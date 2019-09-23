Hyundai Tucson N Line Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Kompakt SUV segmentinin Koreli üyesi Hyundai Tucson’un geçtiğimiz aylarda tanıtılan sportif N Line donanımı Türkiye’de satışa sunuldu. Diğer paketlerde olduğu gibi yalnızca dizel otomatik seçeneğiyle satılan Hyundai Tucson N Line fiyatı 281 bin 500 TL.

Fiyat olarak Elite ve Elite Plus paketleri arasına konumlandırılan Hyundai Tucson N Line, yalnızca 1.6 litre dizel motor, 7 ileri DCT şanzıman ve 4x4 çekiş sistemi kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Markanın ilk performans paketli SUV modeli olan Tucson N Line’da daha sportif ve aerodinamik bir gövde kiti bulunuyor. Elite modeline ek olarak full LED ön farlar, LED arka stoplar, akıllı bagaj kapağı, elektrikli sürücü koltuğu gibi özellikler de Tucson N Line’ın sundukları arasında.

Ayrıca Bkz. "Daimler, içten yanmalı motor planlarından vazgeçiyor"

Hyundai Tucson N Line’ı daha sportif gösteren dış tasarım unsurları arasında petek tarzı ön ızgara, siyah eklentilere sahip bumerang şekilli gündüz sürüş farlarıyla süslenen ön tampon ve 19 inçlik parlak siyah jantlar bulunuyor. İç tarafta ise ortaları nubuk ve deri malzemeden oluşan, kırmızı dikişli özel tasarım koltuklar ve deri döşemeli kokpit bulunuyor. Alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve mat gri plastik aksamlar da sportif bir ambiyansa katkıda bulunuyor.

Hyundai Tucson N Line’ı sportif kılan özellikler kozmetikle sınırlı kalmıyor. Bu donanıma özel olarak yayların arkada yüzde 5, önde ise yüzde 8 oranında daha sert olarak ayarlandığı söyleniyor. 1.6 Litre Dizel 7 ileri DCT şanzımanlı 4×4 çekişli Tucson N Line, 281 bin 500 TL tavsiye edilen liste fiyatıyla alıcı bekliyor.