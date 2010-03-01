ECS 890GX çipsetli yeni anakartlarını duyurdu

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ECS A890GXM-A

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, AMD'nin resmi lansmanı yarın yapılacak 890GX çipsetini üç yeni modelinde kullanıyor. A890GXM-AU, A890GXM-A ve IC890GXM-A model isimlerine sahip olan yeni anakartlar, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki güncel AMD işlemcilerine destek sunuyorlar.

890GX çipsetinin en büyük yeniliklerinden biri olarak DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 entegre grafik birimi ile gelen ankartlar bu sayede hem yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunuyor hem de en yüksek detay ayarlarında olmasa bile belli seviyelerde oynatabilme olanağı tanıyorlar. Dört adet DIMM slotu üzerinden modeline göre 1800MHz'in üzerinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartlar, yine modeline göre bir veya iki adet PCIe x16 slotu yer alıyor ve bu sayede hem Crossfire X kurulumuna hem de Hybrid Crossfire teknolojisine destek sağlanıyor.

890GX çipsetinin önemli yeniliklerinden biri olarak güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanan ve bu sayede doğal SATA-III desteği sunan anakartlardan A890GXM-AU modeli, NEC tarafından geliştirilen üçüncü parti kontrol yongası ile USB 3.0 desteği de sunuyor. Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal HD ses desteği sunan anakartların diğer detaylarıysa şu şekilde;

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IC890GXM-A

ECS'nin resmi satışına önümüzdeki günlerde başlamayı planladığı yeni anakartların fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.