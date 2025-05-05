Beklenen oldu: Skype, bugün itibarıyla kapatılıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönemin popüler video görüşme ve mesajlaşma platformu Skype, 22 yılın ardından kapanıyor. Bugün itibarıyla uygulama resmen kullanımdan kaldırıldı. Mevcut kullanıcılar ise, Skype hesap bilgileriyle Microsoft Teams'e geçiş yapabiliyor. Ayrıca yedeklerine de 2026'ya kadar ulaşabilecek.

Skype, bugün itibarıyla kapatılıyor

Kaçıranlar için 2003 yılında kurulan Skype, 2011 yılında Microsoft tarafından satın alındı. Bir dönem oldukça popüler olan Skype, benzer alternatiflerinin ardından gözden düştü. Microsoft ise, Skype altyapısı üzerine Microsoft Teams uygulamasını uzunca süredir sunuyor. Bu nedenle Skype'a artık gereksinim duymuyor ve Skype, MSN Messenger gibi teknoloji tarihinde önem bir yer edinerek aramızdan ayrılıyor.

Microsoft'un paylaştığı duyuruya göre, bugünden itibaren kullanıcılar, Skype hesap bilgileriyle Microsoft Teams'e geçiş yapabiliyor. Sohbet geçmişi ve kişi listeleri otomatik olarak aktarılıyor. Verilerini dışa aktarmak isteyenler ise Ocak 2026'ya kadar bu işlemi gerçekleştirebilecek. Bu tarihten sonra hiçbir veri erişilebilir olmayacak.

Microsoft: Windows 11 24H2 sürümü herkes için indirilebilir 1 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.