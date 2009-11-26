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Elpida x32-bit I/O 2Gb DDR2 DRAM örneklemesine başladığını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elpida x32-bit I/O 2Gb DDR2 DRAM örneklemesine başladığını duyurdu
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Önümüzdeki yıl ile birlikte yüksek performanslı ekran kartları için hacimli GDDR5 üretimine başlayacağı açıklanan Elpida, x32-bit I/O 2Gb DDR2 DRAM örneklemesine başladığını duyurdu. 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2Gb DRAM yongasının 1.5v - 1.8v gerilimlerinde çalışabildiği ve 1066MHz'de görev yaptığı belirtilirken, 84 yada 128ball FBGA paketleriyle konfigüre edilbildiği açıklandı.

Dijital televizyonlar, Blu-ray oynatıcılar, dijital video kayıt cihazlar, netbook'lar ve kameralar da kullanılması öngörülen yeni DRAM yongasının hacimli üretimi için ikinci çeyreğin planlandığı açıklandı.


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