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    Eski kömür madenleri, temiz enerjiye 300 GW'lık katkı yapabilir

    Yeni bir rapora göre, terk edilmiş kömür madenleri küresel güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 15’ini barındırabilir. Bu da yaklaşık 300 GW enerji potansiyeli anlamına geliyor.

    Eski kömür madenleri, temiz enerjiye 300 GW'lık katkı yapabilir Tam Boyutta Gör
    Kömürden çıkış süreci dünyayı dev bir enerji dönüşümüne zorlarken terk edilen maden sahaları da bu dönüşümde kritik rol oynamaya hazırlanıyor. Global Energy Monitor tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, 2020’den bu yana kapatılan ve 2030’a kadar kapatılması planlanan kömür madenleri dünya genelinde yaklaşık 300 GW’lık güneş enerjisi kapasitesine ev sahipliği yapabilir. Bu miktar, bugünkü toplam kurulu kapasitenin neredeyse yüzde 15’ine denk geliyor.

    Maden sahalarında büyük bir potansiyel var

    Eski kömür madenleri, temiz enerjiye 300 GW'lık katkı yapabilir Tam Boyutta Gör
    Aktif, planlanan veya hizmet dışı kalmış kömür sahaları.

    Rapora göre sadece halihazırda kapatılmış maden sahaları bile 103 GW’lık bir potansiyele sahip. 2030’a kadar kapanması planlananlarla birlikte bu potansiyel 288 GW’a ulaşıyor. Bu miktar, yılda Almanya gibi büyük bir ülkenin tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Halihazırda kuruluk güneş enerjisi kapasitesi 2 TW’a ulaşmış durumda.

    Eski kömür madenleri, temiz enerjiye 300 GW'lık katkı yapabilir Tam Boyutta Gör
    Bu dönüşüm sadece enerji üretimi açısından değil, istihdam boyutuyla da dikkat çekici. Araştırma, kömürden güneşe geçişin dünya genelinde yaklaşık 260 bin kalıcı güneş enerjisi istihdamı yaratabileceğini belirtiyor. Ayrıca toplamda 317 bin kişilik yeni istihdam potansiyeli 2035’e kadar küresel kömür endüstrisinde kaybedilmesi beklenen iş gücünü aşacak düzeyde.

    Çin burada da lider

    Eski kömür madenleri, temiz enerjiye 300 GW'lık katkı yapabilir Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Çin, bu alanda öncü ülkeler arasında. Ülkede şu anda 90 kömür madeni sahasında toplam 14 GW’lık güneş santrali faaliyette. Ek olarak 9 GW kapasiteye sahip yeni projeler de geliştirme aşamasında. Rapora göre Türkiye’de Yozgat’taki kömür sahaları 1 GW’a kadarlık potansiyel taşıyor. Bu sahaların büyük bölümü mevcut enerji iletim altyapısına oldukça yakın konumda. Rapora göre terkedilmiş madenlerin yüzde 96’sı elektrik şebekesine 10 kilometre mesafede.

    Dünyada 3.800 kömür madeni,küresel kömür üretiminin yüzde 95’ini sağlıyor. Ancak 33 ülkenin kömürden çıkış taahhüdü ve Çin ile Hindistan gibi dev üreticilerin sektörden çekilmesiyle birlikte, yüzlerce maden sahasının boşa çıkması bekleniyor. Bu alanların üçte biri küçük ölçekli, topluluk bazlı projeler için uygunken, büyük çoğunluğu 50 MW üzeri kurulumlara imkan sağlayan geniş arazilere sahip. Hatta 200’den fazla sahada 100 MW’tan fazla potansiyele işaret ediliyor.

    Ancak rapor, teknik potansiyelin uygulamaya dönüşmesinin önünde bazı maliyet ve sahiplik karmaşası gibi engellerin olduğuna da değiniyor. Ortalama olarak 1 MW’lık güneş santrali kurulum maliyeti 1,5 milyon dolar civarındayken, terkedilmiş maden sahalarında bu rakam daha yüksek olabiliyor.

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