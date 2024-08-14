Makyajlı BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe Türkiye'de

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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin imza niteliğindeki modelleri yeni BMW i4 eDrive40 ve yeni BMW 420i Gran Coupé makyajlandı. İç ve dış tasarımlarında bulunan ögelerin güncellenmesiyle daha modern bir görünüme kavuşan ikiliden makyajlı BMW i4 eDrive40 fiyatı 3.599.700 TL’den; makyajlı BMW 420i Gran Coupé fiyatı ise 3.795.100 TL’den başlıyor.

Yenilenen tasarım detayları

Tam Boyutta Gör Yeniden tasarlanan düz tabana sahip M Deri Direksiyon, yeni BMW i4 eDrive40 ve yeni BMW 420i Gran Coupé’nin sürüş keyfini yukarıya taşırken yeniden yorumlanan klima menfezleri ve mavi vurgulu Adaptif LED Farlar, modellerin iç ve dış tasarımlarındaki şıklığı tamamlıyor.

Hareketli görünümü vurgulayan BMW Böbrek Izgarasıyla karizmatik bir duruş yakalayan yeni BMW i4 eDrive40, yeni BMW 420i Gran Coupé’nin aerodinamizme katkı sağlayan hava kanalları ve 20 inç boyutuna varan Individual jantları tasarımdaki sportif detaylar olarak dikkat çekiyor.

QuickSelect arayüzlü BMW İşletim Sistemi 8.5’e sahip Kavisli Ekran ve kristal cam ögelere sahip kontrol paneli, BMW i4 eDrive40 ve BMW 420i Gran Coupé’nin iç tasarımını bir üst seviyeye taşıyor.

Tam Boyutta Gör M Sport ve Edition M Sport tasarım paketleriyle sunulan BMW i4 eDrive40 ve BMW 420i Gran Coupé’de Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Konfor Erişim Sistemi, CraftedClarity Cam Uygulaması, BMW Live Cockpit Plus, Stop&Go Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Elektrikli Açılır Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Haznesi ve HIFI Ses Sistemi gibi gelişmiş donanımlar standart olarak yer alıyor.

Yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece park özelliği sunan Park Asistanı Plus gibi donanımlar ise her iki modelin M Sport tasarım paketinde opsiyonel olarak sunuluyor.

Head-Up Display projektörünü de içererek sürücüye göre özelleştirilmiş bir deneyim sunan BMW Live Cockpit Professional, 464 Watt çıkış gücüyle mükemmel bir ses deneyimi sunan Harman Kardon Ses Sistemi, içerisinde Kırmızı M Sport Fren Diskleri, Parlak Siyah Shadow Kaplama, M Shadow Farlar ve M Emniyet Kemerleri ögelerini barındıran M Sport Pro donanımları ise Edition M Sport tasarım paketinde standart olarak sunuluyor.

Hem sportif hem elektrikli: Yeni BMW i4 eDrive40

Tam Boyutta Gör 160 kW elektrik motoruyla 218 beygir maksimum güç ve 430 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.5 saniyede ulaşabilen makyajlı BMW i4 eDrive40, 600 kilometreye varan menziliyle hem şehir içi hem şehirler arası yolculuklar için konforlu bir deneyim sunuyor. Yeni BMW i4 eDrive40, 205 kW DC şarj teknolojisiyle 30 dakika gibi kısa bir sürede %10’dan %80 batarya seviyesine ulaşabilmesinin yanı sıra sadece 10 dakikalık DC şarj ile 154 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor.

Maksimum güç ve performans: Yeni BMW 420i Gran Coupé

1.6 litre hacimli benzinli motora sahip Yeni BMW 420i Gran Coupé, 170 beygir maksimum güç ve 250 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 8.6 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé, 100 km’de ortalama 7.7 litre yakıt tüketimi sunuyor.

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Yeni BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe Türkiye'de