Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu

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Hakusan merkezli adını hayal etmekten alan Eizo yüksek çözünürlüklü yeni profesyonel çözümünü duyurdu. Model renk modlarıyla öne çıkıyor.

ColorEdge CS2740-X 27’’ boyutta 4K çözünürlüğünde IPS panel üzerinde inşa edilmiş. 1000:1 kontrast oranına sahip panel 350 nit parlaklık verebilirken Adobe RGB skalasının %99’unu kapsıyor. 16:9 orana sahip 60 Hz panelin 10 bit renk derinliğine sahip olduğunu da ekleyelim.

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HDR’a özgü ve Hybrid Log gamma modlarıyla gelen monitör ayrıca arkasında bulunan fiziksel buton ile DCI-P3, BT.2020 ve BT.2100 ön ayarlarına da geçebiliyor. 16 bit LUT tablosu sayesinde daha canlı renk üretebilen panel ayrıca renklerde daha akıcı geçiş ve daha yüksek doğruluk sağlama konusunda vaatkar.

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Son olarak ücretsiz renk kalibrasyonu yazılımı ColorNavigator 7 ile donanımsal düzeltme uygulanabilen ColorEdge CS2740-X, HDMI 1.4 ve DP 1.2 girişlerinin yanı sıra 60 watt sağlayabilen Type-C’ye ek olarak 4 USB Type-A konnektörü de taşıyor.-5°/ 35° arasında eğme ve +/-172 döndürme sağlayan stand pivot konumunda da kullanım sağlarken modelin fiyat bilgisi paylaşılmamış.

https://www.displayspecifications.com/en/news/be992f5

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