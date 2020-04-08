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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu

    Oyuncu bileşenleri denilince ilk akla gelenlerden ASUS inceliğiyle öne çıkan 2 yeni monitörünü tanıttı.
    5 sa.
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    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu

    Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS ince ve Adaptive Sync destekli monitör alma arefesindeki kullanıcılara yöneldiği ikilisini duyurdu.

    VZ249HEG1R ve  VZ279HEG1R boyutları dışında aynı çizgiye sahip iki 1080p monitör. 1:1000 kontrast oranına %72 NTSC renk skalasına sahip IPS paneller 250 nit parlaklık verebiliyor. Burada %72 NTSC skalasının sRGB’deki karşılığının %99 seviyesi olduğunu belirtelim.

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    1 ms gecikmeye sahip modeller 75 Hz’e kadar FreeSync desteğiyle geliyor. Dahili hoparlöre yer verilmeyen IPS oyuncu monitörleri 7.5 mm inceliğiyle inceliğe önem veren kullanıcıların beğenisi kazanacağa benziyor.

    -5/22 ° aralığında eğme imkanı sağlayan standla gelen oyuncu çözümlerinde VESA askı aparatı da ihmal edilmemiş.  Bağlantı arayüzü kısmında da 1 HDMI ve 1 VGA arayüzü konumlandırıldığını ekleyelim.

    ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu

    Ayrıca Bkz. "Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde"

    Son olarak Extreme Low Motion Blur, Ultra-Low Blue Light’ın yanı sıra Flicker-Free özellikleriyle donatılan monitörlerin özellik listesi oyuncular için nişangah ve FPS sayacıyla da zenginleştirilmiş. Son olarak modellerin fiyat bilgisi paylaşılmamış.



    https://www.displayspecifications.com/en/news/9edd2f0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 sa.
    Teknoloji haberleri artık moral bozucu seviyede, parası olanlar için bile.

    Çünkü herhangi bir marka, herhangi bir elektronik alet çıkardığında, her bir Türk hesap makinasını çıkarıp yurt dışı satış fiyatı x 6.77TL x 1.18 x 1.25 x 1.20 x 1.30 = yapmak zorunda.

    Birilerinin sayesinde matematiği gelişti çoğu kişinin.
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    emre1393 (Emre K......) 2 sa.
    display port artık monitor standartı olmalı
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    burakdc 2 sa.
    Niye bukadar ince? Ne ise yarıyor ıncelık?
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    estf (hakan artan) 5 sa.
    asus 2 yeni backlight bleed teknolojisi geliştirmiş anlaşılan, inceliğin bokunun bokunu çıkaracağına adam gibi görüntüye odaklansa keşke...
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