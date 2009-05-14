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ELSA düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,4b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ELSA düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Japonya merkezli donanım üreticisi ELSA, düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu. Firmanın Gladiac 998 GT SS(Save Power & Silent) olarak isimlendirdiği yeni model, Nvidia'nın GeForce 9800GT Green Edition modelini baz alıyor ve standart GeForce 9800GT'lere nazaran %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip.

ELSA'nın özel soğutucu (ELSA Silent Cooling 3) ile desteklediği kartın, Nvidia'nın referans tasarımına göre hem daha serin hem de daha sessiz (15 dbA) çalıştığı belirtiliyor. Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan Gladiac 998 GT SS, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ek olarak DirectX 10, SLI, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veren kartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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empas 10 yıl
tasarımı güzel fakat bellek hızı 8800 gt ile aynı.
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cihangir151 10 yıl
hayırlı uğurlu olsun turşusu geldi kurutulmuş versiyonuda yoldadır.....
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Nobe 10 yıl
bitmeyecekmi 9800g lerin sonu.Bugün elsa yarın zerda çıkar . Bakalım ne zaman sonu gelecek


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fx57 10 yıl
Merhaba,
Kart üzerinde 112x paralel işlem birimi bulunuyor.
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Tolgá 10 yıl
g92 ortalık malı oldu
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red_wolf 10 yıl
yorum yazmaya dahı gerek yok....................
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Cool Boy 10 yıl
Tasarım güzelmiş.
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TELESCOPE 10 yıl
güzel çirkin adlı bir film vardı, o geldi aklıma,bu piyasada yok, yok zaten bu durumda
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pegasus1881 10 yıl
8800gts 512(g92 ) nın mutasyona ugramıs halı azyakan sogutması guzel bı kart olmus hala ıs yapıyor bu gpu 8800gtx ultra gıbı efsane olucak bu gıdısle
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