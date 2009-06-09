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Elecom bayanlar için hazırladığı yeni USB belleklerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elecom bayanlar için hazırladığı yeni USB belleklerini tanıttı
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Elecom bayanlar için hazırladığı yeni USB belleklerini tanıttı. Firmanın MF-XWU2 serisi altında hazırladığı Reine (Fransa Kraliçesi) isimli yeni USB bellekler, 21 (W) x 75 (H) x 9 (D) mm boyutlarındalar ve 8GB ile 1GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 20MB/sn okuma ve 10MB/sn yazma hızlarını desteklediği belirtilen, sürgülü konnektör tasarımına sahip yeni USB bellekler aynı zamanda Windows ReadyBoost desteği de sunuyor.

Pembe, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile pazara gireceği belirtilen yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Momo-Oz 10 yıl
bence biraz daha uzun yapmaları gerekirdi performans açısından ...
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EhrimeN 10 yıl
Hediye olarak tercih edilebilir, teşekkürler.


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Cronic 10 yıl

Orjinalden alıntı: DungeonKeeper

bence biraz daha uzun yapmaları gerekirdi performans açısından ...


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bi bayan arkadaşımız şuraya yorum yapsa ne güzel olurdu..
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sonyman 10 yıl
kadınlara gitap etmesi için ruj şeklinde yapılsa daha iyi olur :) yada rimel :) kadınlar yanından ayırmıyorlar onları böylece usb leride hep yanlarında olur.:):)
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01Mrt 10 yıl
Bence beyazı erkekelre hitap ediyor sonuçta Fransa Kraliçesinin hayranları varsa erkektir diye düşünüyorum, mutlaka bayanlarda vardır hayran olan... :)
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