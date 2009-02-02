Dünyanın Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı liderliğe oynuyor

Geçtiğimizin yılın ikinci yarısına damga vuran, önümüzdeki yıllarda da yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen netbook'lar ile ilgilenmiyor, taşınabilirlikten öte mobil bilgisayarlarda da en yüksek performansı arzu ediyorsanız, dünyanın Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı dikkatinizi çekebilir. Intel'in yüksek performans segmentindeki masaüstü sistemler için hazırladığı yeni nesil Core i7 platformunu temel alan Eurocom D900F Phantom i7, sahip olduğu donanım alt yapısı ile günümüzün en güçlü masaüstü bilgisayarlarına meydan okuyacak gibi görünüyor.

Dizüstü bilgisayar üreticilerinin masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan dört çekirdekli işlemcileri, taşınabilir sistemlerde kullanmaya başlamalarını takiben var olan talebi karşılamak adına düşük güç tüketimine sahip dört çekirdekli mobil işlemcilerini de kullanıma sunmaya başlayan Intel, yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yıl içerisinde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Nehalem mimarili yeni nesil işlemciler üzerinde çalışadursun, performans tutkunlarına ve özel meslek gruplarıan yönelik sistemler hazırlayan Eurocom, Core i7 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı kullanıma sunuyor.

Sistemlerinde Clevo çözümlerini kullanan OEM üreticisi Eurocom'un D900F Phantom i7 modelini kullanıcılar bütçe ve ihtiyaçlarına göre Core i7 920i 940 veya 965 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebilecekler. X58 yonga setini taşıyan anakart üzerine kurulan sistemde 3 kanal bellek desteği sunulmazken, dizüstü bilgisayarın 2GB, 4GB veya 8GB'lık DDR3-1333MHz bellek ile satın alınabileceği belirtiliyor. Mobil iş istasyonu segmentinde yer alan D900F Phantom i7 özellikle mühendisler ve mimarlar başta olmak üzere sahada çalışan profesyonelleri hedef alıyor.

Tam Boyutta Gör

Dizüstü bilgisayarı özel kılan detaylar sadece Core i7 işlemci kullanımından ibaret değil. Eurocom'un resmi internet sitesindeki detaylara göre, güçlü özellikleriyle dikkat çeken D900F Phantom i7'nin grafik alt yapısını Nvidia'nın G280 çözümü karşılayacak. Henüz detayları açıklanmayan grafik işlemcinin, masaüstü için hazırlanan GeForce GTX 200 serisinin mobil versiyonu olacağı yönünde değerlendirmeler yapılırken, kullanıldığı ilk dizüstü bilgisayarın da D900F Phantom i7 olacağı bildiriliyor. Grafik işlem gücüyle de dikkat çekmesi beklenen sistemin sürprizleri bunlarla da sınırlı değil.

Eurocom sistem ile birlikte G280'e ek olarak 1GB GDDR3 (G280 için GDDR5?) bellekle donatılan GeForce 9800GTX ve Quadro FX 3700 opsiyonlarının da sunulacağı sistem yine kullanıcı tercihine bağlı olarak D900F Phantom i7, 1.5TB'lık sabit disk alanı ile satın alınabilecek. 500GB'lık 3 disk ile konfigüre edilebilen sistemin yine segmentinde ilk defa RAID 0/1/5 desteği sunduğu belirtiliyor. 1920 x 200 veya 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde 17-inç ekranla gelen dizüstü bilgisayarda optik sürücü olaraksa DVD ve Blu-ray seçenekleri tercih edilebiliyorlar.

Kablosuz iletişim için 802.11 a/b/g/n WiFi desteği sunan sistemde Bluetooth v2.0+EDR ise opsiyonel olara satın alınabilecek. Entegre TV alıcısı da bulunan D900F Phantom i7 yine tercihe göre 1.3MP/2.0MP dahili internet kamerası ile alınabiliyor. 12-hücreli 600 mAh pil ile gelen bu canavar peki taşınabilirlik limitlerini ne kadar zorluyor. 397 x 298 x 51-60 mm boyutlarında ve 5.4 Kg ağırlığında olduğu belirtilen sistem segmentinin ağır çözümlerinden biri. Tabii sistem mobil iş istasyonu segmentinde olduğundan hedeflenen kitle için ilgili ağırlık önceliklik tercih nedeni olmayabilir.

Eurocom'un 1 Mayıs'ta lanse etmeyi planladığı D900F Phantom i7'nin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

http://www.eurocom.com/products/future/specselectfuture.cfm?model_id=201