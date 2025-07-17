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    BMW X3 20, Türkiye'ye özel motor seçeneğiyle satışa sunuldu

    1.6 litrelik hafif hibrit motoru ve donanım seçenekleriyle dikkat çeken yeni BMW X3 20, X-Line ve M Sport tasarım paketleriyle yetkili satıcılardaki yerini aldı. 

    BMW, Türkiye’ye özel motor ve donanım özelliklerine sahip yeni BMW X3 20 modelini satışa sundu. 1.6 litrelik motoruyla %80 ÖTV dilimine giren yeni BMW X3 20 X-Line fiyatı 5.071.500 TL, X3 20 M Sport fiyatı ise 5.350.700 TL olarak açıklandı.

    BMW X3 20 fiyat listesi 💸(Temmuz 2025)
    Versiyon Fiyat
    X3 20 X Line 5.071.500 TL
    X3 20 M Sport 5.350.700 TL

    Yeni BMW X3 20’nin 1.6 litre hacmindeki hafif hibrit motoru, 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm maksimum tork değeriyle dikkat çekiyor. Aracı 0’dan 100 km/s hıza 8.4 saniyede ulaştıran motor, hafif hibrit desteği sayesinde ortalama 7,4 - 8,2 litre/100 km aralığında yakıt tüketimine sahip.

    BMW X3 20, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW X3 20 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni BMW X3 20, M Sport ve X Line tasarım paketleriyle farklı karakterler sunarken, dikey ve çapraz çıtalı yeni BMW Böbrek Izgaraları ve BMW Iconic Glow kontur aydınlatmalarıyla ön tasarımda dikkatleri üzerine çekiyor. Yeniden tasarlanan keskin hatlı arka bölüm, T şekilli arka aydınlatmalar ve parlak siyah detaylar sayesinde X3 20, güçlü ve modern bir duruş sergiliyor. Opsiyonel olarak sunulan M Shadow Farlar, M Sport Fren Diskleri, koyu mavi kaliperler ve M Sport Pro donanımları da sportif karakteri tamamlıyor.

    SUV model, günlük sürüşü ileri seviyeye taşıyan kapsamlı donanımlarla öne çıkıyor. Sürüş Asistanı Plus, Stop&Go fonksiyonlu Active Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı gibi akıllı sistemlerle güvenliği artırırken; Park Asistanı, geri görüş kamerası, aktif park mesafe kontrolü ve geri sürüş asistanı gibi özellikler de sürüş konforunu artırıyor.

    Yeni BMW X3 20 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    BMW Live Cockpit Plus, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14.9 inç yüksek çözünürlüklü kontrol ekranıyla sürüş deneyimini dijital olarak zenginleştiriyor. Harman Kardon Surround Ses Sistemi de 15 hoparlör ve 750 Watt gücüyle yaşam alanında müzikseverler için öne çıkan bir donanım olarak karşımıza çıkıyor.

    Kablosuz Şarj Ünitesi, geniş yüzeyi sayesinde büyük cihazlara da uyum sağlarken LED ambiyans aydınlatmasıyla iç mekâna şıklık katıyor. Konfor Erişim Sistemi, fiziksel anahtara gerek kalmadan kapı ve bagaj kilidini temassız açma imkânı sunuyor. BMW Digital Key Plus, aracı anahtar kullanmadan açıp çalıştırmaya olanak tanıyor.

    Yeni BMW X3 20 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Panoramik Cam Tavan, geniş cam yüzeyiyle iç mekâna ferahlık katarken Güneş Korumalı Arka Camlar, aşırı ısınmayı engelliyor. Elektrikli ve ısıtmalı Ön Koltuklar, hafıza fonksiyonu ve opsiyonel olarak sunulan üç kademeli Isıtmalı Ön ve Arka Koltuklar, her mevsim üst düzey konfor sağlıyor.

    Üstelik Connected+ Unlimited paketiyle entegre SIM kart, aracı internete bağlı bir mobil platforma dönüştürüyor. My BMW mobil uygulaması sayesinde sürücüler araçlarına uzaktan erişebiliyor, kapı kilidini kontrol edebiliyor, canlı trafik verisi içeren BMW Haritalar’a ulaşabiliyor ve güncel yazılımları kolayca yükleyebiliyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 19 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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