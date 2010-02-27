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Ekran kartı fiyatlarında %5 -10 artış yaşanabilir

9 yıl
13b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi ve Nvidia başta olmak üzere endüstri devi pek çok firma adına hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli döküm firması TSMC, 40nm üretim teknolojisi için bir süredir devam eden ve pazarda GPU kıtlığına neden olan verimlilik problemlerinin aşıldığını belirtse de ekran kartı üreticileri düşük verimlilik probleminin tam anlamıyla çözülmesinin Mayıs ayını bulacağını düşünüyorlar.

Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre, verimlilik problemlerine bağlı GPU kıtlığı ve bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle ekran kartı fiyatları yükselebilir. Aralarında Asus, Gigabyte, MSI ve Tul (PowerColor) gibi isimlerin de yer aldığı bazı ekran kartı üreticilerinin, yükselen maliyetlere karşı kâr marjlarını koruyabilmek adına ekran kartı fiyatlarını %5 - %10 seviyesinde arttıracakları belirtiliyor.


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lvlono 9 yıl
Asparagas gibi dursa da doğruluk payı da vardır bu haberin. Ateş yanmayan yerden duman tütemez değilmi?
Kanımca, Fermi'ler çıkmadan kullanıcıları Ati almaya kanalize etmek için çıkartılmış uyduruk haber de olabilir.
Kullanıcılara; "Ucuzken alayım, sonradan pahalıya almaktansa şimdiden alayım. Nasıl olsa Fermi'nin geleceği yok." dedittirecek bir haber:)
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Nutec 9 yıl
ekran kartı almak istiyorsak galiba amd nin yani ati nin ekran kartı firmasında çalışan akrabamız olması gerekecek yada o ülkede yaşamamız gerekecek galiba

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IgorStravinsky 9 yıl
5870 almayıverin. Aslında bak bakalım kimse kart almayınca neler oluyo piyasada.
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quexstre48 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: canpii
hepsiburada.com/...
bu bellek kitini 5 ay önce 210 liraya aldım şimdi 310 lira.. altın mübarek:D düşeceğine artıyor.. yakında pc yi aldığımız paradan pahalıya satacaz heralde 2.elde :D:D
Allaaa ben 140 liraya almıştım bu rami satıyorum hemen

Bende 195'e almıştım, hakikaten altın değerinde :) bu arada satan olursa haberim olsun arkadaşlar :D
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korayko 9 yıl
umarım artış olmaz zaten uçuk fiyatlar
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UzmaN345 9 yıl
kartı tam zamanında aldım galiba D
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DH Misafiri 9 yıl
valla çok kötü yaptılar bu gün drr2 rem aldım 2gb 45 dolar+kdv 30 dolarlık malzeme olmuş dünyanın parası acımayacaksın bunlara
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DH Misafiri 9 yıl
Bunun sebebi GTX 470 ve 480 in beklenen performansla gelmemesi üstelik fiyatınında hakettiğinden yüksek olması olabilirmi acaba ?
(Not: Bütün DH Misavirleri aynı kişi değildir)
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DH Misafiri 9 yıl
her nvidia ati çekişmesi başlangıcında nedense bu haber çıkıyor. sanki bu sektördeki bir sistem sürekli işliyor???
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CoreXXX 9 yıl
ati bakdı fermi çok kzık gelecek fiyat indirmek yerine bindirmeyi seçti
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suhaksk 9 yıl
Ben kendi adıma 5830u bekledim çok iyi sorunsuz ve stabil bir kart hakkında süpheler oldugu için 100 lira daha zorlayıp 5850 sparişi verdim kafam kulağım rahat isterlerse %500 zam yapsınlar.Fakat bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyip ekran kartı alacak arkadaslar için daha güzel haberler verirler inşallah..
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DownClock01 9 yıl
DH 2. el bölümüne dewam :))
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waltran 9 yıl
zaten gayet pahalı daha ne yapmaya çalışıyolar anlamadım
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
valla istedikleri kadar zam yapsınlar şuanda gtx260-4870 ve üstü kartların yetmediği oyun yok.

bu arada bu tip haberle altyapı iyi hazırlanıyor yani.

helal olsun



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yenerbalcı 9 yıl

waltran

zaten gayet pahalı daha ne yapmaya çalışıyolar anlamadım


%40-50 ucuzlatmazlarsa kart almaya niyetim yok ellerinde patlasın

firma zor satar bu fiyatlara

örneğin 4870 ilk çıktığında 350 - 400 tl alınabiliyordu yani üst seviye şimdi 5870 3-4 ay geçmesine rağmen 700 -800 tl kesinlikle bu devirde ekran kartı alınmaz

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