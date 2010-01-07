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ECS'nin 890GX çipsetli anakartı göründü: A890GXM-A

9 yıl
15,8b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'nin 890GX çipsetli anakartı göründü: A890GXM-A
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Thuban kod adın verdiği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanan AMD, Dorado platformu kapsamında 8 serisi yeni yonga seti ailesini de eş zamanlı olarak endüstrinin beğenisine sunacak. Yüksek performanslı çipset arenasında uzunca bir süredir yeni model duyurmayan AMD, 8 serisi altında RD890 kod adlı 890FX ve RS890 kod adlı 890GX modelleriyle sessizliğini son vermeyi hedefliyor.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce MSI'ın mühendislik örneği aşamasındaki 890FX modeline ait ilk bilgileri sizlerle paylaşmıştık. MSI'dan sonra ECS'nin de 8 serisi çipset kullanan yeni bir anakartı gün ışığına çıktı. MSI'dan farklı olarak RS890 yani 890GX yonga setli modeli görünen ECS, açığa çıkan görsellere göre üretime bir hayli yakın duruyor. Kaslı bir görünüme sahip olan ECS A890GXM-A isimli anakart, Siyah PCB üzerine renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Çıktığı an itinariyle AMD'nin piyasadaki tüm işlemcileriyle uyumlu olması beklenen anakart pasif soğutma ile geliyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1800MHz bellek desteği sunabiliyor. Güney köprüsü olarak SB810 yongasıyla gelmesi beklenen anakart, doğal SATA-III desteği de sunacak. Bu arada SB800 serisi güney köprüleriyle SATA-III desteği verecek olan AMD'nin, USB 3.0'a ise 2011'de geçmeyi planladığını da belirtelim.

Kullandığı yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olması ve DirectX 10.1 desteği sunması beklenen anakart, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunacak. Daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB DDR3 SidePort bellek teknolojisine de yer verilen anakart ayrıca üç adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumlarıyla birlikte Hybrid Crossfire teknolojisine de olanak tanıyor.

MSI'ın Winky ve Asus'un ExpressGate teknolojilerine benzer şekilde eJiffy isimli anında hazır Linux ortamıyla gelen A890GXM-A bu sayede kullanıcılara Linux tabanlı işletim sistemi üzerinden sadece birkaç saniyede çevrimiçi olabilme ve örneğin elektronik postalarını kontrol edebilme fırsatı sunuyor. Entegre grafik birimi için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri üzerinde getiren anakart ayrıca iki adet Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip.

ECS'nin ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı A890GXM-A modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

ECS'nin 890GX çipsetli anakartı göründü: A890GXM-A
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sertacaygun 9 yıl
SATA sayısı, SATA yerleşimleri, olmamış...
ECS de iyi olmaya çalışıyor bu aralar.
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OverClocK1ng 9 yıl
İyi kötü TÜrkiye'de yılda 1 milyon anakart satan firma.

O da düzeltecek. Eskiden çok orta sınıfın altıydı. Şimdi Black serilerinden beri bişeyler yapmaya çalışıyor.

5 sata portu hakikaten az olmuş. Bende 3 mü 4 mü ne disk var zaten. Bir de DVD yazıcı.

