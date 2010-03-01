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ECS 890GX çipsetli yeni anakartlarını duyurdu

9 yıl
13b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS 890GX çipsetli yeni anakartlarını duyurdu
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ECS A890GXM-A

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, AMD'nin resmi lansmanı yarın yapılacak 890GX çipsetini üç yeni modelinde kullanıyor. A890GXM-AU, A890GXM-A ve IC890GXM-A model isimlerine sahip olan yeni anakartlar, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki güncel AMD işlemcilerine destek sunuyorlar.

890GX çipsetinin en büyük yeniliklerinden biri olarak DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 entegre grafik birimi ile gelen ankartlar bu sayede hem yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunuyor hem de en yüksek detay ayarlarında olmasa bile belli seviyelerde oynatabilme olanağı tanıyorlar. Dört adet DIMM slotu üzerinden modeline göre 1800MHz'in üzerinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartlar, yine modeline göre bir veya iki adet PCIe x16 slotu yer alıyor ve bu sayede hem Crossfire X kurulumuna hem de Hybrid Crossfire teknolojisine destek sağlanıyor.

890GX çipsetinin önemli yeniliklerinden biri olarak güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanan ve bu sayede doğal SATA-III desteği sunan anakartlardan A890GXM-AU modeli, NEC tarafından geliştirilen üçüncü parti kontrol yongası ile USB 3.0 desteği de sunuyor. Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal HD ses desteği sunan anakartların diğer detaylarıysa şu şekilde;

ECS 890GX çipsetli yeni anakartlarını duyurdu
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ECS 890GX çipsetli yeni anakartlarını duyurdu
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IC890GXM-A

ECS'nin resmi satışına önümüzdeki günlerde başlamayı planladığı yeni anakartların fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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hacı.basat 9 yıl
Tabloya göre USB3.0 sadece A890GXM-AU modelinde var, doğru mu???
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CoreXXX 9 yıl
@ibonline
o mükemmel dediğin black serisi toms hardwarenin testlerinde faz düzenleyicileri patladı. sadece görünüşe aldanma
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wayerlatsou 9 yıl

CoreXXX

@ibonline



o mükemmel dediğin black serisi toms hardwarenin testlerinde faz düzenleyicileri patladı. sadece görünüşe aldanma

elinizde bir link varsa incelemek isterim saygılar
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ugur67 9 yıl
ide ve floopy girişlerinin olmaması iyi olmuş bence..
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Victoяiatus 9 yıl

ugur67

ide ve floopy girişlerinin olmaması iyi olmuş bence..


kesinlikleee çok güzel olmuş



CoreXXX

@ibonline



o mükemmel dediğin black serisi toms hardwarenin testlerinde faz düzenleyicileri patladı. sadece görünüşe aldanma


link?
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ibonline 9 yıl
ecs black edition 785 chip anakartını kullanıyorum nice tanıdık markalardan cok daha kalite olduğunu gösteriyor board tamamiyle katı kapasitör black serisi gerçekten cok kaliteli
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BroK€NSaf€ty 9 yıl
Siyah olanı hoş duruyorda yeşil olanı beğen medim :) tabi görünüşe aldanmamak gerek :=)
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TELESCOPE 9 yıl
evet mevcut markalaradan farklılığını sergilemiş
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