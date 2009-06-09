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Elecom bayanlar için hazırladığı yeni USB belleklerini tanıttı. Firmanın MF-XWU2 serisi altında hazırladığı Reine (Fransa Kraliçesi) isimli yeni USB bellekler, 21 (W) x 75 (H) x 9 (D) mm boyutlarındalar ve 8GB ile 1GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 20MB/sn okuma ve 10MB/sn yazma hızlarını desteklediği belirtilen, sürgülü konnektör tasarımına sahip yeni USB bellekler aynı zamanda Windows ReadyBoost desteği de sunuyor.

Pembe, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile pazara gireceği belirtilen yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.