Bence bir anakartta Sata portu "Minimum" 6 tane olmalı..
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hacı.basat 9 yıl
Nihayet pata ve floopy slotları olmayan bir anakart, teknoloji devrimi bu, tek kusuru USB3.0 yok, olacak o kadar diyemeyeceğim bir kusur, bir çok ECS modeli kullanan ve hepsinden memnun olan bir kullanıcı olarak, yeni anakart almak için USB 3.0'ı bekleyeceğim. :)
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CoreXXX 9 yıl
intel sata 3 e destek vermemeyi sürdürsün,tekelci intel bi tek sen yoksun piyasada, helal amd sana bide bu karta usb 3 ekleyebilseydin kral olurdun be.3 ay önce crosshair formula aldım bende neyse asus ve gigabytenin 890fx lerini beklicem artıkın
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Mertcan. 9 yıl
Gayet güzel anakart olmuş , hem de küçük gibi sanki biraz , yani en azından gözüme öyle geldi :)
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tokatli6061 9 yıl
@ tokatli6061
Dostum ben de aynı modeli kullandım (DDR2) modelinden. O/C potansiyeli pek iyi değil. 3.2' den yukarıya aldığında pc açmıyor. Ecs bana göre ucuz yollu orta kaliteli bi' marka.
1,52v ile kendi soğutusunu kullanarak 3,8'de gayet stabil çalıştırabiliyorum, denemek için 3,8'e aldım bir saat kadar winrar ile sıkıştırma yaptım arkasından bi kaç video'yu mpeg'den avi'ye çevirttim. programlar çok çekirdek destekli idi ve hiç sorun çıkarmadı.
-dehşet-
MSI DKA790GX kullanıyorum.Ve OC yapsam dahi Cool'N Quiet aktif olarak çalışmaya devam edebiliyor.Birçok AMD anakartta bu özellik mevcut.
Dostum işlemciyi fsb artırarakmı o/c ediyosun yoksa çarpan artırarakmı? fsb ile o/c ediyosan tüm anakartlarda Q'n'Q çalışır amma sıkıntı çarpan artırarak yapılan o/c işleminde baş gösteriyo. Çarpan artırıncada Q'n'Q çalışıyosa iyi çünki asus gigabyte gibi markaların pek çoğunun testlerinde bu özelliğin çalışmadığını belirtiyolar, donanım sitelerinde testi yapan arkadaşlar.
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Process64 9 yıl
@ tokatli6061
Dostum o zaman bendeki anakart arızalıydı. Biostan mümkünü yok 3.2 Ghz' nin üstünü voltaj vererek de olsa göremedim ben. Çarpan artırarak da olsun FSB de olsun yemedi. AMD overdrive ile Windows ortamında 1.45 V' de 3.8 Ghz kullanabildim. QNQ' da kapandıydı. Bios güncellemesini de yapmıştım.
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Tolgá 9 yıl
usb 3.0 a neden geç destek veriyor..acaba daha da geliştirilmesini mi bekliyorlar..
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ysfdvz 9 yıl
Arkadaşlar Siz Arka Panel Güzel Olmuş PS2 Ler Gitmiş Diyorsunuz Ama O PS2 lerin Olmayışından Dolayı Arka Paneldeki 2 USB Çıkışıda Otamatik Olarak İptal Oluyor. Fazla Usb Ye Gerek Duyacak Kişiler Bu Yüzden Sıkıntı Yaşayabilir. Bence O PS2 Çıkışlarının Olmayıcı Bir Eksik Gibi Görüyorum
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Process64 9 yıl
@ tokatli6061
Dostum ben de aynı modeli kullandım (DDR2) modelinden. O/C potansiyeli pek iyi değil. 3.2' den yukarıya aldığında pc açmıyor. Ecs bana göre ucuz yollu orta kaliteli bi' marka.
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tokatli6061 9 yıl
ECS 790gxm-a kullanan biri olarak ECS nin bu ürünlerinin vasatın altında kaldığı eleştirisine katılmıyorum. x3 720 işlemcimi voltaj artırmadan günlük 3,2ghz'de kullanıyorum hiç sorun çıkarmadığı gibi piyasada belkide, çarpanla o/c verilen AMD işlemcilerin Q'n'Q özelliğinin aktif olarak çalıştığı tek anakarttır. Arkadaşımda gigabyte 785g anakart var ondada aynı işlemci var ve çarpanı artırınca Q'n'Q devreden çıkıyo işlemci sürekli o/c li halinde kalıyo ama ben işlemciyi zorlamadıkca 1 v gerilimle 800 mhz'de kullanıyorum. Tek şikayetim team 1066mhz 5,5,5,15 ram'lerimi elle ayarlamadan bu değerlerde çalıştırmaması. ECS nin bu üst sınıf ürünleri kesinlikle gayet iyi ürünler, renkli olmasıda görüntü +'sı
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-dehşet- 9 yıl

tokatli6061

ECS 790gxm-a kullanan biri olarak ECS nin bu ürünlerinin vasatın altında kaldığı eleştirisine katılmıyorum. x3 720 işlemcimi voltaj artırmadan günlük 3,2ghz'de kullanıyorum hiç sorun çıkarmadığı gibi piyasada belkide, çarpanla o/c verilen AMD işlemcilerin Q'n'Q özelliğinin aktif olarak çalıştığı tek anakarttır. Arkadaşımda gigabyte 785g anakart var ondada aynı işlemci var ve çarpanı artırınca Q'n'Q devreden çıkıyo işlemci sürekli o/c li halinde kalıyo ama ben işlemciyi zorlamadıkca 1 v gerilimle 800 mhz'de kullanıyorum. Tek şikayetim team 1066mhz 5,5,5,15 ram'lerimi elle ayarlamadan bu değerlerde çalıştırmaması. ECS nin bu üst sınıf ürünleri kesinlikle gayet iyi ürünler, renkli olmasıda görüntü +'sı


MSI DKA790GX kullanıyorum.Ve OC yapsam dahi Cool'N Quiet aktif olarak çalışmaya devam edebiliyor.Birçok AMD anakartta bu özellik mevcut.
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mk2kill 9 yıl
``Kaslı bir görünüme sahip olan ECS A890GXM-A `` .... :D
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DarkSidesOfMe 9 yıl
soğutma güzel ve çift gbit lan benim için çok iyi özellikler
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ugacomtr 9 yıl
anakart sogutucusundan dolayi işlemci sogutucusu takmak biraz zor gelcek gibi. saygılar..
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cengiz_vga 9 yıl
ECS ÇIAKRIYOR AMA NEDENSE BÜTÜN ÜRÜNLERİ VASATIN ALTINDA KALIYOR.ECS TAM OTURTAJADI ŞU İŞİ.SADECE ANAKART RENKLENDİRMKLE YETİNMEZ UMARIM BU SEFER
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