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    Elektrikli BMW i4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    i4 iDrive 40 ve i4 M50 versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunulan elektrikli 2022 BMW i4'ün tasarımı, özellikleri ve fiyatı haberimizde. Yeni i4, ülkemizde yüzde 60 vergi dilimine giriyor.
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    Elektrikli BMW i4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Alman otomotiv devi BMW'nin tamamen elektrikli seçenekleri artıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan BMW i4, iki farklı versiyonla Türkiye'de satışa sunuldu. 2022 BMW i4 fiyatı 1.892.900 TL'den başlıyor.

    Türkiye'de satışa sunulan BMW i4 eDrive40 versiyonu M Sport tasarım paketiyle kombine edilmiş. Söz konusu model, 340 beygir güç ile 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyeden kısa sürede tamamlıyor. Tek şarjla 590 kilometreye kadar sürüş menzili sunan i4 eDrive40, 200 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada 164 km menzil vadediyor. 50 kW hızlı şarj istasyonunda ise 18 dakika şarj ile 100 km menzil kazanımı sağlanıyor.

    2022 BMW i4 M50 ise ön ve arka akslarda bulunan iki BMW M eDrive motoru ile Sport Boost modu devrede olduğunda 544 beygir güç ve 795 Nm tork sunuyor. Azami hızı 225 km/s ile sınırlandırılan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Tam dolu batarya ile 521 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden i4 M50'de Adaptif M Yürüyen Aksam ve M Sport frenler devreye giriyor.

    i4'ün yaşam alanında 12,3 inç gösterge paneli ve 14,9 inç multimedya ekranından oluşan bitişik kavisli ekran bulunuyor. Yansıma önleyici cama sahip olan bu panel BMW'nin gelişmiş iDrive 8 işletim sistemiyle çalışıyor. 470 litre bagaj hacmi sunan araçta bu alan arka koltukların katlanmasıyla 1.290 litreye kadar çıkabiliyor.

    2022 BMW i4 fiyat listesi
    Versiyon Tasarım Paketi Fiyat
    Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport 1.892.900 TL
    Yeni BMW i4 M50 - 2.469.200 TL

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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