Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki yıl ile birlikte yüksek performanslı ekran kartları için hacimli GDDR5 üretimine başlayacağı açıklanan Elpida, x32-bit I/O 2Gb DDR2 DRAM örneklemesine başladığını duyurdu. 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2Gb DRAM yongasının 1.5v - 1.8v gerilimlerinde çalışabildiği ve 1066MHz'de görev yaptığı belirtilirken, 84 yada 128ball FBGA paketleriyle konfigüre edilbildiği açıklandı.

Dijital televizyonlar, Blu-ray oynatıcılar, dijital video kayıt cihazlar, netbook'lar ve kameralar da kullanılması öngörülen yeni DRAM yongasının hacimli üretimi için ikinci çeyreğin planlandığı açıklandı.