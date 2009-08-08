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Elpida, Qimonda'nın GDDR bellek operasyonunu satın alıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elpida, Qimonda'nın GDDR bellek operasyonunu satın alıyor
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Yatırımcıların ilgisini çekemediği takdirde sene sonuna kadar kapanabileceği konuşulan bellek üreticisi Qimonda'nın ekran kartları için GDDR bellek üreten operasyonu Japonya merkezli lider bellek üreticilerinden Elpida'ya geçiyor. Hatırlanacağı üzere Qimonda, endüstrinin GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ilk ekran kartı olma özelliğine sahip ATi Radeon HD 4870 için GDDR5 bellek sağlayan ilk firma olmuştu. Gelen bilgilere göre, yapılan anlaşma çerçevesinde Elpida, Qimonda'nın GDDR lisanslarıyla birlikte tasarım varlıklarının da önemli bir kısmına sahip olacak

Münih, Almanya'daki tasarım merkezinde GDDR bellek teknolojileri için geliştirme çalışmalarına devan eden Elpida, Qimonda'nın GDDR operasyonlarından gelecek mühendislerle birlikte ekran kartı bellek tasarım çalışmalarına hız verecek. 1Gb GDDR3 ve 1Gb GDDR5 bellek yongalarının satışına 2010 ticari yılının ilk yarısında başlamayı planlayan Elpida, 2Gb GDDR5 için hacimli üretimine ise 2010 ticari yılının ikinci yarısında Hiroshima'daki üretim tesislerinde başlamayı planlıyor. Öte yandan Elpida'nın bellek üretimini 2010 yılında 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirmeyi planladığı da bildiriliyor.


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melyyh 10 yıl
qimonda nasıl kapanır anlayabilmiş değilim? ekran kartlarının hemen hepsinde qimonda ram ler kullanılırken bu firma nasıl kapanır denilebiliyor?
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artenis 10 yıl
qimondayi bir LTD ŞTİ li bır sırket alaydı tarıhe gecerdi,nse tarıh beklıcek daha :p
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erolsipar 10 yıl
Çok güzel DDR5'in ilerisini sunarlar böylece. Ekran kartların belleklerı sağlam olur. :cheers:
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ABSOLUT 10 yıl
Çok iyi olmuş,Qimonda'nın bunca yıllık ar-ge birikiminin heba olması kötü olurdu.
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sertacaygun 10 yıl
Qimonda ölmedi, yaşıyor :))...
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Wilson Fisk 10 yıl
ocz blade'ye cip veren elpida low voltage ddr5 cikarir artik bence iyi olmus.
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