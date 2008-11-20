ECS, AMD'nin Phenom II işlemcileriyle uyumlu anakartlarını açıkladı

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Anakart üreticileri arasında rekabetin yeni adresi AMD'nin Phenom II işlemcileri. Intel'in geçtiğimiz günlerde lanse ettiği yeni nesil Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakartlarını arka arkaya görücüye çıkaran ve çıkarmaya devam edecek olan firmalar, AMD'nin ilk modelleri mevcut soket formunu koruyacak olan Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcilerine yönelik yeni bir yarışa da başladı. Gigbayte, MSI ve Asus'dan sonra Black serisi anakartlarıyla son dönemin popüler isimlerinden ECS de Phenom II işlemci desteği sunacak modellerini açıkladı.

ECS'nin BIOS güncellemesi ile 45nm Phenom II işlemci desteği sunacak modelleri şu şekilde;



A790GXM-A (V1.0)

A780GM-A Ultra (V1.0)

A780VM-M2 (V1.0)

A780VM-M3 (V1.0)

A780GM-A (V1.0)

A780GM-A (V1.1)

A780GM-M (V1.0)

A780GM-M3 (V1.0)

GF8100VM-M3 (V1.0)

GF8100VM-M5 (V1.0)

NFORCE9M-A (V1.0)

GF8200A (V1.0)

GeForce6100PM-M2 (V2.0)

NFORCE6M-A (V3.0)

GeForce7050M-M (V2.0)