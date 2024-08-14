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    Makyajlı BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe Türkiye'de

    Yenilenen BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe modellerinde mavi vurgulu adaptif LED farlar ve yenilenen klima menfezleri gibi güncellemeler dikkat çekiyor.       

    Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin imza niteliğindeki modelleri yeni BMW i4 eDrive40 ve yeni BMW 420i Gran Coupé makyajlandı. İç ve dış tasarımlarında bulunan ögelerin güncellenmesiyle daha modern bir görünüme kavuşan ikiliden makyajlı BMW i4 eDrive40 fiyatı 3.599.700 TL’den; makyajlı BMW 420i Gran Coupé fiyatı ise 3.795.100 TL’den başlıyor. 

    Yenilenen tasarım detayları

    Yeni BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Yeniden tasarlanan düz tabana sahip M Deri Direksiyon, yeni BMW i4 eDrive40 ve yeni BMW 420i Gran Coupé’nin sürüş keyfini yukarıya taşırken yeniden yorumlanan klima menfezleri ve mavi vurgulu Adaptif LED Farlar, modellerin iç ve dış tasarımlarındaki şıklığı tamamlıyor.  

    Hareketli görünümü vurgulayan BMW Böbrek Izgarasıyla karizmatik bir duruş yakalayan yeni BMW i4 eDrive40, yeni BMW 420i Gran Coupé’nin aerodinamizme katkı sağlayan hava kanalları ve 20 inç boyutuna varan Individual jantları tasarımdaki sportif detaylar olarak dikkat çekiyor. 

    QuickSelect arayüzlü BMW İşletim Sistemi 8.5’e sahip Kavisli Ekran ve kristal cam ögelere sahip kontrol paneli, BMW i4 eDrive40 ve BMW 420i Gran Coupé’nin iç tasarımını bir üst seviyeye taşıyor.

    Yeni BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    M Sport ve Edition M Sport tasarım paketleriyle sunulan BMW i4 eDrive40 ve BMW 420i Gran Coupé’de Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Konfor Erişim Sistemi, CraftedClarity Cam Uygulaması, BMW Live Cockpit Plus, Stop&Go Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Elektrikli Açılır Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Haznesi ve HIFI Ses Sistemi gibi gelişmiş donanımlar standart olarak yer alıyor.

    Yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece park özelliği sunan Park Asistanı Plus gibi donanımlar ise her iki modelin M Sport tasarım paketinde opsiyonel olarak sunuluyor.

    Head-Up Display projektörünü de içererek sürücüye göre özelleştirilmiş bir deneyim sunan BMW Live Cockpit Professional, 464 Watt çıkış gücüyle mükemmel bir ses deneyimi sunan Harman Kardon Ses Sistemi, içerisinde Kırmızı M Sport Fren Diskleri, Parlak Siyah Shadow Kaplama, M Shadow Farlar ve M Emniyet Kemerleri ögelerini barındıran M Sport Pro donanımları ise Edition M Sport tasarım paketinde standart olarak sunuluyor.

    Hem sportif hem elektrikli: Yeni BMW i4 eDrive40

    Yeni BMW i4 eDrive40 ve 420i Gran Coupe Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    160 kW elektrik motoruyla 218 beygir maksimum güç ve 430 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.5 saniyede ulaşabilen makyajlı BMW i4 eDrive40, 600 kilometreye varan menziliyle hem şehir içi hem şehirler arası yolculuklar için konforlu bir deneyim sunuyor. Yeni BMW i4 eDrive40, 205 kW DC şarj teknolojisiyle 30 dakika gibi kısa bir sürede %10’dan %80 batarya seviyesine ulaşabilmesinin yanı sıra sadece 10 dakikalık DC şarj ile 154 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor. 

    Maksimum güç ve performans: Yeni BMW 420i Gran Coupé

    1.6 litre hacimli benzinli motora sahip Yeni BMW 420i Gran Coupé, 170 beygir maksimum güç ve 250 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 8.6 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé, 100 km’de ortalama 7.7 litre yakıt tüketimi sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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