ECS USB 3.0 ve SATA 6Gbps için genişleme kartları hazırladı

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Elitegroup Computer Systems ya da bilinen adıyla ECS, sahip olduğu anakartı USB 3.0 veya SATA 6Gbps gibi yeni teknolojilerle değerlendirmek isteyen kullanıcılar için iki yeni genişleme kartı hazırladı. Duyurusu yapılan yeni kartlardan U3N2 isimli model, PCIe x1 ara birimini destekliyor ve NEC tarafından geliştirilen D720200F1 kod adlı yongayı kullanıyor.

Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan kart aynı zamanda geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 ara birimleriyle de kullanılabiliyor. ECS'nin S6M2 isimli diğer kartı ise Marvell tarafından geliştirilen 88SE9128 kodlu SATA 6Gbps kontrolcüsünü kullanıyor. Benzer şekilde PCIe x1 ara birimiyle uyumlu olan kart bir adet dahili, bir adette harici olmak üzere iki adet SATA 6Gbps portuyla geliyor.

ECS satışına önümüzdeki günlerde başlamayı planladığı yeni kartları için herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.

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