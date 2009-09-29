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Elpida dünyanın ilk 2Gb DDR2 Mobil RAM'ini hazırladığını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elpida dünyanın ilk 2Gb DDR2 Mobil RAM'ini hazırladığını duyurdu
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Japonya merkezali bellek üreticisi Elpida, dünyanın ilk 2Gb DDR2 Mobile RAM'ini geliştirdiğini açıklandı. 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2Gb'lik yeni yonganın 1.2v geriliminde çalıştığı ve 800Mbps'lik transfer hızı sağlayabildiği açıklandı. Elpida'dan yapılan açıklamya göre yüksek yoğunluklu yeni Mobile RAM'ın önümüzdeki ay içerisinde örneklendirilmesi ve 2010'un ilk yarısında hacimli üretime girmesi bekleniyor.

SiP (System in Package), MCP (Multi-chip Package) ve PoP (Package on Package) olmak üzere üç farklı konfigürasyonla verilecek Mobil RAM'in yüksek performanslı akıllı telefonlarda ve Mobile Internet Cihazlarında (MID) kullanılması bekleniyor.


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scollop 10 yıl
cepte 2 gb ram, karar verdim toplama cep telefonu olayi cikana kadar telefonu degistirmiyorum.
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