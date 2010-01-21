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ECS USB 3.0 ve SATA 6Gbps için genişleme kartları hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS USB 3.0 ve SATA 6Gbps için genişleme kartları hazırladı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Elitegroup Computer Systems ya da bilinen adıyla ECS, sahip olduğu anakartı USB 3.0 veya SATA 6Gbps gibi yeni teknolojilerle değerlendirmek isteyen kullanıcılar için iki yeni genişleme kartı hazırladı. Duyurusu yapılan yeni kartlardan U3N2 isimli model, PCIe x1 ara birimini destekliyor ve NEC tarafından geliştirilen D720200F1 kod adlı yongayı kullanıyor.

Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan kart aynı zamanda geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 ara birimleriyle de kullanılabiliyor. ECS'nin S6M2 isimli diğer kartı ise Marvell tarafından geliştirilen 88SE9128 kodlu SATA 6Gbps kontrolcüsünü kullanıyor. Benzer şekilde PCIe x1 ara birimiyle uyumlu olan kart bir adet dahili, bir adette harici olmak üzere iki adet SATA 6Gbps portuyla geliyor.

ECS satışına önümüzdeki günlerde başlamayı planladığı yeni kartları için herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.

ECS USB 3.0 ve SATA 6Gbps için genişleme kartları hazırladı
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ensaronline 8 yıl
en iyi işi bu konuda MSI çıkarmış hem usb hem sata bir arada olduğu cabası karta raid desteğide vermiş mükemmel olmuş. ve gördüğüm kadarıyla birtek msi da raid desteği var
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DJ ICEMAN 8 yıl
bu behsettiğiniz kartın tr de satısı varmı adres bilgisi yada link verebilecek olan varmı
ana kartımı değiştirmek istemiyorum
sata 3 olması yeterli usb 3 olmasada olabilir
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sotoxs 9 yıl
bir iki yıl sonra yenilemek daha iyi gibi görünüyor çok da farketmez bence
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ilhanmer 9 yıl
Bence ikisi tek bir kartda olsa hem ucuz hemde işlevsel olurdu.Belli bir süre sonra ikisinin bir karta olcağını düşünüyorum.Bir yıl içinde yagınlaşacağını düşünüyorum
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Mertcan. 9 yıl
Satılacağı süreç kısa olsa da bu ürünler iş görür bence ucuz olurlarsa.
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RaiTaR0 9 yıl
fiyatların ucuk olacagını dusunmuyorum en azından bı anakart fıyatını gecemez
cok ıyı oldu bu :D
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talh4wk 9 yıl
güzel düşünmüşler ama sata 3 hdd alan biri sata3 destekli anakartta alır :S
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akakivanc 9 yıl
sata modelinde 1 cıkış olması bi nebze mantıklı ama usb 2 tane sacma olmus gunumuzde artık hersey usb den baglanıyor
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Process64 9 yıl
İhtiyaç duyacaklar için çok iyi bi' çözüm. Anakart değiştirmeye gerek yok.
Tabi bu arada belirlenmemiş fiyatı da önemli fakat Ecs her zamanki gibi uygun olacaktır fayatta da...
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