ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu

Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS ince ve Adaptive Sync destekli monitör alma arefesindeki kullanıcılara yöneldiği ikilisini duyurdu.

VZ249HEG1R ve VZ279HEG1R boyutları dışında aynı çizgiye sahip iki 1080p monitör. 1:1000 kontrast oranına %72 NTSC renk skalasına sahip IPS paneller 250 nit parlaklık verebiliyor. Burada %72 NTSC skalasının sRGB’deki karşılığının %99 seviyesi olduğunu belirtelim.

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1 ms gecikmeye sahip modeller 75 Hz’e kadar FreeSync desteğiyle geliyor. Dahili hoparlöre yer verilmeyen IPS oyuncu monitörleri 7.5 mm inceliğiyle inceliğe önem veren kullanıcıların beğenisi kazanacağa benziyor.

-5/22 ° aralığında eğme imkanı sağlayan standla gelen oyuncu çözümlerinde VESA askı aparatı da ihmal edilmemiş. Bağlantı arayüzü kısmında da 1 HDMI ve 1 VGA arayüzü konumlandırıldığını ekleyelim.

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Son olarak Extreme Low Motion Blur, Ultra-Low Blue Light’ın yanı sıra Flicker-Free özellikleriyle donatılan monitörlerin özellik listesi oyuncular için nişangah ve FPS sayacıyla da zenginleştirilmiş. Son olarak modellerin fiyat bilgisi paylaşılmamış.

https://www.displayspecifications.com/en/news/9edd2f0

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