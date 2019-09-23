Elektrikli Nissan Leaf 2020'de Türkiye'ye geliyor

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Yeniden yapılanma süreci kapsamında toplamda 9 ülkenin genel müdürü konumuna atanan Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yeni Micra ve elektrikli Leaf için atağa kalktıklarını belirtti.

Basın mensupları ile bir araya gelen Doğueri, 2018 yılını SUV segmentinin lideri olarak tamamladıklarını aktarırken, 2019’da da yüzde 15 pazar payı ile bu liderliği pekiştirdiklerinin altını çizdi. Aynı başarıyı elektrikli araç segmentinde de yakalamayı hedeflediklerini, önümüzdeki yıl Nissan Leaf modelini Türkiye’ye getirerek bunu başaracaklarını dile getirdi. Nissan Türkiye Genel Müdürü’nün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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“2020’yi Leaf yılı ilan ettik. Önümüzdeki sene Türkiye’ye getirme planlarımız var. Bugünkü şartlar altında elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız. Türkiye’de Leaf’in testlerini gerçekleştirdik ve şu an son detayları çalışıyoruz. Aracımız kendini dünyada ispatlamış durumda, 40 ve 60 kilovat’lık iki adet pil tipi mevcut. Menzili 170 km’den başlıyor, 450 km’ye kadar çıkıyor.”

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"Yeni Micra'yı 2019 ekim sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz"

Tabii ki Nissan Türkiye’nin hedefinde yalnızca Leaf yok. Yeni Nissan Micra ile ilgili bilgiler de aktaran Doğueri, “Yeni Micra’yı, 1.0 litre 99 beygir motoru ile düz ve otomatik vites olarak, ekim sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene bir önceki Micra ile 4.6 segment payına ulaşmıştık. Şimdiki hedefimiz yüzde 2,5-3’ler olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, kasım 2019’dan itibaren 1.3 benzinli motorlu yeni X-Trail’i müşterilerin beğenisine sunacaklarını da sözlerine ekledi.