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2018 Audi A6 yeni teknolojileriyle tanıtıldı

Alman üretici, önümüzdeki hafta düzenlenecek 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracağı 2018 Audi A6'yı resmi olarak tanıttı. İşte 2018 Audi A6 özellikleri:
1 yıl
7,7b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Audi A6 yeni teknolojileriyle tanıtıldı
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Önümüzdeki hafta Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni araçlardan bir tanesi daha gün yüzüne çıktı. Alman otomobil devi Audi, sekizinci nesil 2018 Audi A6 modelini yeni yüzü ve yeni teknolojileriyle birlikte tanıttı.

Tıpkı A8 ve A7 Sportback modellerinde olduğu gibi A6’nın da Audi’nin yeni tasarım dilinin güçlü bir temsilcisi olduğunu söylemek mümkün. Ön taraftaki geniş ızgarasıyla Audi A7 Sportback modelini andırsa da, gerek far yapısı gerekse tampondaki diğer detaylar aracılığıyla kendi karakterini ortaya koymayı başarıyor. Arka tarafta ise yapı olarak değişen bagaj kapağı ve stop lambalarının arasında boydan boya uzanan krom çıta en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Audi'nin yeni tasarım dilini yansıtıyor 

2018 Audi A6’nın boyutlarına baktığımızda değişim yok denecek kadar az desek yanlış olmaz. Araç selefine göre sadece 12.7mm daha geniş, 7.6mm daha uzun ve 2.5mm daha yüksek. Yani yeni Audi A6 artık 4,949mm uzunluğa 1,886mm genişliğe, ve 1,457mm yüksekliğe sahip.

Alman üreticinin iç tasarım dilindeki değişimi A7 Sportback’ten sonra 2018 Audi A6 modelinde de kendini gösteriyor. Dijital kimliğiyle öne çıkan iç kabinde bu değişimin temsilcisi A7 modelinden alınan 10.1 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve onun hemen altındaki 8.6 inç büyüklüğünde klima gibi konfor elemanlarının yönetimini sağlayan ikinci ekran yerlerini almış durumda. Sürücünün tam karşısında ise Virtual Cockpit adı verilen 12.3 inçlik tamamen dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Audi’nin belirttiğine göre yeni araçta selefine göre diz ve baş mesafesi de iyileştirilmiş durumda. Bagaj kapasitesi ise 530 litre olarak varlığını sürdürüyor.

Tüm motorlarda hafif hibrit sistem bulunuyor 

2018 Audi A6 Avrupa pazarına bir dizel ve bir benzinli motor seçeneğiyle giriş yapacak. Bunlardan benzinli olan 3.0 TFSI V6 turbo motor 340 beygir ve 500Nm tork üretirken 0-100km/s hızlanmasını 5.1 saniyede gerçekleştirecek. 3.0 TDI dizel motor ise 286 beygir güç ve 620Nm tork üretecek. Yeni Audi A6’daki tüm motorlarda yeni hafif hibrit sistem bulunacak. 22km/s hızın altında start/stop özelliği devrede olacak. Audi’nin belirttiğine göre hafif hibrit teknolojisi sayesinde her 100km mesafede 0.7 litreye kadar yakıt tasarrufu yapmak mümkün.

Kaputun altındaki 3.0 TDI motor 8 ileri tiptronik vites eşleştirilebilirken, 3.0 TFSI motor ise standart olarak 7 ileri S tronic vites ile birlikte gelecek. Ayrıca iki motor seçeneğinde de Quattro dört çeker sistem standart olarak sunulacak.

2018 Audi A6’nın sürüş asistan teknolojileri arasında Parking pilot ve Garage pilot gibi özellikler yer alıyor. Araç bu sayede içinde kimse olmasa bile bir park yerine veya garaja otomatik olarak park edip park yerinden çıkabiliyor. Bunun dışındaki City Assist ve Tour Assist gibi paketlerde de adaptif hız kontrolü, şerit takip sistemi, verimlilik asistanı gibi pek çok özellik yer alıyor.

Haziran ayında Almanya’da satışa sunulacak 2018 Audi A6, hemen ardından global pazara giriş yapacak. Ancak aracın fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/upgrade-in-the-business-class-the-new-audi-a6-sedan-9883 Yorum Yaz
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
Mercedes ve BMW nin yapamadığını Audi yaptı bu sefer. Arabadan asalet akıyor. Kabin zaten kıyas kabul etmez.
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BekirARSLAN 1 yıl
Resimlerine bakarız ancak bide ara sıra malum siteye girip ikinci elleri düşük modelleri kaç para diye merak edip bakarız


Araç gerçekten çok güzel olmuş Bmw ve Mercedes'den tasarım konusunda hep bir adım önde bana göre.
Resimlerine bakarız ancak bide ara sıra malum siteye girip ikinci elleri düşük modelleri kaç para diye merak edip bakarızAraç gerçek...
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homebird 1 yıl
"Arkası corollaya benzemiş" diyeceğim, kızacaklar bana :D
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babıesrar82 12 ay
Doğan Kabak incelemesini izledim. O nasıl bir konsol arkadaş. Premium olmasa bile Pugun i-cockpiti tekti kafamda. Ama bu onu da geçti. Hele kat kat inen tasarım ve asimetrik çizgiler off anam off.
2025te alacağım inşaalah
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McLaren64 1 yıl
Türkiye'ye 1,6 litre gelmeyecekmiş galiba. Öyle bir durum olursa Türkiye pazarı için ölü doğar araç. Mercedes ve BMW 1,6 satarak vuruyor parayı. Audi'nin neden buna karşılık vermediğini bir türlü anlamıyorum.
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karotcuabi 1 yıl
gayet güzel olmuş...
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Cihan 1 yıl
Almanyadayım aracı merak ediyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
şu şaft tüneli olayı ne kadar saçma ya
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V2 1 yıl
Bu sefer güzel duruyor. Eski tasarımlar fiyatının hakkını veremiyordu. 200.000 TL lik araba 50.000 TL lik tasarım.
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gosHawk. 1 yıl
Bu arka şaftlar neden o kadar yüksek
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superegoid 1 yıl
Görüyorsunuz mükemmel.. Konuşmuyorum.. Fazla söze gerek yok.. Konuşmuyorum.
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_Pulse_ 1 yıl
ulan mini sürümde neden resimler görünmüyor arkadaş.
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Paetzold 1 yıl
Audi boşa hasta degilim.
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