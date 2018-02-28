2018 Audi A6 yeni teknolojileriyle tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki hafta Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni araçlardan bir tanesi daha gün yüzüne çıktı. Alman otomobil devi Audi, sekizinci nesil 2018 Audi A6 modelini yeni yüzü ve yeni teknolojileriyle birlikte tanıttı.

Tıpkı A8 ve A7 Sportback modellerinde olduğu gibi A6’nın da Audi’nin yeni tasarım dilinin güçlü bir temsilcisi olduğunu söylemek mümkün. Ön taraftaki geniş ızgarasıyla Audi A7 Sportback modelini andırsa da, gerek far yapısı gerekse tampondaki diğer detaylar aracılığıyla kendi karakterini ortaya koymayı başarıyor. Arka tarafta ise yapı olarak değişen bagaj kapağı ve stop lambalarının arasında boydan boya uzanan krom çıta en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Audi'nin yeni tasarım dilini yansıtıyor

2018 Audi A6’nın boyutlarına baktığımızda değişim yok denecek kadar az desek yanlış olmaz. Araç selefine göre sadece 12.7mm daha geniş, 7.6mm daha uzun ve 2.5mm daha yüksek. Yani yeni Audi A6 artık 4,949mm uzunluğa 1,886mm genişliğe, ve 1,457mm yüksekliğe sahip.

Alman üreticinin iç tasarım dilindeki değişimi A7 Sportback’ten sonra 2018 Audi A6 modelinde de kendini gösteriyor. Dijital kimliğiyle öne çıkan iç kabinde bu değişimin temsilcisi A7 modelinden alınan 10.1 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve onun hemen altındaki 8.6 inç büyüklüğünde klima gibi konfor elemanlarının yönetimini sağlayan ikinci ekran yerlerini almış durumda. Sürücünün tam karşısında ise Virtual Cockpit adı verilen 12.3 inçlik tamamen dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Audi’nin belirttiğine göre yeni araçta selefine göre diz ve baş mesafesi de iyileştirilmiş durumda. Bagaj kapasitesi ise 530 litre olarak varlığını sürdürüyor.

Tüm motorlarda hafif hibrit sistem bulunuyor

2018 Audi A6 Avrupa pazarına bir dizel ve bir benzinli motor seçeneğiyle giriş yapacak. Bunlardan benzinli olan 3.0 TFSI V6 turbo motor 340 beygir ve 500Nm tork üretirken 0-100km/s hızlanmasını 5.1 saniyede gerçekleştirecek. 3.0 TDI dizel motor ise 286 beygir güç ve 620Nm tork üretecek. Yeni Audi A6’daki tüm motorlarda yeni hafif hibrit sistem bulunacak. 22km/s hızın altında start/stop özelliği devrede olacak. Audi’nin belirttiğine göre hafif hibrit teknolojisi sayesinde her 100km mesafede 0.7 litreye kadar yakıt tasarrufu yapmak mümkün.

Kaputun altındaki 3.0 TDI motor 8 ileri tiptronik vites eşleştirilebilirken, 3.0 TFSI motor ise standart olarak 7 ileri S tronic vites ile birlikte gelecek. Ayrıca iki motor seçeneğinde de Quattro dört çeker sistem standart olarak sunulacak.

2018 Audi A6’nın sürüş asistan teknolojileri arasında Parking pilot ve Garage pilot gibi özellikler yer alıyor. Araç bu sayede içinde kimse olmasa bile bir park yerine veya garaja otomatik olarak park edip park yerinden çıkabiliyor. Bunun dışındaki City Assist ve Tour Assist gibi paketlerde de adaptif hız kontrolü, şerit takip sistemi, verimlilik asistanı gibi pek çok özellik yer alıyor.

Haziran ayında Almanya’da satışa sunulacak 2018 Audi A6, hemen ardından global pazara giriş yapacak. Ancak aracın fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/upgrade-in-the-business-class-the-new-audi-a6-sedan-9883