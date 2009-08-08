Elpida, Qimonda'nın GDDR bellek operasyonunu satın alıyor

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Yatırımcıların ilgisini çekemediği takdirde sene sonuna kadar kapanabileceği konuşulan bellek üreticisi Qimonda'nın ekran kartları için GDDR bellek üreten operasyonu Japonya merkezli lider bellek üreticilerinden Elpida'ya geçiyor. Hatırlanacağı üzere Qimonda, endüstrinin GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ilk ekran kartı olma özelliğine sahip ATi Radeon HD 4870 için GDDR5 bellek sağlayan ilk firma olmuştu. Gelen bilgilere göre, yapılan anlaşma çerçevesinde Elpida, Qimonda'nın GDDR lisanslarıyla birlikte tasarım varlıklarının da önemli bir kısmına sahip olacak

Münih, Almanya'daki tasarım merkezinde GDDR bellek teknolojileri için geliştirme çalışmalarına devan eden Elpida, Qimonda'nın GDDR operasyonlarından gelecek mühendislerle birlikte ekran kartı bellek tasarım çalışmalarına hız verecek. 1Gb GDDR3 ve 1Gb GDDR5 bellek yongalarının satışına 2010 ticari yılının ilk yarısında başlamayı planlayan Elpida, 2Gb GDDR5 için hacimli üretimine ise 2010 ticari yılının ikinci yarısında Hiroshima'daki üretim tesislerinde başlamayı planlıyor. Öte yandan Elpida'nın bellek üretimini 2010 yılında 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirmeyi planladığı da bildiriliyor.