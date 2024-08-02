Microsoft’un son hamlesi, Skype’ı yeniden popüler hale getirebilir mi?

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Microsoft, Skype için kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni bir güncellemeyi duyurdu. Artık tüm platformlarda reklamları kaldıran Microsoft, bu sayede Skype kullanıcılarına daha sade ve odaklanmış bir arayüz sunmayı hedefliyor. Bu değişiklik, kullanıcıların dikkatini dağıtmadan, sohbetlerine odaklanmalarını sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.

Güncellemeyle birlikte, Skype’a yeni özellikler de eklendi. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma aracı, artık sohbet penceresinden ya da üst navigasyon çubuğundan kolayca erişilebilir hale getirildi. Ayrıca, mesaj menüsündeki iletim seçeneğinin yanına da eklenen bu araç sayesinde, kullanıcılar oluşturdukları görüntüleri geniş bir ekranda görüntüleyip paylaşmadan önce inceleyebilecekler. Bu yenilik, kullanıcıların kendilerini daha rahat bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.

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iOS cihazlarda Skype’a giriş yapmak da artık daha kolay hale geldi. Microsoft’un OneAuth entegrasyonu sayesinde, diğer Microsoft platformlarında (örneğin Teams) oturum açmış olan kullanıcılar, Skype’a otomatik olarak giriş yapabiliyor. Bu yenilik, daha önce Android cihazlarda mevcut olan bir özelliğin iOS’a da taşınmasıyla, Skype’ın kullanımını daha pratik hale getiriyor.

Güncelleme, yeni özelliklerin yanı sıra bazı hataların giderilmesini de içeriyor. Özellikle, 5G bağlantısı üzerinden medya gönderiminde yaşanan sorunlar çözülmüş durumda. Ayrıca, bazı iOS kullanıcılarının çağrı zil sesini duymalarına rağmen çağrıları yanıtlayamamaları gibi sorunlar da bu güncellemeyle birlikte giderildi.

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