, akrabalarınız veya sevgiliniz ile saatlerce ücretsiz olarak görüşebilme olanağını oturma odanızda gerçekleştirebilme lüksü sunan ürün ülkemizde 159$+KDV fiyat etiketi ile satılmakta. DUALphone'un tanıtım broşürlerine ve detaylı özelliklerine cihazın Türkiye distribitörü olan Poliges'in WEB sitesinden ulaşabilirsiniz. (http://www.poliges.com/)

