Makyajlı BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe Türkiye'de

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin imza niteliğindeki modelleri yeni BMW i4 eDrive40 ve yeni BMW 420i Gran Coupé makyajlandı. İç ve dış tasarımlarında bulunan ögelerin güncellenmesiyle daha modern bir görünüme kavuşan ikiliden makyajlı BMW i4 eDrive40 fiyatı 3.599.700 TL’den; makyajlı BMW 420i Gran Coupé fiyatı ise 3.795.100 TL’den başlıyor.
Yenilenen tasarım detayları
Hareketli görünümü vurgulayan BMW Böbrek Izgarasıyla karizmatik bir duruş yakalayan yeni BMW i4 eDrive40, yeni BMW 420i Gran Coupé’nin aerodinamizme katkı sağlayan hava kanalları ve 20 inç boyutuna varan Individual jantları tasarımdaki sportif detaylar olarak dikkat çekiyor.
QuickSelect arayüzlü BMW İşletim Sistemi 8.5’e sahip Kavisli Ekran ve kristal cam ögelere sahip kontrol paneli, BMW i4 eDrive40 ve BMW 420i Gran Coupé’nin iç tasarımını bir üst seviyeye taşıyor.
Yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece park özelliği sunan Park Asistanı Plus gibi donanımlar ise her iki modelin M Sport tasarım paketinde opsiyonel olarak sunuluyor.
Head-Up Display projektörünü de içererek sürücüye göre özelleştirilmiş bir deneyim sunan BMW Live Cockpit Professional, 464 Watt çıkış gücüyle mükemmel bir ses deneyimi sunan Harman Kardon Ses Sistemi, içerisinde Kırmızı M Sport Fren Diskleri, Parlak Siyah Shadow Kaplama, M Shadow Farlar ve M Emniyet Kemerleri ögelerini barındıran M Sport Pro donanımları ise Edition M Sport tasarım paketinde standart olarak sunuluyor.
Hem sportif hem elektrikli: Yeni BMW i4 eDrive40
Maksimum güç ve performans: Yeni BMW 420i Gran Coupé
1.6 litre hacimli benzinli motora sahip Yeni BMW 420i Gran Coupé, 170 beygir maksimum güç ve 250 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 8.6 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé, 100 km’de ortalama 7.7 litre yakıt tüketimi sunuyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.