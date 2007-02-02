Dünyanın ilk sıvı soğutmalı 1200wattlık güç kaynağı

Bilgisayar donanımları her geçen gün hızlanıyorlar. Çift çekirdekli işlemciler derken ardından en azından şimdilik Intel ile gelen 4 çekirdekli işlemciler hatta ve hatta Quad-FX ve V8 gibi özel platformlar tabii bunların yanı sıra SLI ve Crossfire gibi çift ekran kartına destek veren teknolojiler, fizik kartları, RAID modunda çalışan diskler ve benzeri teknolojiler performans sınırları zorlamamızda yardımcı oluyorlar. Fakat bütün bu üst düzey donanımlar beraberinde yüksek güç tüketimini de ortaya konan yüksek performansın hediyesi olarak kullanıcılara sunuyor. Günümüzde orta halli bir sistemin bile güç ihtiyacı 350-400 Watt seviyelerindeyken SLI ve çift çekirdekli işlemci teknolojilerinden yararlanan sistemlerin güç ihtiyaçları 500 Watt'ın üzerine çıkabiliyor. Kaldı ki bir süre öncesine kadar 750 watt'lık güç kaynakları bile piyasada bulunmazken bugün büyük küçük, ismi bilinen veya bilinmeyen birçok güç kaynağı üreticisinin 1000 watt'lık güç kaynağı çözümleri bulunmakta. Tabii haberini ülkemizde ilk defa yine donanımhaber'de okuduğunuz Ultra gibi firmaların 2KW'lık artık çok özel diyebileceğimiz çözümleri de bulunmakta. İşte son günlerde hareketli bir periyot içine giren güç kaynağı dünyasına yeni ve ilginç bir ürün daha katılıyor. Yurt dışında Koolance adlı firma dünyanın ilk 1200 watt'lık sıvı soğutmaya sahip güç kaynağını duyurdu.

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Ülkemizde adı duyulmayan Koolance firması aslında yurt dışında hatırı sayılır bir üne sahip. 1995 yılında araştırmalarına başlayan ve özellikle sıvı soğutma çözümlerine odaklanan ABD merkezli ve Kore'de üretim yapan bu firma, daha önce de sıvı soğutmaya sahip 230 watt'lık (2001) güç kaynağı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Firma duyurusunu son yaptığı yeni ürünü PSU-1200ATX-12S ile yine dikkatleri üzerine çekecek gibi. Zira 1200 watt'lık gücü kullanıcılarına sunabilen bu ürün sahip olduğu sıvı soğutma sistemi ile de oldukça dikkat çekici. Cihaz sahip olduğu 4 adet +12V güç kanalı üzerinden toplamda 96A'lik gücü kullanıcılarına sağlayabiliyor. Maksimum ulaşılabilen gücün 1400 watt olduğu ifade edilen firmanın yeni modeli üzerinde ayrıca 4 adet PCIe konnektörü yer alıyor ki bu sayede SLI ve Crossfire sistemlere destek veriliyor. Artık güç kaynaklarının olmazsa olmaz standardı olan aktif PFC'ye de sahip olan cihaz önemli noktalarından biri de %80 verimlilik ile çalışıyor olması. Çünkü verimliliğin yüksek olması güç kaynağının sistemin gerek duyduğu gücü sağlarken elektrik şebekesinden çekeceği gücün sistemin ihtiyaç duyduğu seviyeye en yakın olacağı anlamını taşıyor ki buda elektrik faturanızdan tasarruf anlamına geliyorki, ülkemiz gibi elektriğin pahalı olduğu bir yerde az güç tüketimi oldukça önemli.

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Sıvı soğutma modülünün ayrı olarak tasarlandığı cihazda su pompası ve radyatör harici olarak dışarıdan güç kaynağını bağlanıyor. Sıvı soğutma modülü üzerinde ayrıca ısı duyarlı çalışan 120mm büyüklüğünde led'li bir fan da bulunmakta. Sessiz çalıştığı ifade edilen bu fanın çalışırken oluşturduğu gürültü seviyesi 25-33dBA arasında değişiyor. CE, TUV, FCC gibi sertifikalara sahip olan cihaz modüler bir yapıya sahip. Sıvı soğutmasının yanında sahip olduğu modüler yapı itibariyle de özellikle modifikasyon meraklılarına göz kırpan Koolance'ın yeni modeli PSU-1200ATX-12S üzerinde gerekli duyulan neredeyse tüm konnektörler de bulunmakta. Zira ürün ile birlikte 1 x 24-pin ana bağlantı konnektörü, 1 x 8-pin 12V CPU/motherboard, 4 x (1-plug) PCI-E, 2 x (3-plug) SATA, 3 x (4-plug) Molex, 1 x (4-plug + 1 FD) Molex + floppy gibi ihtiyaç duyulacak konnektörler gelmekte. Piyasada satılmakta olan ATX, E-ATX, ve BTX formunda hazırlanmış birçok kasa ile uyumlu olduğu da söylenen güç kaynağı sıvı soğutma modülü ile birlikte toplamda 6.2KG'lık ciddi bir ağırlığa sahip. 2 yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru yurt dışı marketlerde yerini alması beklenen ürünün fiyatının ise 499,99$ olacağı üretici tarafından belirtiliyor.

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Ürün hakkında daha ayrıntılı bilgileri yukarı da verdiğimiz üretici tarafından hazırlanan teknik spesifikasyon grafiklerinden alabilirsiniz.

http://www.koolance.com/shop/product_info.php?cPath=28_72&products_id=387