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ECS, AMD'nin Phenom II işlemcileriyle uyumlu anakartlarını açıkladı

10 yıl
10,1b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS, AMD'nin Phenom II işlemcileriyle uyumlu anakartlarını açıkladı
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Anakart üreticileri arasında rekabetin yeni adresi AMD'nin Phenom II işlemcileri. Intel'in geçtiğimiz günlerde lanse ettiği yeni nesil Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakartlarını arka arkaya görücüye çıkaran ve çıkarmaya devam edecek olan firmalar, AMD'nin ilk modelleri mevcut soket formunu koruyacak olan Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcilerine yönelik yeni bir yarışa da başladı. Gigbayte, MSI ve Asus'dan sonra Black serisi anakartlarıyla son dönemin popüler isimlerinden ECS de Phenom II işlemci desteği sunacak modellerini açıkladı.

ECS'nin BIOS güncellemesi ile 45nm Phenom II işlemci desteği sunacak modelleri şu şekilde;

  • A790GXM-A (V1.0)
  • A780GM-A Ultra (V1.0)
  • A780VM-M2 (V1.0)
  • A780VM-M3 (V1.0)
  • A780GM-A (V1.0)
  • A780GM-A (V1.1)
  • A780GM-M (V1.0)
  • A780GM-M3 (V1.0)
  • GF8100VM-M3 (V1.0)
  • GF8100VM-M5 (V1.0)
  • NFORCE9M-A (V1.0)
  • GF8200A (V1.0)
  • GeForce6100PM-M2 (V2.0)
  • NFORCE6M-A (V3.0)
  • GeForce7050M-M (V2.0)

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trabanom 10 yıl
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Thank you in advanced.
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ramdeon 10 yıl
SATA'ların yerleşimi iyi olsun,uzun ekran kartları ile sorun çıkmasın,kullanırım...
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trabanom 10 yıl
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Thanks.
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fatihcanery 10 yıl
şunu da hatırlatmakta fayda var ecs anakart biosunu sürekli güncelliyor,elinde ecs olanların dikkatine
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max975 10 yıl
şekil olarak iyi kartlar üretiyor ama hiç kullanmadım
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fatihcanery 10 yıl
çok süper ,ecs aldım bende 2 ay oldu çok çok memnunum .gerçekten kaliteli biraz kuzey köprüsü ısınıyor 3 milyonluk fanla hallettim :)
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01Mrt 10 yıl
A780GM-A (V1.0) daha dün aldım iyi oldu bu haber...
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