İnsan terinden vücuttaki stres seviyesini ölçebilen giyilebilir bir çip geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü(EPFL) ve Xsensio'nun ortak çalışma ekibi, stres hormonu olan kortizol konsantrasyonunu insan terinden ölçebilen giyilebilir bir algılama çipi geliştirdi. Çip, sürekli izleme sağlıyor bu sayede doktorların tükenmişlik ve obezite gibi stresle ilişkili durumları anlamasına ve tedavi etmesine yardımcı olacak.

İlginizi Çekebilir

Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi

Ayrıca Bkz. "Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı"

Strese dayalı hastalıkların erken teşhisinde önemli gelişme

Kortizol genellikle gün boyunca bir sirkadiyen ritme(organizmanın yaklaşık bir günlük fizyolojik ve biyolojik süreçlerindeki değişime) göre salgılanır, sabah 6 ile 8 arasında zirveye ulaşır ve ardından öğleden sonra ve akşam yavaş yavaş azalır. Vücut çok fazla veya yetersiz kortizol üretiyorsa, bu bir bireyin sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir ve potansiyel olarak obezite, kardiyovasküler hastalıklar, depresyon veya tükenmişliğe yol açabilir.

Şimdiye kadar, sirkadiyen ritim boyunca kortizol konsantrasyonlarını sürekli olarak izlemek için başka bir sistem geliştirilmediğini belirten EPFL Nanolab başkanı Adrian Ionescu: "Cihazımızın en önemli avantajı ve yenilikçi özelliği bu. Takılabildiğinden, bilim adamları stresle ilgili belirli hastalıklar hakkında nicel, nesnel veriler toplayabilir." dedi.

Xsensio CEO'su Esmeralda Megally: “EPFL ve Xsensio'daki ortak Ar-Ge ekibi, kortizol hormonunun tespitinde önemli bir Ar-Ge kilometre taşına ulaştı. Bu yeni sensörü hastane ortamında test etmeyi ve vücudumuzun nasıl çalıştığına dair yeni içgörüler elde etmeyi dört gözle bekliyoruz. ” ifadelerinde bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.