BMW X3 20, Türkiye'ye özel motor seçeneğiyle satışa sunuldu

BMW, Türkiye’ye özel motor ve donanım özelliklerine sahip yeni BMW X3 20 modelini satışa sundu. 1.6 litrelik motoruyla %80 ÖTV dilimine giren yeni BMW X3 20 X-Line fiyatı 5.071.500 TL, X3 20 M Sport fiyatı ise 5.350.700 TL olarak açıklandı.
|Versiyon
|Fiyat
|X3 20 X Line
|5.071.500 TL
|X3 20 M Sport
|5.350.700 TL
Yeni BMW X3 20’nin 1.6 litre hacmindeki hafif hibrit motoru, 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm maksimum tork değeriyle dikkat çekiyor. Aracı 0’dan 100 km/s hıza 8.4 saniyede ulaştıran motor, hafif hibrit desteği sayesinde ortalama 7,4 - 8,2 litre/100 km aralığında yakıt tüketimine sahip.
BMW X3 20, özellikleriyle neler sunuyor❓
SUV model, günlük sürüşü ileri seviyeye taşıyan kapsamlı donanımlarla öne çıkıyor. Sürüş Asistanı Plus, Stop&Go fonksiyonlu Active Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı gibi akıllı sistemlerle güvenliği artırırken; Park Asistanı, geri görüş kamerası, aktif park mesafe kontrolü ve geri sürüş asistanı gibi özellikler de sürüş konforunu artırıyor.
Kablosuz Şarj Ünitesi, geniş yüzeyi sayesinde büyük cihazlara da uyum sağlarken LED ambiyans aydınlatmasıyla iç mekâna şıklık katıyor. Konfor Erişim Sistemi, fiziksel anahtara gerek kalmadan kapı ve bagaj kilidini temassız açma imkânı sunuyor. BMW Digital Key Plus, aracı anahtar kullanmadan açıp çalıştırmaya olanak tanıyor.
Üstelik Connected+ Unlimited paketiyle entegre SIM kart, aracı internete bağlı bir mobil platforma dönüştürüyor. My BMW mobil uygulaması sayesinde sürücüler araçlarına uzaktan erişebiliyor, kapı kilidini kontrol edebiliyor, canlı trafik verisi içeren BMW Haritalar’a ulaşabiliyor ve güncel yazılımları kolayca yükleyebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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