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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu

    Japon monitör üreticisi Eizo yeni modeliyle gelişmiş özellikler sunmaya devam ediyor.
    5 sa.
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    4
    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu
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    Hakusan merkezli adını hayal etmekten alan Eizo yüksek çözünürlüklü yeni profesyonel çözümünü duyurdu. Model renk modlarıyla öne çıkıyor.

    ColorEdge CS2740-X 27’’ boyutta 4K çözünürlüğünde IPS panel üzerinde inşa edilmiş. 1000:1 kontrast oranına sahip panel 350 nit parlaklık verebilirken Adobe RGB skalasının %99’unu kapsıyor. 16:9 orana sahip 60 Hz panelin 10 bit renk derinliğine sahip olduğunu da ekleyelim.

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    HDR’a özgü ve Hybrid Log gamma modlarıyla gelen monitör ayrıca arkasında bulunan fiziksel buton ile DCI-P3, BT.2020 ve BT.2100 ön ayarlarına da geçebiliyor. 16 bit LUT tablosu sayesinde daha canlı renk üretebilen panel ayrıca renklerde daha akıcı geçiş ve daha yüksek doğruluk sağlama konusunda vaatkar.

    Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu"

    Son olarak ücretsiz renk kalibrasyonu yazılımı ColorNavigator 7 ile donanımsal düzeltme uygulanabilen ColorEdge CS2740-X, HDMI 1.4 ve DP 1.2 girişlerinin yanı sıra 60 watt sağlayabilen Type-C’ye ek olarak 4 USB Type-A konnektörü de taşıyor.-5°/ 35° arasında eğme ve +/-172 döndürme sağlayan stand pivot konumunda da kullanım sağlarken modelin fiyat bilgisi paylaşılmamış.



    https://www.displayspecifications.com/en/news/be992f5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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