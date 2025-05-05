Beklenen oldu: Skype, bugün itibarıyla kapatılıyor

Skype, bugün itibarıyla kapatılıyor
Kaçıranlar için 2003 yılında kurulan Skype, 2011 yılında Microsoft tarafından satın alındı. Bir dönem oldukça popüler olan Skype, benzer alternatiflerinin ardından gözden düştü. Microsoft ise, Skype altyapısı üzerine Microsoft Teams uygulamasını uzunca süredir sunuyor. Bu nedenle Skype'a artık gereksinim duymuyor ve Skype, MSN Messenger gibi teknoloji tarihinde önem bir yer edinerek aramızdan ayrılıyor.
Microsoft'un paylaştığı duyuruya göre, bugünden itibaren kullanıcılar, Skype hesap bilgileriyle Microsoft Teams'e geçiş yapabiliyor. Sohbet geçmişi ve kişi listeleri otomatik olarak aktarılıyor. Verilerini dışa aktarmak isteyenler ise Ocak 2026'ya kadar bu işlemi gerçekleştirebilecek. Bu tarihten sonra hiçbir veri erişilebilir olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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