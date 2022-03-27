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    Lityum karbonat fiyatları yükseldi: Elektrikli araçlara zam geliyor

    Elektrikli araç pil üreticileri lityum karbonat fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatlarını %25 artırmak zorunda kalacak. Buna paralel olarak elektrikli araç fiyatlarında da önemli bir artış yaşanacak.
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    Lityum karbonat fiyatları arttı: Elektrikli araçlara zam geliyor
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    Morgan Stanley tarafından hazırlanan rapora göre lityum karbonat fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Çinli elektrikli araç pil üreticileri fiyatlarını yaklaşık %25 oranında artırmak zorunda kalacak. Birçok pilin temel bileşenlerinden biri olan lityum karbonat fiyatları geçtiğimiz yıl Çin'de beş kat arttı.

    Analistler lityum karbonat fiyatlarındaki yükselişin elektrikli otomobil üreticilerini %15 fiyat artışına zorlayabileceğini ve bunun da kaçınılmaz olarak elektrikli araçlara yönelik talebe olumsuz yansıyacağını söylüyor. Lityum karbonat fiyatları otomobil üreticilerinden gelen talebin arzı geçmesiyle birlikte keskin bir şekilde yükseldi.

    Lityum karbonat fiyatları arttı: Elektrikli araçlara zam geliyor
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    Üreticiler spot piyasaya yöneldi

    Lityum iyon pil sektörüne hakim olan Çinli pil üreticilerinin çoğu, uzun vadeli sözleşmeler yapmak yerine spot piyasadan malzeme satın alıyor. Morgan Stanley artan fiyatlara rağmen ölçeği, teknolojisi ve dikey entegrasyonu sayesinde Tesla'nın bu gibi sorunlarla diğer birçok elektrikli araç üreticisinden daha iyi başa çıkabilecek konumda olduğunu düşünüyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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