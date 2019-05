eBay Başkan Yardımcısı Steve Yankovich: Mobil ortamdaki alışverişler 4 milyar dolara dayandı

Günlük mağaza alışverişlerini internete taşıyan çevrimiçi alışveriş alışkanlığı giderek yükselen bir çizgi izliyor. Masaüstü platformlardan yapılan çevrimiçi alışverişler mobil cihazların internet fonksiyonlarının artmasıyla bu segmentte de boy göstermeye başladı. eBay tarafından verilen istatistikler mobil cihazlardan alışverişin ne denli büyük boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.





eBay'in mobil operasyonlardan sorumlu şefi Steve Yankovich bir demecinde 2011 yılı itibariyle firmanın mobil çevrimiçi alışveriş segmentinde 4 milyar dolarlık ciroya ulaşmak üzere olduğunu açıkladı. Geçen yıl ki ciro 2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.





eBay'in iOS, Android ve WP7 platformunda mobil uygulaması mevcut ve 50 milyon indirme sayısını aştı. Sadece Windows Phone platformunda 20 milyon indirme sayısına ulaşıldı.





2011 Eylül ayı itibariyle her saniye eBay mobil uygulamaları üzerinden üç adet alışveriş yapılıyor. Her hafta iPhone uygulaması üzerinden 2 600 araç, 117 000 araç parçası ve aksesuarı satılıyor. Her dakika mobil uygulamalardan 13 parça elbise, ayakkabı ve aksesuar satışı yapılıyor. Yine her hafta 700 000 yeni ürün mobil uygulamalar üzerinden satışa çıkarılıyor.





Siparişlerin yarısı ABD dışındaki ülkelerden özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya ve Fransa'dan yapılıyor. eBay için bu yeterli bir rakam değil. Mobil cihazlardan çevrimiçi alışveriş henüz yaygın kullanılmıyor ve eBay'in en büyük hedefi bu sistemi yaygınlaştırmak.