ECS'nin 890GX çipsetli anakartı göründü: A890GXM-A

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Thuban kod adın verdiği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanan AMD, Dorado platformu kapsamında 8 serisi yeni yonga seti ailesini de eş zamanlı olarak endüstrinin beğenisine sunacak. Yüksek performanslı çipset arenasında uzunca bir süredir yeni model duyurmayan AMD, 8 serisi altında RD890 kod adlı 890FX ve RS890 kod adlı 890GX modelleriyle sessizliğini son vermeyi hedefliyor.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce MSI'ın mühendislik örneği aşamasındaki 890FX modeline ait ilk bilgileri sizlerle paylaşmıştık. MSI'dan sonra ECS'nin de 8 serisi çipset kullanan yeni bir anakartı gün ışığına çıktı. MSI'dan farklı olarak RS890 yani 890GX yonga setli modeli görünen ECS, açığa çıkan görsellere göre üretime bir hayli yakın duruyor. Kaslı bir görünüme sahip olan ECS A890GXM-A isimli anakart, Siyah PCB üzerine renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Çıktığı an itinariyle AMD'nin piyasadaki tüm işlemcileriyle uyumlu olması beklenen anakart pasif soğutma ile geliyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1800MHz bellek desteği sunabiliyor. Güney köprüsü olarak SB810 yongasıyla gelmesi beklenen anakart, doğal SATA-III desteği de sunacak. Bu arada SB800 serisi güney köprüleriyle SATA-III desteği verecek olan AMD'nin, USB 3.0'a ise 2011'de geçmeyi planladığını da belirtelim.

Kullandığı yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olması ve DirectX 10.1 desteği sunması beklenen anakart, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunacak. Daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB DDR3 SidePort bellek teknolojisine de yer verilen anakart ayrıca üç adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumlarıyla birlikte Hybrid Crossfire teknolojisine de olanak tanıyor.

MSI'ın Winky ve Asus'un ExpressGate teknolojilerine benzer şekilde eJiffy isimli anında hazır Linux ortamıyla gelen A890GXM-A bu sayede kullanıcılara Linux tabanlı işletim sistemi üzerinden sadece birkaç saniyede çevrimiçi olabilme ve örneğin elektronik postalarını kontrol edebilme fırsatı sunuyor. Entegre grafik birimi için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri üzerinde getiren anakart ayrıca iki adet Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip.

ECS'nin ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı A890GXM-A modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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