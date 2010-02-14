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Elecom SDXC uyumlu yeni kart okuyucularını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elecom SDXC uyumlu yeni kart okuyucularını duyurdu
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MR-A001BK

Önümüzdeki aylarda yaygınlaşması beklenen SDXC standardı için uyumlu donanım sayısı artıyor. Yaygın olarak kullanılan mevcut SD kart standartlarına göre depolama kapasitesini 1TB+ seviyesine kadar çıkartabilen SDXC için pek çok firmanın hazırlık çalışmaları sürerken, Panasonic ilk modellerini önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Komponent üreticisi Elecom da Panasonic gibi öncü firmaların SDXC standardına olan ilgisinden yola çıkarak yeni kart okuyucuları hazırladı. SDXC uyumlu yeni okuyuculardan MR-A001BK kodlu model, 60 x 27.4 x 12.3 boyutlarında ve 14.5 gram ağırlığında.USB 1.1 ve USB 2.0 uyumlu olan okuyucu, SDXC kartlarıyla birlikte SD, SDHC, SDXC, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, TransFlash, MMC ve MMC micro formundaki kartlara da destek sunuyor.

Elecom'un diğer okuyucusu ise MR-A002 kod adını taşıyor. 24.5 x 55.5 x 13.2 mm boyutlarında olan ve çift renk (Gümüş ve Siyah) alternatifine sahip olduğu belirtilen yeni okuyucu, detaylarını üstte verdiğimiz MR-A001BK modelinin desteklediği kart formatlarına ek olarak Memory Stick modellerini de destekliyor. Bu ay içerisinde ilk olarak Japonya'da satışa sunulması beklenen SDXC destekli yeni kart okuyucularının sırasıyla 20$ ve 25.6$ seviyesinden satışa sunulmaları bekleniyor.

Elecom SDXC uyumlu yeni kart okuyucularını duyurdu
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MR-A002


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sotoxs 9 yıl
sim okuyabilenini tercih ederim tabi
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,iyi bir kart okuyucu ve pahalıda değil bence
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