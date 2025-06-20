Eski kömür madenleri, temiz enerjiye 300 GW'lık katkı yapabilir

Rapora göre sadece halihazırda kapatılmış maden sahaları bile 103 GW’lık bir potansiyele sahip. 2030’a kadar kapanması planlananlarla birlikte bu potansiyel 288 GW’a ulaşıyor. Bu miktar, yılda Almanya gibi büyük bir ülkenin tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Halihazırda kuruluk güneş enerjisi kapasitesi 2 TW’a ulaşmış durumda.
Çin burada da lider
Dünyada 3.800 kömür madeni,küresel kömür üretiminin yüzde 95’ini sağlıyor. Ancak 33 ülkenin kömürden çıkış taahhüdü ve Çin ile Hindistan gibi dev üreticilerin sektörden çekilmesiyle birlikte, yüzlerce maden sahasının boşa çıkması bekleniyor. Bu alanların üçte biri küçük ölçekli, topluluk bazlı projeler için uygunken, büyük çoğunluğu 50 MW üzeri kurulumlara imkan sağlayan geniş arazilere sahip. Hatta 200’den fazla sahada 100 MW’tan fazla potansiyele işaret ediliyor.
Ancak rapor, teknik potansiyelin uygulamaya dönüşmesinin önünde bazı maliyet ve sahiplik karmaşası gibi engellerin olduğuna da değiniyor. Ortalama olarak 1 MW’lık güneş santrali kurulum maliyeti 1,5 milyon dolar civarındayken, terkedilmiş maden sahalarında bu rakam daha yüksek olabiliyor.