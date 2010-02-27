Ekran kartı fiyatlarında %5 -10 artış yaşanabilir

ATi ve Nvidia başta olmak üzere endüstri devi pek çok firma adına hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli döküm firması TSMC, 40nm üretim teknolojisi için bir süredir devam eden ve pazarda GPU kıtlığına neden olan verimlilik problemlerinin aşıldığını belirtse de ekran kartı üreticileri düşük verimlilik probleminin tam anlamıyla çözülmesinin Mayıs ayını bulacağını düşünüyorlar.
Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre, verimlilik problemlerine bağlı GPU kıtlığı ve bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle ekran kartı fiyatları yükselebilir. Aralarında Asus, Gigabyte, MSI ve Tul (PowerColor) gibi isimlerin de yer aldığı bazı ekran kartı üreticilerinin, yükselen maliyetlere karşı kâr marjlarını koruyabilmek adına ekran kartı fiyatlarını %5 - %10 seviyesinde arttıracakları belirtiliyor.
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Kanımca, Fermi'ler çıkmadan kullanıcıları Ati almaya kanalize etmek için çıkartılmış uyduruk haber de olabilir.
Kullanıcılara; "Ucuzken alayım, sonradan pahalıya almaktansa şimdiden alayım. Nasıl olsa Fermi'nin geleceği yok." dedittirecek bir haber:)
Bende 195'e almıştım, hakikaten altın değerinde :) bu arada satan olursa haberim olsun arkadaşlar :D
(Not: Bütün DH Misavirleri aynı kişi değildir)
bu arada bu tip haberle altyapı iyi hazırlanıyor yani.
helal olsun
%40-50 ucuzlatmazlarsa kart almaya niyetim yok ellerinde patlasın
firma zor satar bu fiyatlara
örneğin 4870 ilk çıktığında 350 - 400 tl alınabiliyordu yani üst seviye şimdi 5870 3-4 ay geçmesine rağmen 700 -800 tl kesinlikle bu devirde ekran kartı alınmaz