Dünyanın en basit nükleer reaktörü onaylandı: Sıfır emisyonlu ısı santralleri yolda

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Tam Boyutta Gör Finlandiya’da geliştirilen ve “dünyanın en basit nükleer reaktörü” olarak tanıtılan LDR-50 modeli, ülkenin radyasyon güvenliği otoritesi tarafından olumlu karşılandı. Steady Energy tarafından tasarlanan küçük modüler reaktör (SMR) konsepti, Finlandiya’nın nükleer güvenlik standartlarını karşılama potansiyeline sahip bulundu.

Onay çıktı, hedef sıfır emisyonlu ısı santralleri

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu (STUK), Steady Energy’nin LDR-50 reaktör tasarımını kapsamlı bir ön değerlendirmeye tabi tuttu. Mevcut yasalarda zorunlu olmamasına rağmen şirketin kendi talebiyle başlatılan bu süreç gelecekteki düzenlemelere uyum amacı taşıyor. Değerlendirme sonucunda, LDR-50’nin mevcut güvenlik gerekliliklerine uyumlu şekilde geliştirilebileceği ifade edildi.

Sıradaki değerlendirme süreci ise uluslararası düzeyde gerçekleşecek. Farklı ülkelerden düzenleyici kurumlar, STUK’un yürüttüğü çalışmaları temel alarak kendi analizlerini gerçekleştirecek.

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Şirket, sonraki aşamada reaktörün ana güvenlik sistemlerini tam boyutlu bir pilot tesiste test edecek. Bu tesis, Helsinki’deki Salmisaari bölgesinde bulunan eski bir kömürle çalışan elektrik santralinin içine inşa edilecek. Ancak pilot reaktörün içinde nükleer yakıt bulundurmayacak. Amaç, teknolojinin olgunluğunu ve güvenliğini sergilemek.

15 reaktör için anlaşma imzalandı

Tam Boyutta Gör LDR-50, diğer küçük modüler reaktörlerden farklı olarak elektrik üretmek yerine yalnızca ısı üretimi için tasarlandı. 50 MW kapasiteye sahip olan sistem, 150°C'ye kadar ısı sağlayabiliyor. Bu ısı, şehir ısıtma sistemleri, sanayiye buhar temini ve deniz suyunun arıtılması gibi alanlarda kullanılabilir.

Basitleştirilmiş basınçlı su reaktörü tasarımına sahip LDR-50, geleneksel nükleer reaktörlere göre çok daha düşük basınçla çalışıyor. Bu sayede inşaat maliyetlerinin ciddi oranda düşürülmesi ve rekabetçi fiyatla üretim yapılması hedefleniyor.

Şirket, reaktörlerin karbon salımı yapmayan bir ısı kaynağı sunduğunu ve birkaç ünitenin orta ölçekli bir şehri tüm hava koşullarında ısıtabileceğini belirtiyor. Isı üretiminin seviyesi, MWh başına 40 euro (yaklaşık 42,3 dolar) maliyetle sunulabiliyor. Üstelik bu yatırım, herhangi bir devlet sübvansiyonu olmadan, tek bir enerji şirketi tarafından finanse edilebilecek düzeyde. Steady Energy, LDR-50 reaktörlerini 2030 yılına kadar ticari pazara sunmayı hedefliyor. Bu tarihe kadar tam ölçekli üretime geçilmesi ve sıfır emisyonlu ısı santrallerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

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