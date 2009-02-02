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Dünyanın Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı liderliğe oynuyor

Dünyanın Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı unvanına sahip olan Eurocom D900F Phantom i7, merak edilen tüm detaylarıyla bu haberde!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimizin yılın ikinci yarısına damga vuran, önümüzdeki yıllarda da yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen netbook'lar ile ilgilenmiyor, taşınabilirlikten öte mobil bilgisayarlarda da en yüksek performansı arzu ediyorsanız, dünyanın Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı dikkatinizi çekebilir. Intel'in yüksek performans segmentindeki masaüstü sistemler için hazırladığı yeni nesil Core i7 platformunu temel alan Eurocom D900F Phantom i7, sahip olduğu donanım alt yapısı ile günümüzün en güçlü masaüstü bilgisayarlarına meydan okuyacak gibi görünüyor.

Dizüstü bilgisayar üreticilerinin masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan dört çekirdekli işlemcileri, taşınabilir sistemlerde kullanmaya başlamalarını takiben var olan talebi karşılamak adına düşük güç tüketimine sahip dört çekirdekli mobil işlemcilerini de kullanıma sunmaya başlayan Intel, yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yıl içerisinde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Nehalem mimarili yeni nesil işlemciler üzerinde çalışadursun, performans tutkunlarına ve özel meslek gruplarıan yönelik sistemler hazırlayan Eurocom, Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı kullanıma sunuyor.

Sistemlerinde Clevo çözümlerini kullanan OEM üreticisi Eurocom'un D900F Phantom i7 modelini kullanıcılar bütçe ve ihtiyaçlarına göre Core i7 920i 940 veya 965 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebilecekler. X58 yonga setini taşıyan anakart üzerine kurulan sistemde 3 kanal bellek desteği sunulmazken, dizüstü bilgisayarın 2GB, 4GB veya 8GB'lık DDR3-1333MHz bellek ile satın alınabileceği belirtiliyor. Mobil iş istasyonu segmentinde yer alan D900F Phantom i7 özellikle mühendisler ve mimarlar başta olmak üzere sahada çalışan profesyonelleri hedef alıyor.

Dünyanın Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı liderliğe oynuyor
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Dizüstü bilgisayarı özel kılan detaylar sadece Core i7 işlemci kullanımından ibaret değil. Eurocom'un resmi internet sitesindeki detaylara göre, güçlü özellikleriyle dikkat çeken D900F Phantom i7'nin grafik alt yapısını Nvidia'nın G280 çözümü karşılayacak. Henüz detayları açıklanmayan grafik işlemcinin, masaüstü için hazırlanan GeForce GTX 200 serisinin mobil versiyonu olacağı yönünde değerlendirmeler yapılırken, kullanıldığı ilk dizüstü bilgisayarın da D900F Phantom i7 olacağı bildiriliyor. Grafik işlem gücüyle de dikkat çekmesi beklenen sistemin sürprizleri bunlarla da sınırlı değil.

Eurocom sistem ile birlikte G280'e ek olarak 1GB GDDR3 (G280 için GDDR5?) bellekle donatılan GeForce 9800GTX ve Quadro FX 3700 opsiyonlarının da sunulacağı sistem yine kullanıcı tercihine bağlı olarak D900F Phantom i7, 1.5TB'lık sabit disk alanı ile satın alınabilecek. 500GB'lık 3 disk ile konfigüre edilebilen sistemin yine segmentinde ilk defa RAID 0/1/5 desteği sunduğu belirtiliyor. 1920 x 200 veya 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde 17-inç ekranla gelen dizüstü bilgisayarda optik sürücü olaraksa DVD ve Blu-ray seçenekleri tercih edilebiliyorlar.

Kablosuz iletişim için 802.11 a/b/g/n WiFi desteği sunan sistemde Bluetooth v2.0+EDR ise opsiyonel olara satın alınabilecek. Entegre TV alıcısı da bulunan D900F Phantom i7 yine tercihe göre 1.3MP/2.0MP dahili internet kamerası ile alınabiliyor. 12-hücreli 600 mAh pil ile gelen bu canavar peki taşınabilirlik limitlerini ne kadar zorluyor. 397 x 298 x 51-60 mm boyutlarında ve 5.4 Kg ağırlığında olduğu belirtilen sistem segmentinin ağır çözümlerinden biri. Tabii sistem mobil iş istasyonu segmentinde olduğundan hedeflenen kitle için ilgili ağırlık önceliklik tercih nedeni olmayabilir.

