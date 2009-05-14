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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Japonya merkezli donanım üreticisi ELSA, düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu. Firmanın Gladiac 998 GT SS(Save Power & Silent) olarak isimlendirdiği yeni model, Nvidia'nın GeForce 9800GT Green Edition modelini baz alıyor ve standart GeForce 9800GT'lere nazaran %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip.

ELSA'nın özel soğutucu (ELSA Silent Cooling 3) ile desteklediği kartın, Nvidia'nın referans tasarımına göre hem daha serin hem de daha sessiz (15 dbA) çalıştığı belirtiliyor. Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan Gladiac 998 GT SS, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ek olarak DirectX 10, SLI, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veren kartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.