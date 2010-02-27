Ekran kartı fiyatlarında %5 -10 artış yaşanabilir

ATi ve Nvidia başta olmak üzere endüstri devi pek çok firma adına hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli döküm firması TSMC, 40nm üretim teknolojisi için bir süredir devam eden ve pazarda GPU kıtlığına neden olan verimlilik problemlerinin aşıldığını belirtse de ekran kartı üreticileri düşük verimlilik probleminin tam anlamıyla çözülmesinin Mayıs ayını bulacağını düşünüyorlar.

Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre, verimlilik problemlerine bağlı GPU kıtlığı ve bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle ekran kartı fiyatları yükselebilir. Aralarında Asus, Gigabyte, MSI ve Tul (PowerColor) gibi isimlerin de yer aldığı bazı ekran kartı üreticilerinin, yükselen maliyetlere karşı kâr marjlarını koruyabilmek adına ekran kartı fiyatlarını %5 - %10 seviyesinde arttıracakları belirtiliyor.