Eurocom'un 1 Mayıs'ta lanse etmeyi planladığı D900F Phantom i7'nin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


http://www.eurocom.com/products/future/specselectfuture.cfm?model_id=201 Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
bende i7 işlemci dizüstü var Casper ın oldukca etkileyici bi hızı var mankinenın sadece basit donanım hataları cıktı sımdı verdım yenısını beklıyorum onun dısında gercekten nirvana serisinde en hızlı pc diyebılırım az cok dıgerlerınıde kullandım
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DH Misafiri 9 yıl
off off alete bak i7 işlemci ha işte tam aradıgım şey bazılarına ağir gelsede masa üstünde yapabildiklerimi laptopumdada yapabilicemi ögrenmek süper bisi yapacagı işlem agırlıgında 2 kg fazlılıktan çok daha fazla olucag için umursamadım bile :)
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sednaaa 10 yıl
bu özelliklerle donatılan bi laptopun göze daha hoş görünmesi gerekirdi bence
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mertekin 10 yıl
5.4 kg ağırlık ne demek ya.Benim kasadan ağır.Üstelik fiyatıda 5000$ civarı olacaktır.
Görünüşüde Pentium M zamanındaki laptoplara benziyor.
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spinner 10 yıl
çok güzel ama herhalde baya fiyatlı bişidir
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Chembond 10 yıl
5,4kg mı?!?! Pil yerine direk araba aküsü koymuş demekki bunlar...E anca dayanır zaten, isabetli karar olmuş. Ayrıca laptop'ı taşıtmak için verdikleri adamda dahildir herhalde fiyatına.
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pipoTTi 10 yıl
Ev alırım bunun yerine ben :D
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GOLDFALCON 10 yıl
bunu alana akıl fikirde weriyorlarmı yahu?çok uçuk olur ülkemiz için fiyatı bence...
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absurd23 10 yıl
600mAh :( )
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multeci 10 yıl
g280 li ve 9800gtx li sistemin 10000 dolardan aşağı olma ihtimali yok gibi. alienware ın bazı dizüstü modelleri bile 10000 e dayanıyorken bu pc rahat 15000 dolar eder heralde.
zengin olduğunuzu düşünün ama öyle böyle değil epey bi var, aylık kzancınız trilyonlarla ifade ediliyor, almazmısınız böyle bişey? ben şahsen bi dakka düşünmem ön sipariş veririm.
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isimbulamadim 10 yıl
Laptop'ımı çöpe atasım geldi :(
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cgdincer 10 yıl
bu laptop herkesi aldığı gibi çoluk çocuk oyuncağı olsun diye yapılandan değil, taşınılabilir iş istasyonu olması amacıyla yapılmış, ki böyle high-end üretip yapıp satan birçok firma var. Kim alıyor peki bunları ? tabiki sıradan kişiler değil, iş sahasında çalışmak zorunda olan kişiler çoğunlukta. Bu gibi kişiler için ağırlık önemli değildir, çünkü öyle herkezin özentilik yaptığı gibi artislik olsun diye oraya buraya taşımıyorlar... + haberde pil gücü yanlış GEÇİRİLMİŞ :D 6600mAh olmasın ;)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
7000$ 8çekirdek SLı ekran kartı falan :D
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metintekin 10 yıl
tip berbat-ağırlık çok-fiyat uçuk bişey olur kesin
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StreamRolleR 10 yıl
ya ne saglalıcı sacmalıyan sizsiniz 5.4k kg bi adamgibi okuyun yazıları çünkü 3 adet hdd var içi tutuoyr o kadar 3.2 kg olsa ona göre sistem kurarlardı normal içindekilere göre AMA GÖRÜNÜŞ BERBAT!
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