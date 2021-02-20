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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektronik içermeyen, basınçlı hava ile çalışan yumuşak robot geliştirildi

    California Üniversitesi San Diego mühendisleri, çalışmak için herhangi bir elektronik gerektirmeyen yumuşak, dört ayaklı bir robot geliştirdi.
    20 Şubat 2021, 19:30 (9 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Elektronik içermeyen, basınçlı hava ile çalışan yumuşak robot geliştirildi
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    California San Diego Üniversitesi'ndeki mühendisler, çalışmak için herhangi bir elektronik cihaza ihtiyaç duymayan dört ayaklı, yumuşak bir robot geliştirdiler. Robot, hareketlerini kontrol etmek için basınçlı hava ve bir valf sistemi kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "İnsan terinden vücuttaki stres seviyesini ölçebilen giyilebilir bir çip geliştirildi"

    Bacaklardaki havanın kontrolü ile çalışıyor

    Mühendisler, osilatör görevi gören ve robotun dört kolundaki hava ile çalışan kaslara basınçlı havanın girme sırasını kontrol eden bir valf sistemi inşa etti. Robotun dört bacağının her biri, üç kasla çalışan üç serbestlik derecesine sahip. Silindirik bir bölmeye basınç uygulandığında, uzuv ters yönde bükülüyor. Bu sayede her bir uzvun üç bölmesi, yürüme için gereken çok eksenli bükmeyi sağlıyor.

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    Araştırmacılar, kontrol problemini basitleştirerek, her bir bacağın bölmelerini çapraz olarak birbirine eşleştirdiler. Robot ayrıca basit mekanik sensörler ve gövdeden çıkıntı yapan çubukların ucuna yerleştirilen sıvıyla doldurulmuş küçük yumuşak baloncuklarla donatılmış. Baloncuklara bastırıldığında sıvı, robotun yön değiştirmesini sağlayan bir valfi etkinleştiriyor.

    Ekip, çalışmalarının tam otonom elektronik içermeyen robotlara doğru bir adım olduğuna inanıyor.

    Elektronik cihazların çalışmasının güvenli olmadığı yerlerde kullanılabilir

    Araştırma ekibi; ucuz, basit ve güvenilir bu sistemlerin, sadece oyun ve eğlence amaçlı değil aynı zamanda MRI makineleri veya madencilik gibi elektronik cihazların çalışmasın fazla güvenli olmadığı ortamlarda kullanılabileceğini belirtiyor.

    Çalışmanın ekip lideri Michael T. Tolley: "Yaklaşımımızla, çok karmaşık bir robotik beyin yapabilirsiniz. Buradaki odak noktamız, yürümeyi kontrol etmek için gereken en basit, havayla çalışan sinir sistemini yapmaktı." ifadelerinde bulundu.

    Ekip bir sonraki adım olarak, robotun yürüyüşünü iyileştirerek, doğal arazilerde ve engebeli yüzeylerde daha kolay hareket etmesini sağlamaya çalışacaklarını söylüyor.



    Kaynakça https://www.engadget.com/uc-san-diego-electronics-free-soft-robot-114023601.html https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/airwalker Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    el cezeri mekanik robotu 900 yıl önce yaptı :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    D Dellialli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    El Cezir'i bilgiyi bizans kaynaklarından aldı. Bizans ise Mısırdan aldı. Aslında birçok şeyi yunan , Mısır'dan aldı ama işte bize yunan buldu diye yediriyorlar.
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    X x2yk (x y) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay aminiyum neler göreceğiz daha. Elektronik içermeyen diyor ama o kablolara bağlı olan metal tüpteki basıncı yönlendiren şey devre değil mi? Komutu ne sağlıyor ona basınç ver basınç boşalt gibi.
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    C CleanCoders (Fatih ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    haberde bundan bahsetmiş, valf sistemi bunu yapıyor. yani cihaz mekanik olarak programlanıyor. mekanik müzik kutuları gibi düşün bunu.
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    kuros (alp ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    buradan emp ile imha edilemeyecek ve radyoaktiviteden etkilenmeyecek sistemlere gidecekler.
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