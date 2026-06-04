Nvidia patronu işaret etti, Marvell hisseleri 3 ayda üçe katlandı

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası yeni zenginler yaratmaya devam ediyor. Üstelik bu zenginler üretim yatırımı yaparak değil borsa yatırımı yaparak ortaya çıkıyor. SanDisk, SK Hynix, Western Digital, Lumentum gibi kağıtların yanına şimdi de Marvell hisseleri eklendi.

Marvell kaptırdı gidiyor

Özellikle son 1 yıldır yapay zekâ çılgınlığının bellek, işlemci ve depolama alanlarında üretim krizine neden olması borsalarda da etkisini gösterdi. SanDisk son 1 yılda 44 kat, Western Digital 10 kat, Lumentum ise 15 kat değer kazandı.

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Nvidia zaten son 2 yıldır hisse rallisinde açık ara önde gidiyor. Nvidia patronu Jensen Huang’ın yeni trilyon dolarlık şirket olabileceğini ima etmesinin ardından Marvell Technology yonga tasarım firması da yeni ralli dalgasının öncüsü oldu.

Yapay zekâ altyapısında darboğazların önüne geçmek için teknolojiler geliştiren Marvell şirketi son 3 ayda neredeyse 3 kat artış gösterdi ve hisseleri 307$ ile rekor kırdı. Huang’ın açıklamalarının ardından ise bir günde yüzde 30’dan fazla yükseldi ve son 3 yıldaki en büyük tek gün yükselişi oldu. Şirketin pazar değeri 270 milyar doları geçti.

Bununla birlikte pek çok yatırımcı Nvidia cephesini manipülasyonla suçluyor. Yükseliş gösterse de bir süredir teklemeye başlayan ABD borsalarını kurtarmak için Huang’ın devreye girdiğini ve balon açıklamalarla hisselere yön vermeye çalıştığı suçlaması yapılıyor.

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