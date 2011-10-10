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eBay Başkan Yardımcısı Steve Yankovich: Mobil ortamdaki alışverişler 4 milyar dolara dayandı

7 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük mağaza alışverişlerini internete taşıyan çevrimiçi alışveriş alışkanlığı giderek yükselen bir çizgi izliyor. Masaüstü platformlardan yapılan çevrimiçi alışverişler mobil cihazların internet fonksiyonlarının artmasıyla bu segmentte de boy göstermeye başladı. eBay tarafından verilen istatistikler mobil cihazlardan alışverişin ne denli büyük boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

eBay'in mobil operasyonlardan sorumlu şefi Steve Yankovich bir demecinde 2011 yılı itibariyle firmanın mobil çevrimiçi alışveriş segmentinde 4 milyar dolarlık ciroya ulaşmak üzere olduğunu açıkladı. Geçen yıl ki ciro 2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

eBay'in iOS, Android ve WP7 platformunda mobil uygulaması mevcut ve 50 milyon indirme sayısını aştı. Sadece Windows Phone platformunda 20 milyon indirme sayısına ulaşıldı.

2011 Eylül ayı itibariyle her saniye eBay mobil uygulamaları üzerinden üç adet alışveriş yapılıyor. Her hafta iPhone uygulaması üzerinden  2 600 araç, 117 000 araç parçası ve aksesuarı satılıyor. Her dakika mobil uygulamalardan 13 parça elbise, ayakkabı ve aksesuar satışı yapılıyor. Yine her hafta 700 000 yeni ürün mobil uygulamalar üzerinden satışa çıkarılıyor.  

Siparişlerin yarısı ABD dışındaki ülkelerden özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya ve Fransa'dan yapılıyor. eBay için bu yeterli bir rakam değil. Mobil cihazlardan çevrimiçi alışveriş henüz yaygın kullanılmıyor ve eBay'in en büyük hedefi bu sistemi yaygınlaştırmak.

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met@lrock 7 yıl
isim steve beyler kaçın :)
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karaköy_soğancısı 7 yıl
bizde gümrük sorunu olmasa siz ozaman görürdünüz kaç milyara dayancağını :) bakınız sıfır ati 5970 bizim ülkemizde 1,500 tl ama yurt dışında 250 $ burdan alıcağınız 1 kart parasına dışardan temin ettiğmizde crossfire yapabiliyoruz hemde kargo ücretide dahil yani :) avrupa birliğine almazlar biliorum ama sırf şu gümrük işleri kalkması için girmesini isterim bi taşıta %120 vergi hangi ülke koyar yahu ??? arkadaşım ingilterede m3 e46 yı 10 bin £ almış ama bizim ülkemizde aynı araba 100,000 tl !!!
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