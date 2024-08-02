Microsoft’un son hamlesi, Skype’ı yeniden popüler hale getirebilir mi?

Microsoft, Skype için kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni bir güncellemeyi duyurdu. Artık tüm platformlarda reklamları kaldıran Microsoft, bu sayede Skype kullanıcılarına daha sade ve odaklanmış bir arayüz sunmayı hedefliyor. Bu değişiklik, kullanıcıların dikkatini dağıtmadan, sohbetlerine odaklanmalarını sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.
Güncellemeyle birlikte, Skype’a yeni özellikler de eklendi. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma aracı, artık sohbet penceresinden ya da üst navigasyon çubuğundan kolayca erişilebilir hale getirildi. Ayrıca, mesaj menüsündeki iletim seçeneğinin yanına da eklenen bu araç sayesinde, kullanıcılar oluşturdukları görüntüleri geniş bir ekranda görüntüleyip paylaşmadan önce inceleyebilecekler. Bu yenilik, kullanıcıların kendilerini daha rahat bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.
iOS cihazlarda Skype’a giriş yapmak da artık daha kolay hale geldi. Microsoft’un OneAuth entegrasyonu sayesinde, diğer Microsoft platformlarında (örneğin Teams) oturum açmış olan kullanıcılar, Skype’a otomatik olarak giriş yapabiliyor. Bu yenilik, daha önce Android cihazlarda mevcut olan bir özelliğin iOS’a da taşınmasıyla, Skype’ın kullanımını daha pratik hale getiriyor.
Güncelleme, yeni özelliklerin yanı sıra bazı hataların giderilmesini de içeriyor. Özellikle, 5G bağlantısı üzerinden medya gönderiminde yaşanan sorunlar çözülmüş durumda. Ayrıca, bazı iOS kullanıcılarının çağrı zil sesini duymalarına rağmen çağrıları yanıtlayamamaları gibi sorunlar da bu güncellemeyle birlikte giderildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.