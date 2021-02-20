Elektronik içermeyen, basınçlı hava ile çalışan yumuşak robot geliştirildi

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California San Diego Üniversitesi'ndeki mühendisler, çalışmak için herhangi bir elektronik cihaza ihtiyaç duymayan dört ayaklı, yumuşak bir robot geliştirdiler. Robot, hareketlerini kontrol etmek için basınçlı hava ve bir valf sistemi kullanıyor.

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Bacaklardaki havanın kontrolü ile çalışıyor

Mühendisler, osilatör görevi gören ve robotun dört kolundaki hava ile çalışan kaslara basınçlı havanın girme sırasını kontrol eden bir valf sistemi inşa etti. Robotun dört bacağının her biri, üç kasla çalışan üç serbestlik derecesine sahip. Silindirik bir bölmeye basınç uygulandığında, uzuv ters yönde bükülüyor. Bu sayede her bir uzvun üç bölmesi, yürüme için gereken çok eksenli bükmeyi sağlıyor.

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Araştırmacılar, kontrol problemini basitleştirerek, her bir bacağın bölmelerini çapraz olarak birbirine eşleştirdiler. Robot ayrıca basit mekanik sensörler ve gövdeden çıkıntı yapan çubukların ucuna yerleştirilen sıvıyla doldurulmuş küçük yumuşak baloncuklarla donatılmış. Baloncuklara bastırıldığında sıvı, robotun yön değiştirmesini sağlayan bir valfi etkinleştiriyor.

Ekip, çalışmalarının tam otonom elektronik içermeyen robotlara doğru bir adım olduğuna inanıyor.

Elektronik cihazların çalışmasının güvenli olmadığı yerlerde kullanılabilir

Araştırma ekibi; ucuz, basit ve güvenilir bu sistemlerin, sadece oyun ve eğlence amaçlı değil aynı zamanda MRI makineleri veya madencilik gibi elektronik cihazların çalışmasın fazla güvenli olmadığı ortamlarda kullanılabileceğini belirtiyor.

Çalışmanın ekip lideri Michael T. Tolley: "Yaklaşımımızla, çok karmaşık bir robotik beyin yapabilirsiniz. Buradaki odak noktamız, yürümeyi kontrol etmek için gereken en basit, havayla çalışan sinir sistemini yapmaktı." ifadelerinde bulundu.

Ekip bir sonraki adım olarak, robotun yürüyüşünü iyileştirerek, doğal arazilerde ve engebeli yüzeylerde daha kolay hareket etmesini sağlamaya çalışacaklarını söylüyor.

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